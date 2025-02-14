Вэнс после встречи с Зеленским: Мы хотим достичь длительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Европе через несколько лет
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США стремятся достичь длительного мира в Украине.
Об этом он сказал во время встречи с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
Вэнс рассказал, что обсудил с украинской делегацией "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать". Политик добавил, что главная цель администрации Дональда Трампа состоит в том, чтобы "война завершилась".
В то же время он отметил, что США стремятся достичь продолжительного мира в Украине.
"Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь крепкого, продолжительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", - заявил вице-президент США.
В заключение он добавил, что ожидает, что между Украиной и США "будет еще много таких разговоров в ближайшие дни, недели и месяцы".
Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.
...
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ідеї про те що для тривалого мира треба не наказувати агресора , а щось йому давати . Якось дивно виглядають .
З.І. Тривалий мир Західній Європі настав після того як Німеччину окупували . Та і холодна війна скінчилася після того як совок розвалився .
З.І. На жаль зараз ніяк. Тому в ніякий тривалий мир я не вірю . Ну є ще варіант повна пряма або проксі окупація України московією ....
Чемберлєн аплодує з могили!
Наступний крок - "Пакт Молотова-Рібентропа" з усіма додатками?
А потім хто? Фінляндія, країни Балтії, Польща?
Вчіть історію, курва, ІСТОРІЮ московії! Вона ніколи не дотримувалася своїх зобов'язань! НІ-КО-ЛИ!
На "мир любою ціною" хтось погодиться? Чи він думає, що хтось в Україні відмовиться від Криму і Донбасу?
- шеф венса, трамп, обіцяв припинити війну за 24 години
- трамп каже путіну "призупинка вогню, а там розберемось"
- путін дипломатично посилає трампа нах*й : "призупинка вогню не підходить,
треба вся Україна, а треба довгострокова угода"
- щоб не виглядати лузерами і придурками, трампісти вирішили мавпувати путіна з його "довготривалий мир" , ніби вони не лузери, а контролюють ситуацію
Але цей потужний представник держави-оплоту демократії,свободи,рівних можливостей щось може сказати про верховенство права,міжнародні й двохсторонні договори і декларації ? Може пояснити,чому гарантії безпеки потрібні ядерній дурепі а не мирній позаблоковій державі ?Чого варта пустопорожня балаканина ООНних триндун-хамелеонів брехливих,якщо вони ні на що не впливають і не реагують...
і ПРОДАВИТИ, ПРИМУСИТИ Україну підписати "мирну угоду", яка узаконить її кордони
станом на сьогодні.
А до путіна - жодних претензій... НУ НЕ СУКИ ???