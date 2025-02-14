Вэнс заявил, что журналисты "исказили" его слова о возможности отправки войск США в Украину
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что издание Wall Street Journal "исказило" его слова об отправке американских войск в Украину. Политик опроверг такую интерпретацию прессы, подчеркнув, что "американские войска не должны участвовать в российско-украинской войне".
Об этом Вэнс написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Тот факт, что WSJ перекрутил, является абсурдным, но не удивительным, учитывая, что они потратили годы, настаивая на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в форме без надобности было отправлено за границу", - сказал вице-президент США.
Вэнс также заявил, что президент США Дональд Трамп является главным исполнителем соглашения, и именно он "принесет мир в регион, прекратив войну в Украине".
"Американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной", - заявил американский политик.
Напомним, что накануне издание WSJ писало, что Вэнс якобы заявил, что если российский лидер Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Киева, также "на столе" остается вариант отправки войск США в Украину.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США не намерены отправлять свои войска в Украину.
- Ні, ми не можемо дати заднюю. Це шкода репутації.
- Ні, ми МОЖЕМО дати заднюю! А потім просто скажемо, що нас не так зрозуміли та "вирвали з контексту".
Тепер буде соромно і боляче.
Трампоцоби, ану бігом кудахтати як Трампиня і його банда все вірно роблять і русня вже тікає за Урал зі страху.
Є ФРН, Англія, Японія, Корея, які надають Україні зброю. Є ЗСУ.
Чому Україна має приймати рішення клоуна Венса?
шо б вона нарешті зрозуміла,
що з згвальтувальниками закони не діють?
Авіаносець "Гаррі Трумен"уже отримав пробоїну - це в американських інтересах ?
Гаррі Трумен діяв рішуче, тому його ім'ям і названо гігантський авіаносець.
А імя'м Венса назовуть допоміжний танкер для відкачки стоків.