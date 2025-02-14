РУС
Вэнс заявил, что журналисты "исказили" его слова о возможности отправки войск США в Украину

Вэнс отрицает, что США будут отправлять войска в Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что издание Wall Street Journal "исказило" его слова об отправке американских войск в Украину. Политик опроверг такую интерпретацию прессы, подчеркнув, что "американские войска не должны участвовать в российско-украинской войне".

Об этом Вэнс написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тот факт, что WSJ перекрутил, является абсурдным, но не удивительным, учитывая, что они потратили годы, настаивая на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в форме без надобности было отправлено за границу", - сказал вице-президент США.

Вэнс также заявил, что президент США Дональд Трамп является главным исполнителем соглашения, и именно он "принесет мир в регион, прекратив войну в Украине".

"Американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной", - заявил американский политик.

Напомним, что накануне издание WSJ писало, что Вэнс якобы заявил, что если российский лидер Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Киева, также "на столе" остается вариант отправки войск США в Украину.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США не намерены отправлять свои войска в Украину.

Читайте также: Вэнс после встречи с Зеленским: Мы хотим достичь длительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Европе через несколько лет

СМИ (3858) США (27966) война в Украине (6292) Джей Ди Вэнс (145)
+15
Виявляється, навчання в Гарварді не гаранує ясність думок і мови.
15.02.2025 00:03 Ответить
+14
Вже задню вмикнув...
14.02.2025 23:44 Ответить
+13
Переговірники від бога. Не дай бог русня ще до початку переговорів подумає що їм хоч щось загрожує в разі їх невиконання 🤡
Трампоцоби, ану бігом кудахтати як Трампиня і його банда все вірно роблять і русня вже тікає за Урал зі страху.
14.02.2025 23:49 Ответить
Вже задню вмикнув...
14.02.2025 23:44 Ответить
Кручу Верчу намахать Хочу,вопрос кого ?
14.02.2025 23:57 Ответить
Довбане сцикло
14.02.2025 23:45 Ответить
...це ухилянт Володімір Чайка якому не подобається ТЦК, і він хоче щоб американці воювали замість нього.
15.02.2025 07:46 Ответить
- Ми можемо дати заднюю.
- Ні, ми не можемо дати заднюю. Це шкода репутації.
- Ні, ми МОЖЕМО дати заднюю! А потім просто скажемо, що нас не так зрозуміли та "вирвали з контексту".
14.02.2025 23:47 Ответить
...или взломали акаунт 🤖
15.02.2025 05:10 Ответить
Вам вже розірвали ваш контекст.
Тепер буде соромно і боляче.
15.02.2025 12:13 Ответить
Переговірники від бога. Не дай бог русня ще до початку переговорів подумає що їм хоч щось загрожує в разі їх невиконання 🤡
Трампоцоби, ану бігом кудахтати як Трампиня і його банда все вірно роблять і русня вже тікає за Урал зі страху.
14.02.2025 23:49 Ответить
Політики і журналісти це професійні брехуни. Спробуй вгадати хто бреше.
14.02.2025 23:54 Ответить
Шо ж ти фраєр здав у зад!?
показать весь комментарий
точніше ДАВ.
15.02.2025 02:18 Ответить
Виявляється, навчання в Гарварді не гаранує ясність думок і мови.
15.02.2025 00:03 Ответить
Тіко Могилянка!!!!
15.02.2025 00:37 Ответить
оце да... більшь дебілів як звідти не бачів!
21.02.2025 16:50 Ответить
виявилося - 60+ років життя не гарантуе мозоку...
15.02.2025 03:15 Ответить
Вирвалі із кантєкста. Знаємо, навчені, проходили
15.02.2025 00:10 Ответить
Шо, х-ло новичком пригрозил?
15.02.2025 00:17 Ответить
Звикайте до таких діячів як трамп і вся його команда!!! Вони вже тільки за пару днів що тільки не обіцяли, говорили ,потім перекручують свої же слова, а потім відмовляються, і так йде по кругу!!! Завтра почуємо нові байки від когось з них, потім знову хтось перекруте їхні слова з їхніх же слів!!! Маємо справу з абсолютно тупих не професійних діячив американської політики!!!
15.02.2025 00:37 Ответить
Схоже, не розуміє пан Венс переваг, які дає у перемовинах стратегічна невизначеність.
15.02.2025 00:40 Ответить
15.02.2025 01:21 Ответить
Щось дуже швидко фраєр задню дав. Макрон кілька місяцяв макронив.
15.02.2025 01:37 Ответить
Це все як на раше- сто пятсот різновидностей та версій подачі інформації на різний смак і лох вибирає яку подобається
15.02.2025 01:39 Ответить
Венс є клоуном і незрозуміло, чому він вирішує долю українців.
Є ФРН, Англія, Японія, Корея, які надають Україні зброю. Є ЗСУ.
Чому Україна має приймати рішення клоуна Венса?
15.02.2025 04:15 Ответить
скільки щє разів зеленні треба згвалтувати Україну,
шо б вона нарешті зрозуміла,
що з згвальтувальниками закони не діють?
15.02.2025 04:53 Ответить
Ви дивуєтесь,як в Україні могли обрати зе.Подивиться на США.Обіцянки трампа зробити америку велікой(привіт путіну),знизити ціни на енергоносіі,попередники(мабуть байден і демократи) розграбували США, навколо вороги.Це все ніс трамп на своїх шабашах перед виборами.
15.02.2025 05:02 Ответить
Антоша, ти ж навіть і рила не січеш ні в американській політиці ні в житті в штатах, ні в реаліях в яких там перебуває суспільтво, але ж кукарікаїш зі своєї Жажківки як і кого американці повинні вибирати.
15.02.2025 07:51 Ответить
По 2 раза в сутки переобувается на 180 а виноваты "журналисты"...
15.02.2025 05:07 Ответить
Хто йому сказав,що він"красівий" з цією бородою?Аж ніяк не "вєрний" друг........
15.02.2025 05:30 Ответить
Каже що це війна України та сосії. А де ж ваші гарантії безпеки після роззброєння ядерного арсеналу?
15.02.2025 08:22 Ответить
Краще б Венс згадав для чого майже 80 років тому був створений блок НАТО і знайшов в собі сміливість вимовити ці слова!
15.02.2025 09:44 Ответить
А як же його промова про те, що світ змінився, соціальні мережі, нічого неможливо приховати, все стає явним, цінності та таке інше. А виявилось є досить велике поле для маньовру- преса перекрутила мої слова, вирвала з контексту, не так зрозуміли...Мутний чувак цей ДіДжей-навпаки.
15.02.2025 10:47 Ответить
То чому американські війська наражаються на небезпеку у війнах Ізраілю ?
Авіаносець "Гаррі Трумен"уже отримав пробоїну - це в американських інтересах ?
Гаррі Трумен діяв рішуче, тому його ім'ям і названо гігантський авіаносець.
А імя'м Венса назовуть допоміжний танкер для відкачки стоків.
15.02.2025 12:21 Ответить
 
 