Воздушные силы уничтожили опорный пункт россиян на Курщине, откуда РФ запускала дроны, - Генштаб
В четверг, 13 февраля, Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по вражескому военному объекту вблизи села Елизаветовка Курской области РФ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников в Сумской области", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что этот удар стал частью системных мер Вооруженных сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.
"Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия. Вооруженные силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, угрожающие безопасности нашего государства", - подчеркнули в Генштабе.
Це в Ірпені було.
ваньку в жопу ******
опосля в рояль насрали
чудна время правели
А ще добріше шо не набігли боти, та не почали волати:
Усьо пропало, тцк лютує, зе наше усьо
Таких би Птахам по штук 4 на кожне крило та по парі прикриття на кожну пару Міражів....
Вільного неба Захисники!!!