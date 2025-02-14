РУС
10 787 100

Путин готовится объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальное положение дел, - Хегсет

Гегсет говорит, что Путин собирается объявить о победе в войне

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что диктатор РФ Владимир Путин планирует объявить о "победе" в войне против Украины несмотря на реальное развитие событий.

Об этом он сказал во время брифинга 14 февраля, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Хегсет отметил, что такое заявление со стороны Кремля является ожидаемым.

"Путин готовится заявить о "победе", несмотря на фактическое положение дел. Однако храбрость украинцев и поддержка союзников, особенно в начале войны, не позволили ему достичь главной цели - захвата всей Украины", - сказал министр обороны США.

Также американский чиновник добавил, что в случае проведения переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и Путиным, президент США Дональд Трамп будет присутствовать.

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

путин владимир (32233) россия (97378) война в Украине (6292) Пит Гегсет (94)
Топ комментарии
+22
реальний стан справ - це примушення України з боку США до втрати територій на користь xy#ла.
14.02.2025 22:04 Ответить
+15
Так а шо ж тут дивного? Ви ж йому активно в цьому допомагаєте, бо те, чого не змогли кацапи, дотискуєте ви - здати землю, людей, копалини і все це тільки ради того, що б Чубчик отримав Нобелівську премію мира. Миротворець всраний.
14.02.2025 22:06 Ответить
+12
Ну дивлячись на те як США з Трампом плазуєють перед ним, чого б і ні...
14.02.2025 22:02 Ответить
М'яко стелять, значить будуть бити 😸
14.02.2025 21:58 Ответить
Пусть объявляют победу. Это уменьшит мотивацию и увеличит недовольство новых временно живых орков которых отправят на удобрение украинской земли, в том числе и той что на Курщине.
14.02.2025 22:00 Ответить
Цель Путина было не захватить Украину, а заставить Украину подписать выгодные ему условия. Но он не смог этого добиться.

Теперь трамписты хотят осуществить цели Путина.
14.02.2025 22:01 Ответить
Была и есть цель захватить. Выгодные условия, у него и так были
14.02.2025 22:31 Ответить
Зеленский торговал с ним и вообще готов их был задобрить как угодно. Он надеялся до последнего пропетлять, но Путину нужен был не послушный Зеленский, а Зеленский, который подписывает договор.
14.02.2025 22:35 Ответить
Він все в Омані підписав !
14.02.2025 22:52 Ответить
навіщо було літати в Оман з ризиком для життя?
міг би підписати щось в сортирі ОП... на стіні

.
14.02.2025 23:09 Ответить
Стиліст під боком. Сірожалєщ.
15.02.2025 00:06 Ответить
Так саме ці ,,выгодные ему условия" є тотожними захопленню України
14.02.2025 23:01 Ответить
Ну дивлячись на те як США з Трампом плазуєють перед ним, чого б і ні...
14.02.2025 22:02 Ответить
Чувак, мені вже стає шкода тебе. Ти так старанно і часто тут пишеш, але завжди якась нісенітниця виходить. Зроби перерву, почитай чось для саморозвитку.
14.02.2025 22:52 Ответить
а паралельно зєлєнскоє планує переобрати себе президентом. Збіг? Чи вже все домовлено?
14.02.2025 22:02 Ответить
Ідіть ви нах'уй зі своїм зєлєнскім. Які вибори, придурки...
14.02.2025 22:12 Ответить
Зелених питайтесь. Вони вже усіх конкурентів зачищають.
14.02.2025 22:42 Ответить
навіть цей підар розуміє, що за 20 днів рудий і він зробили...
14.02.2025 22:02 Ответить
Я коли бачу його намащену гелем пику блювати зразу хочу ...
14.02.2025 23:30 Ответить
Кто бы сомневался, конечно победа, не скажет же он "мы обосрались", его миньоны не поймут просто!
14.02.2025 22:02 Ответить
...а ви йому у цьому усіма силами ДОПОМАГАЄТЕ?
Перший пункт (НАТО) - вже виконали.
14.02.2025 22:04 Ответить
реальний стан справ - це примушення України з боку США до втрати територій на користь xy#ла.
14.02.2025 22:04 Ответить
Реальний стан справ - ми воюємо коштом і зброєю Заходу. І реальний стан справ - що на Заході з самого початку (несподіванка яка стала відома тільки зараз через обмеження інформації) не вважали реальністю повернення до кордонів 91-го і давали зброю в кількості достатній для збереження суверенітету України.
А все інше, заяви, потужний план перемоги, потужні відосики, кордони 91-го року - то зі смарагдової країни мрій і телемарафонів.
На 2025 рік нарешті вибрали червону пігулку болісної правди та реальності, замість синьої пігулки зеленої привереди.
14.02.2025 22:33 Ответить
Нарид не любит правду. Нарид любит что б ему ссали в глаза, а потом во всех его проблемах обвинили злого чужого дядьку
14.02.2025 23:17 Ответить
никто никого ни к чему не принуждает. Что за чушь ты несешь? Можете вообще ничего не подписывать, в чем проблема?
14.02.2025 23:01 Ответить
Проблема в тому що від вас свіжезареганих кацапів вже, як ви кажете, за версту лаптями смердить ...
14.02.2025 23:34 Ответить
Это конечно душераздирающая история из твоей жизни, но не совсем ясно к чему это тут. По сути вопроса, как я понял, возражений нет?
15.02.2025 00:11 Ответить
Ну так можно не поддаваться на принуждение! США ж сказали, американских солдат в Украине не будет, т.е. силой Украину никто не заставит, а значит можно воевать до полного освобождения Крыма. Вот ты ж наверное с фронта пишешь, так? Вот и будешь сражаться пока на берег Ялты не выйдешь. Или ты на экономическом фронте, а на Ялту нехай другие идут?
14.02.2025 23:15 Ответить
ти про що?
не розумію москальську
14.02.2025 23:50 Ответить
Все ты прекрасно зрозумив, говномет.
15.02.2025 05:12 Ответить
Він себе й Богом проголосити може
14.02.2025 22:05 Ответить
Так а шо ж тут дивного? Ви ж йому активно в цьому допомагаєте, бо те, чого не змогли кацапи, дотискуєте ви - здати землю, людей, копалини і все це тільки ради того, що б Чубчик отримав Нобелівську премію мира. Миротворець всраний.
14.02.2025 22:06 Ответить
А що ти особисто зробив, щоб не здати землю, людей, копалини??? Патріотичні коменти не враховуються.
14.02.2025 22:54 Ответить
Так можно землю и копальни не сдавать, в чем проблема?
14.02.2025 23:19 Ответить
В 1994 году и в дальнейшем украинцев разоружили, лишив их атомного оружия и бомбардировщиков рассказывая им какие они мирные и как это хорошо ради мира во всем мире.

В 2025 году украинцев хотят снова обмануть рассказывая какие они храбрые и героические.
14.02.2025 22:07 Ответить
Гасіть підара на всіх позиціях, не давайте шансу !
але Україна замала , 1 млн вбитими для кацапського сміття як бачимо ніщо , ніхто там навіть не писнув а от вбити 10-15 млн кацапів о це діло , але для цього потрібні японці, фіни, німці+ поляки і все пішло б як по маслу
14.02.2025 22:08 Ответить
І незрозуміло цей уй'обок хвастається чи жаліється? Вигляда так що він гордиться тим що ху-йло перемогло ..
14.02.2025 22:14 Ответить
Чел алкаш. Я смотрел видео с ним. Он нормальный эксперт на ТВ, рассказывал там про подлодки или вообще про войну, но эта должность связана с волнением и стрессом. Оттого он плывет.
14.02.2025 22:16 Ответить
Алкаш він там чи хто пофік. В першу чергу він лицемірний мерзотник ..
14.02.2025 22:19 Ответить
Знову ти за своє(((
Ну поясни в чому його лицемірство?
14.02.2025 22:56 Ответить
Позорище пупкін оголосить себе переможцем чого................

Переможець стертого Торецька і інших руїн, 1 000 000 вбитих і скалічених орків, витрачених на вітер трильйони рублів на цю війну, зруйнованою економікою параші, повне фіаско на міжнародній арені і залишившись в історії світу кровавим фашистом вбивцею ?!

Ну нах, який переможець ?! Але орки схавають!
14.02.2025 22:15 Ответить
Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що диктатор РФ Володимир Путін планує оголосити про "перемогу" у війні проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3535902
Це ж яке неподобство! Адже всім відомо що перемогти може тільки Трамп!!! То що будете робити? Запросите ***** до G8 чи ліпше заткніть йому пельку назавжди...чи "затикачка" зламалася?
14.02.2025 22:18 Ответить
Ну от Трамп з ху-йлом і перемогли. Союзнічкі. Рудий виродок ще на девятамая буде на Красній площі парад созєрцать.

Уявляєш - ідуть коробочки блатних урок- "хєроїв есвео" , кімченировські собакоєди, стражі ісламської революції а в кінці зірково-полосаті морпєхи. Красота...
14.02.2025 22:25 Ответить
А позаду "морпєхів" - "студенти" талібану. Конвой. З гвинтівками М16, які ті морпєхі кинули, тікаючи з Авганістану.
14.02.2025 22:31 Ответить
а зверху - "Лють"

красота....

.
14.02.2025 23:12 Ответить
По самі вінця давай та наливай
Згоріла хата, горить хай і сарай
У нас сьогодні гулянка
Гуляй душа-*********

14.02.2025 22:21 Ответить
А який реальний стан справ? 20% країни окуповано. Японія в 1905 окупувала менше 1% РІ, але всі досі вважають це перемогою.
14.02.2025 22:23 Ответить
Ну там за цей один процент і воювали
14.02.2025 22:58 Ответить
метою Японії була не окупація рашки, а нанесення поразки

що вони й зробили, отжавши ще й 1% території як бонус

.
14.02.2025 23:15 Ответить
Підсумки війни підводять не за мріями, а за фактами.
14.02.2025 23:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WrgRM5fv8B8 "освобождєнний" переможцем путіним Торецьк!

"Освободітєль" і переможець фашист путін!
14.02.2025 22:28 Ответить
Практически весь донбасс взят. Часть Харьквск, Запорожск, Херсонск обл тоже. Побережье всё Азовского моря тоже рф. Жд дорога сухопутная в Крым построена, мост уже давно работает. Может прекратим тему искать победителя?
14.02.2025 22:40 Ответить
кацап,а Краматорсько-Слав'янськаагломерація,це що,не Донбас,нє?
14.02.2025 22:45 Ответить
кацап,жодної,повторюю,жодної області з початку повномасштабного вторгнення ви не окупували, жодної,кацап.
14.02.2025 22:48 Ответить
Садись 2! В дневник, журнал и предков не вызываю, такие же. Луганская к примеру. В Харьков влетели, возле 134 школы на Журавлёвке что, бой завязался, тер-оборона пожгла, танки в 5 утра курсанты нацгвардии спалили итд. Это тебе ишаку подводному не квартиры сдавать харьковчанам по 20 тыс гр в те моменты, сидя в Польше! Характерники задрыстаные.
14.02.2025 22:56 Ответить
кацап,на Луганщині -є Белогорівка,далі можна не говорити,я про інші області,до речі,кацап,ви жодного, повторююсь-жодного обласного центру так з початку повномасштабного вторгнення і не окупували,на цьому можна ставити крапку.
14.02.2025 23:19 Ответить
Бонд-бомонд косорылый, прекрати тему бестолковую про области. 20% страны оккупировано. Пол Херсона отрезано. Сегодня Двуречную рай-центр взяли в Харьковск обл! Официально прошло уже. Пырогы с сыром иди меняй на своих девок. Та скажи спасибо ******* траншейное, что вас тогда в марте 14 г и в феврале марте 22г прикрыли наши с востока страны! Так бы сёрбали квас посреди Львова и Ужгорода и пели ,,Боже царя храни,, хором, дружно, и в строю! Унитазомойщики смерековые!
14.02.2025 23:35 Ответить
кацап,справа в тому, що я правобережну Херсонщину визволяв від вас,козлорилих тварюк,ти паскуда можеш що завгодно там кукарікати,але факт у тому,що вас як почали з під Кочубєєвки,Архангельского,Високопілля,Ольгіно,Давидова Брода...гнати,так ви під@ри й тікали,ті хто живий залишався,запам'ятай це,паскудна потвора,вам не буде життя ніде.
15.02.2025 00:04 Ответить
кацап,Двурєчную,ви на тиждень по три рази "бєрьотє",а по факту -відсмоктуєте,як у Торецьку,та Часіку,ти кацап бери милиці,ішака,та до штурму готуйся.
15.02.2025 00:08 Ответить
опять *******, мразь. Даже Луганскую область кацап полностью не захватил.
14.02.2025 23:34 Ответить
Мрази те что за океан сбежали, конюх скороспелый! Волчанска нет как райцентра Харьковск обл. Идеально слышно каждую ночь как добивают городок. Уже ответил оному характернику что сегодня Двуречную взято, тоже райцентр в области. Заткнись там сидя.
14.02.2025 23:43 Ответить
кацап,чьто ти слишишь в своьом баракє-клоповнікє,на дярєвнє Подз@лупниє Твопожкі,чьто в Кіровской області?
15.02.2025 00:11 Ответить
Говнарь, Волчанск это Харьковская область. Да и там вы отсосали, чорты козломордые.
15.02.2025 05:14 Ответить
В тему говна. Ты котях прошлогодний так и не второпал по моим коментам что я Харьковчанин? И Купянск и Волчанск особенно мне знакомы с детства! А не по методичке ли шпаришь здесь---гнусак? Или таки житомирский бурштыномой? Где вы в каких лядь степях и в каких школах на двойки учились? Убого простенькие. От манды киль---скучно с ишаками вами скудоубогими.
15.02.2025 20:57 Ответить
Одеса - рузькій город в лапах бєндєровцев

івани не зрозуміють пабєду буйла

.
14.02.2025 23:17 Ответить
Та в кацапедии любое туфтедло проходит. Запросто умнут макуху прелую. Уже весь день трубят, что укрытие 4 блока укры сами пробили. Чманеют от восторга этого. Такого массового идиотизма пока цивилизация и не знала. Трудно поверить. Но так!
14.02.2025 23:26 Ответить
Не ***** , козломордый, 40% донецкой области руснявые так и не смогли захватить. ж/д дорога пока что только строится до Мелитополя , и находится в зоне поражения артиллерией ВСУ. В Киеве по прежнему сидит "нацыстский" режым, рсукий язык уходит из обращения, ВСУ стали одной из самых боеспособных армий в Европе, их авиация трижды уничтоженная конашенкиным перешла на западную технику 4го поколения, артиллерия меняет калибр на 155, ПВО также уничтоженное два -три раза просто несравнима с той, что была на 22й год. В то же время рсукий флот загнан в Очамчиру и новоросийск, в курской области действует "бандеровская" комендатура, нпз на сроисе горят еженочно, а что б заманить в армию уже совсем конченных путявые платят им из твоего кармана по два миллиона ржублей. Но это конечно победа никак не ниже уровнем девятомая, так что да, празднуй, недоумок
14.02.2025 23:33 Ответить
Трамп все своє життя люто ********. Звертався до послуг проституток, порноакторок, гвалтував співробітниць, вважав всіх жінок брудними шльондрами, але свою дружину "святою". Та й як не стати "святою" якщо ти емігрантка і залежна на всі 100%! Починаючи з 90-х Трамп неодноразово відвідував ********* та Грузію, де, як відомо, "відтягувався по повній" в компанії жінок з "пониженою соціальною відповідальністю". У ***** є відеоматеріали його збоченої поведінки, якими він шантажує цього недоумка і кріпко тримає його за яйця. Що робить ***** відразу після оголошення перемоги Трампа на виборах? Демонструє на кацапському телебаченні оголену Меланію Трамп. І Трамп мовчки проковтує. Чому? Він досить полумяно і жорстко реагує на якісь дрібниці, а тум язика в дупу і ні гу-гу... Схоже Трампу прозоро натякнули що відео з "оголеними" може бути саме з ним. Такі аморальні очільники як Трамп дуже вразливі до шантажу. І після "відео Меланії" і "дивної" реакції Трампа - "Путін маладєц", "давайте повернемо росію в G8!" в таке можна повірити... Трамп точно не читав Сунь-Цзи на відміну від Сі. Там сказано "Якщо не можеш вбити ворога, наблизся і обійми його". Така "східна поведінка" не характерна для "брутального мачо" Трампа. То ж не сподівайтесь на щось "хитромудре" від нього..
14.02.2025 22:42 Ответить
Це Путлер під впливом розмов з Трампом
14.02.2025 22:42 Ответить
кацапи у жодному випадку будуть орати про "пАбєду",ми зараз як Фінляндія у 1939 році,нехай кукарікаґть,вони по іншому не можуть.
14.02.2025 22:43 Ответить
Як Фінляндія, але в 1940 році.
14.02.2025 22:55 Ответить
Ну,десь так,відбилися від "монстра",ядерного "монстра",який у десятки разів більший .
14.02.2025 23:27 Ответить
Саме так, як і Фінляндія в 1940.
14.02.2025 23:44 Ответить
ну так сами можете в ответ ему заявить о своей победе. Прямо ему в пыку, так сказать. Что вы как маленькие?
14.02.2025 23:02 Ответить
***** объявит победу, даже если случится чудо и ВСУ загонят кацапа за Урал - гавноселение раиси схавает и будет праздновать на уровне девятомая.
14.02.2025 23:08 Ответить
Реальний стан справ - Украину поимели, нравится это кому-то или нет.

А мсью Гегсету просто искренне желаю стать жертвой изнасилования, после которого полиция отпустит здоровенного негра со словами "попри реальний розвиток подiй, он в вас не закончил, а значит изнасилования не было, че жалуетесь".

Цитата Задорнова (с)
14.02.2025 23:17 Ответить
подаруємо йому самокат....
14.02.2025 23:20 Ответить
Кацап, не смерди тут своїми лаптями разом зі своїм задронтовим ....
14.02.2025 23:23 Ответить
Нравится тебе это, или нет, а переговоры будут, соглашение будет подписано, и люди перестанут гибнуть на войне.
15.02.2025 02:24 Ответить
Кацап, ти такий тупий, що забув вашу мантру про окопи ...
15.02.2025 03:26 Ответить
Кордони 1991 !!!
14.02.2025 23:24 Ответить
Ну що ж шо - Кієв за трі дня взяти не вийшло , то не біда . Не дуже й хотілося , так же кацапи ? Нам ваш Кієв і нах нє нужон .
Авдіївка і Вугледар - наш і доста , + вгробили там лише 1 млн своїх орків , а не 5 ,, то ж можна оголошувати побьєду .
14.02.2025 23:42 Ответить
Ти окрім "тєлємарахвону" ще щось дивишься?
15.02.2025 03:58 Ответить
Ще Цензор читаю . Пишуть що ***** хоче оголосити пабьєду , попри те що не взяв ні Києва , ні Одеси ні Харкова . Ні демілітаризації не провів , ні денацифікації , нічого взагалі .
В тебе він цього підгорає ? Чи як ще розуміти те що ти нашкрябало ?
15.02.2025 09:24 Ответить
І хто пише про "пабьєду"? Лише ти, а більш ніхто. І "Київ за три дні" "брав" лише голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал армії США Марк Міллі, коли казав ще у лютому 2022 року, що Київ МОЖУТЬ взяти за три дні. Тому я тебе і питаю про телемарафон, що навіть "Цензор" таких дурниць не писав.
15.02.2025 12:53 Ответить
Путін готується оголосити про "перемогу" у війні проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3535902
Ти сліпий чи прикидаєшся ? Це хто пише , марахвон чи Цензор ??
Тобі накидати десятки відео , на яких кацапня вихваляється що візьме Київ за трі дня .??
Шо ж це тебе так заділо , те що плани русні пішли коту під хвіст ? Може ти кацап . чи ждун ?
.
15.02.2025 13:17 Ответить
І це, на твою думку, джерело? "Цензору" сказало "Суспільне", "Суспільному" сказав Піт Гегсет, а очільнику Пентагона Піту Гегсету хто таке ляпнув? Невже сам Путін чи його ЦРУ?
15.02.2025 17:05 Ответить
Це , на світлині, начальник генштабу росії чи сам Путін?
15.02.2025 17:06 Ответить
Це все з тієї ж опери, що і "Київ за три дні".
15.02.2025 17:10 Ответить
Та нехай вже "переможе" і від'їбеться від України.
15.02.2025 00:05 Ответить
Не дивно. Трамп і його прихвостні зробили все щоб окурок оголосив перемогу. Окуповані території не повернете, НАТО нереально, гарантій безпеки не буде. Все те чого добивалось х уйло.
Перед вторгненням навипередки заявляли, що американські війська, війська НАТО не будуть воювати в Україні. Зараз, ще переговори не почались, а рижий американський клоун вже висунув вимоги до України. Вимог до х уйла, який почав цю війну, ніяких.
15.02.2025 00:19 Ответить
Х уйло вже запросило на парад 9 травня китайця Сі, який сказав що приїде. Не здивуюсь, якщо і Трамп припреться.
15.02.2025 00:24 Ответить
Міністр Гегсет ніби не чув, що РФ путіна воює не лише з Україною, а з усією НАТО.
Про це путін та його поплічники неодноразово заявляли.
Те, що пропонується Трампом, як зупинка війни на умовах путіна, фактично є поразкою США та НАТО.
Саме про цю перемогу над США, НАТО і усім Заходом, які подарували путіну 25% територій України, щоб умовити путіна зупинитися і не рухатись далі на Захід, і буде доповідати своїм скрепоносцям путін.
А ще мабуть умовою путіна буде зняття західних санкцій, відмова від репарацій Україні, і зовсім не факт, що вдячний путін почне товаришувати з США проти Китаю.
15.02.2025 00:28 Ответить
поки ваша ср*на команда не прийшла, про празнування перемоги мови не було. То поїдьте вже на красну площу на 09.05. Ви зробили кацам цю перемогу. Горіть у пеклі.
15.02.2025 00:57 Ответить
І хто ж про це Гегсету розповів? Невже сам Путін?
15.02.2025 03:53 Ответить
буба здасть Україну підписом? - ЗСУ битиметься на два фронта...
не перезбрали в свій чяс по мирному, бо разколе спільноту?
буде по не по мирному...
15.02.2025 04:38 Ответить
Десть я вже таке чув 🤔

...признаны новые территориальные реалии...
15.02.2025 09:36 Ответить
Піт Гегсет є зовсім некваліфікована особа для такої посади, один із лакеїв Трампа. Він не тільки ніякого досвіда немає, а й розумом не відрізняється і тому часто плутається у своїх висловлюваннях. А у самого Трампа ще хаос в голові і ніякого послідовного плана немає. Він думав, що він такий сильний, позвонить путіну і буде припинення вогню, "щоб люди не гинули", а ні, не буде. Навпаки, обстріл ЧАЕС.
15.02.2025 09:45 Ответить
 
 