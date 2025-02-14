Путин готовится объявить о "победе" в войне против Украины, несмотря на реальное положение дел, - Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что диктатор РФ Владимир Путин планирует объявить о "победе" в войне против Украины несмотря на реальное развитие событий.
Об этом он сказал во время брифинга 14 февраля, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
Хегсет отметил, что такое заявление со стороны Кремля является ожидаемым.
"Путин готовится заявить о "победе", несмотря на фактическое положение дел. Однако храбрость украинцев и поддержка союзников, особенно в начале войны, не позволили ему достичь главной цели - захвата всей Украины", - сказал министр обороны США.
Также американский чиновник добавил, что в случае проведения переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и Путиным, президент США Дональд Трамп будет присутствовать.
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
Теперь трамписты хотят осуществить цели Путина.
міг би підписати щось в сортирі ОП... на стіні
.
Перший пункт (НАТО) - вже виконали.
А все інше, заяви, потужний план перемоги, потужні відосики, кордони 91-го року - то зі смарагдової країни мрій і телемарафонів.
На 2025 рік нарешті вибрали червону пігулку болісної правди та реальності, замість синьої пігулки зеленої привереди.
не розумію москальську
В 2025 году украинцев хотят снова обмануть рассказывая какие они храбрые и героические.
але Україна замала , 1 млн вбитими для кацапського сміття як бачимо ніщо , ніхто там навіть не писнув а от вбити 10-15 млн кацапів о це діло , але для цього потрібні японці, фіни, німці+ поляки і все пішло б як по маслу
Ну поясни в чому його лицемірство?
Переможець стертого Торецька і інших руїн, 1 000 000 вбитих і скалічених орків, витрачених на вітер трильйони рублів на цю війну, зруйнованою економікою параші, повне фіаско на міжнародній арені і залишившись в історії світу кровавим фашистом вбивцею ?!
Ну нах, який переможець ?! Але орки схавають!
Це ж яке неподобство! Адже всім відомо що перемогти може тільки Трамп!!! То що будете робити? Запросите ***** до G8 чи ліпше заткніть йому пельку назавжди...чи "затикачка" зламалася?
Уявляєш - ідуть коробочки блатних урок- "хєроїв есвео" , кімченировські собакоєди, стражі ісламської революції а в кінці зірково-полосаті морпєхи. Красота...
красота....
.
Згоріла хата, горить хай і сарай
У нас сьогодні гулянка
Гуляй душа-*********
що вони й зробили, отжавши ще й 1% території як бонус
.
"Освободітєль" і переможець фашист путін!
івани не зрозуміють пабєду буйла
.
А мсью Гегсету просто искренне желаю стать жертвой изнасилования, после которого полиция отпустит здоровенного негра со словами "попри реальний розвиток подiй, он в вас не закончил, а значит изнасилования не было, че жалуетесь".
Цитата Задорнова (с)
Авдіївка і Вугледар - наш і доста , + вгробили там лише 1 млн своїх орків , а не 5 ,, то ж можна оголошувати побьєду .
В тебе він цього підгорає ? Чи як ще розуміти те що ти нашкрябало ?
Ти сліпий чи прикидаєшся ? Це хто пише , марахвон чи Цензор ??
Тобі накидати десятки відео , на яких кацапня вихваляється що візьме Київ за трі дня .??
Шо ж це тебе так заділо , те що плани русні пішли коту під хвіст ? Може ти кацап . чи ждун ?
.
Перед вторгненням навипередки заявляли, що американські війська, війська НАТО не будуть воювати в Україні. Зараз, ще переговори не почались, а рижий американський клоун вже висунув вимоги до України. Вимог до х уйла, який почав цю війну, ніяких.
Про це путін та його поплічники неодноразово заявляли.
Те, що пропонується Трампом, як зупинка війни на умовах путіна, фактично є поразкою США та НАТО.
Саме про цю перемогу над США, НАТО і усім Заходом, які подарували путіну 25% територій України, щоб умовити путіна зупинитися і не рухатись далі на Захід, і буде доповідати своїм скрепоносцям путін.
А ще мабуть умовою путіна буде зняття західних санкцій, відмова від репарацій Україні, і зовсім не факт, що вдячний путін почне товаришувати з США проти Китаю.
не перезбрали в свій чяс по мирному, бо разколе спільноту?
буде по не по мирному...
...признаны новые территориальные реалии...