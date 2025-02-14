Вэнс заявил, что журналисты "исказили" его слова о возможности отправки войск США в Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что издание Wall Street Journal "исказило" его слова об отправке американских войск в Украину. Политик опроверг такую интерпретацию прессы, подчеркнув, что "американские войска не должны участвовать в российско-украинской войне".

Об этом Вэнс написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тот факт, что WSJ перекрутил, является абсурдным, но не удивительным, учитывая, что они потратили годы, настаивая на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в форме без надобности было отправлено за границу", - сказал вице-президент США.

Вэнс также заявил, что президент США Дональд Трамп является главным исполнителем соглашения, и именно он "принесет мир в регион, прекратив войну в Украине".

"Американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной", - заявил американский политик.

Напомним, что накануне издание WSJ писало, что Вэнс якобы заявил, что если российский лидер Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Киева, также "на столе" остается вариант отправки войск США в Украину.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США не намерены отправлять свои войска в Украину.

