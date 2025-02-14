Воздушные силы уничтожили опорный пункт россиян на Курщине, откуда РФ запускала дроны, - Генштаб

В четверг, 13 февраля, Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по вражескому военному объекту вблизи села Елизаветовка Курской области РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников в Сумской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что этот удар стал частью системных мер Вооруженных сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.

"Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия. Вооруженные силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, угрожающие безопасности нашего государства", - подчеркнули в Генштабе.

