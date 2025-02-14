РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10151 посетитель онлайн
Новости Заявления о мире Мюнхенская конференция 2025
5 573 29

Вэнс после встречи с Зеленским: Мы хотим достичь длительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Европе через несколько лет

Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США стремятся достичь длительного мира в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Вэнс рассказал, что обсудил с украинской делегацией "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать". Политик добавил, что главная цель администрации Дональда Трампа состоит в том, чтобы "война завершилась".

В то же время он отметил, что США стремятся достичь продолжительного мира в Украине.

Читайте также: Вице-президент США Вэнс о европейской политике: Нет безопасности, если вы боитесь собственных избирателей

"Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь крепкого, продолжительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", - заявил вице-президент США.

В заключение он добавил, что ожидает, что между Украиной и США "будет еще много таких разговоров в ближайшие дни, недели и месяцы".

Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.

Читайте также: Зеленский после разговора с Вэнсом: нам нужно готовить план, как остановить Путина и завершить войну

...

Автор: 

США (27966) война в Украине (6292) Джей Ди Вэнс (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Розвалити Московію , окупувати усе до Урала . А за Уралом хай у них там громадянська війна буде . І в Європі тривалий мир .

А ідеї про те що для тривалого мира треба не наказувати агресора , а щось йому давати . Якось дивно виглядають .

З.І. Тривалий мир Західній Європі настав після того як Німеччину окупували . Та і холодна війна скінчилася після того як совок розвалився .
показать весь комментарий
14.02.2025 20:07 Ответить
+10
США зрадили Україну, або дуже близькі до цього.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:18 Ответить
+9
Три роки непроханий гість гвалтував за столом на весіллі наречену, яка виходила заміж за принца (НАТО), аж поки не знайшовся Рудий Лицар серед гостей, який сказав: "Досить. Ти добився свого. Май тепер її за свою дружину".
показать весь комментарий
14.02.2025 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, що, ще досі невідомо, хто "*******"? Відеозапис не працює, нє?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:02 Ответить
Та вони ж уже кілька разів казали винуваті Байден і Україна (пручатися надумала ) . А Московію Трамп розуміє в неї ж бідненької не було іншого виходу .
показать весь комментарий
14.02.2025 20:15 Ответить
Ясно. "Буде ще багато розмов протягом найближчих днів, тижнів, месяців"... років... десятиліть...
показать весь комментарий
14.02.2025 20:19 Ответить
Три роки непроханий гість гвалтував за столом на весіллі наречену, яка виходила заміж за принца (НАТО), аж поки не знайшовся Рудий Лицар серед гостей, який сказав: "Досить. Ти добився свого. Май тепер її за свою дружину".
показать весь комментарий
14.02.2025 20:07 Ответить
Розвалити Московію , окупувати усе до Урала . А за Уралом хай у них там громадянська війна буде . І в Європі тривалий мир .

А ідеї про те що для тривалого мира треба не наказувати агресора , а щось йому давати . Якось дивно виглядають .

З.І. Тривалий мир Західній Європі настав після того як Німеччину окупували . Та і холодна війна скінчилася після того як совок розвалився .
показать весь комментарий
14.02.2025 20:07 Ответить
Поки ми не виростемо з дитячого садочку, діла не буде. Чудові, прекрасні, справедливі думки. Але, нажаль, тільки ДУМКИ. Буду безмежно вдячний за пояснення (не в стилі плану перемоги) як реально цього досягти.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:25 Ответить
По мріяти ж можна ? А ви думаєте можливий тривалий мир через те що щось дарувати агресору ?

З.І. На жаль зараз ніяк. Тому в ніякий тривалий мир я не вірю . Ну є ще варіант повна пряма або проксі окупація України московією ....
показать весь комментарий
14.02.2025 20:36 Ответить
когда делили Чехословакию, тоже так думали....
показать весь комментарий
14.02.2025 20:08 Ответить
"буде ще багато таких розмов у найближчі дні, тижні і місяці". Джерело: https://censor.net/ua/n3535890

показать весь комментарий
14.02.2025 20:09 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.02.2025 20:11 Ответить
"Трамбони" хочуть світову цукерку з'їсти.(як миротворці) і на "цюцюрик" рашиста сісти(як друзі куйла вбивці і окупанта України)
показать весь комментарий
14.02.2025 20:10 Ответить
Всі ці політичні фігури і фігурки (трампушки,венси,орбани,зелі,фіци,шольци ,сі тощо) постійно торочать про досягнення якихось домовленостей з рашкою,підписанні договорів тощо....але чомусь ніхто не думає про загальновідому істину-росія НІКОЛИ не дотримується договорів,вона завжди невикоеує підписане нею ж! Будапешт це підтвердив!! Просто всі гравці планують тим чи іншим чином погріти руки на українській катастрофі...
показать весь комментарий
14.02.2025 20:16 Ответить
США зрадили Україну, або дуже близькі до цього.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:18 Ответить
Одне ясно. Ці всі трампо - венси працюють на кремль!
показать весь комментарий
14.02.2025 20:23 Ответить
Задрали эти соплежуи.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:29 Ответить
Почему именно в Восточной Европе должен быть "конфликт" через несколько лет? Может и в Западной будет. Уверен Польша с удовольствием предоставит коридор, тем более Венгрия на Австрию.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:32 Ответить
"Ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту в Східній Європі через кілька років" Джерело: https://censor.net/ua/n3535890

Чемберлєн аплодує з могили!
Наступний крок - "Пакт Молотова-Рібентропа" з усіма додатками?
А потім хто? Фінляндія, країни Балтії, Польща?
Вчіть історію, курва, ІСТОРІЮ московії! Вона ніколи не дотримувалася своїх зобов'язань! НІ-КО-ЛИ!
показать весь комментарий
14.02.2025 20:36 Ответить
100%
показать весь комментарий
14.02.2025 22:09 Ответить
щось йго видать сильно у зеленій зоні відбуцкала одна кобита на найменя Надя
показать весь комментарий
14.02.2025 20:37 Ответить
"Ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту в Східній Європі через кілька років",- заявив віцепрезидент США. Джерело:

На "мир любою ціною" хтось погодиться? Чи він думає, що хтось в Україні відмовиться від Криму і Донбасу?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:38 Ответить
перекладаю з дипломатичної:

- шеф венса, трамп, обіцяв припинити війну за 24 години
- трамп каже путіну "призупинка вогню, а там розберемось"
- путін дипломатично посилає трампа нах*й : "призупинка вогню не підходить, треба вся Україна, а треба довгострокова угода"
- щоб не виглядати лузерами і придурками, трампісти вирішили мавпувати путіна з його "довготривалий мир" , ніби вони не лузери, а контролюють ситуацію
показать весь комментарий
14.02.2025 20:41 Ответить
Закінчити війну,-це звісно дуже добре.
Але цей потужний представник держави-оплоту демократії,свободи,рівних можливостей щось може сказати про верховенство права,міжнародні й двохсторонні договори і декларації ? Може пояснити,чому гарантії безпеки потрібні ядерній дурепі а не мирній позаблоковій державі ?Чого варта пустопорожня балаканина ООНних триндун-хамелеонів брехливих,якщо вони ні на що не впливають і не реагують...
показать весь комментарий
14.02.2025 21:14 Ответить
"Досягти тривалого миру" - означає порушити домовленості 1991 року про кордони держав
і ПРОДАВИТИ, ПРИМУСИТИ Україну підписати "мирну угоду", яка узаконить її кордони
станом на сьогодні.
А до путіна - жодних претензій... НУ НЕ СУКИ ???
показать весь комментарий
14.02.2025 21:24 Ответить
А тривалий, це який? Який буде тривати поки Трамп на посту?
показать весь комментарий
14.02.2025 21:45 Ответить
Мені глибоко насрати на мир у Європі та і на саму Європу якщо гарантією цього миру буде знищення України і мого народу.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:59 Ответить
 
 