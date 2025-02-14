Путин готовится объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальное положение дел, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что диктатор РФ Владимир Путин планирует объявить о "победе" в войне против Украины несмотря на реальное развитие событий.

Об этом он сказал во время брифинга 14 февраля, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Хегсет отметил, что такое заявление со стороны Кремля является ожидаемым.

"Путин готовится заявить о "победе", несмотря на фактическое положение дел. Однако храбрость украинцев и поддержка союзников, особенно в начале войны, не позволили ему достичь главной цели - захвата всей Украины", - сказал министр обороны США.

Также американский чиновник добавил, что в случае проведения переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и Путиным, президент США Дональд Трамп будет присутствовать.

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

