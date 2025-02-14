На фронте произошло 99 боестолкновений, враг больше всего атакует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня российские захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросили 64 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более 4,5 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отражают одну атаку противника в районе Глубокого.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в направлениях Загрызово и Глушковки, где украинские защитники остановили две вражеские атаки, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 855 480 человек (+1200 за сутки), 10057 танков, 23 115 артсистем, 20 910 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении продолжаются два вражеских штурма позиций наших защитников вблизи Часова Яра. Одно боестолкновение Силы обороны успешно отбили.

Десять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка. Семь вражеских атак успешно отражены нашими защитниками, еще три - продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко. Наши защитники остановили 26 штурмовых действий противника, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 153 оккупанта, из них 84 - безвозвратно. Также уничтожено пять единиц автомобильной техники, мотоцикл, противотанковое средство, прицепная гаубица "Мста-Б", четыре антенны БпЛА, портативная станция радиоэлектронной борьбы, три разведывательных дрона. К тому же повреждены танк и четыре пушки россиян.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Также читайте: Воздушные силы уничтожили опорный пункт россиян на Курщине, откуда РФ запускала дроны, - Генштаб. ВИДЕО

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник сегодня активных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боестолкновений.