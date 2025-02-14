РУС
Воздушные силы уничтожили опорный пункт россиян на Курщине, откуда РФ запускала дроны, - Генштаб

Генштаб о поражении опорного пункта россиян

В четверг, 13 февраля, Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по вражескому военному объекту вблизи села Елизаветовка Курской области РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников в Сумской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что этот удар стал частью системных мер Вооруженных сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.

"Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия. Вооруженные силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, угрожающие безопасности нашего государства", - подчеркнули в Генштабе.

Топ комментарии
+20
"Диверсанты применили биологическое оружие"

показать весь комментарий
14.02.2025 21:00 Ответить
+14
+12
"Диверсанты применили биологическое оружие"

показать весь комментарий
14.02.2025 21:00 Ответить
Это проявление знаменитой российской культурки. Так называемые рассиане всегда гадят где попало. У соседа в окупации жили орки в его доме. В доме есть туалет, но гадить они ходили исключительно в детскую комнату.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:04 Ответить
Підтверджую, в двох моїх знайомих було так само - наклали купу на дитяче ліжко і підтерлися ковдрою дитячою.
Це в Ірпені було.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:41 Ответить
Маньке сиськи атарвали
ваньку в жопу ******
опосля в рояль насрали
чудна время правели
показать весь комментарий
15.02.2025 04:03 Ответить
Это не флешмоб, детка, это русский мир.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:40 Ответить
Шокучий Бамбас!!! Ну ніколи ж не було такого за 8 років!!!!
показать весь комментарий
15.02.2025 01:00 Ответить
Чого не вистачає на цьому чудовому відео, так це крупного плану на фрагментах тіл, розкиданих повсюди.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:04 Ответить
КАБи пробивають бліндажі і вибухають всередині. Орки зразу і присипані землею. Безвідходне виробництво)
показать весь комментарий
15.02.2025 09:29 Ответить
Не завжди. Існує чотири типи **********. Більшість людей воліли б побачити фрагменти, я впевнений.
показать весь комментарий
15.02.2025 21:38 Ответить
Молодцы ребята, нужно как можно больше бомбить территорию рашистов ,пусть они умываются своей вонючей кровью.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:14 Ответить
Добре, дуже добре
А ще добріше шо не набігли боти, та не почали волати:
Усьо пропало, тцк лютує, зе наше усьо
показать весь комментарий
14.02.2025 23:23 Ответить
ну таке, "тцк лютує" и "зє наше yсьо" завжди оруть двi рiзни шобли тут.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:43 Ответить
Це "щось" вже на щось схоже)))
Таких би Птахам по штук 4 на кожне крило та по парі прикриття на кожну пару Міражів....
Вільного неба Захисники!!!
показать весь комментарий
15.02.2025 01:07 Ответить
 
 