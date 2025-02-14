Вэнс после встречи с Зеленским: Мы хотим достичь длительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Европе через несколько лет

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США стремятся достичь длительного мира в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.

Вэнс рассказал, что обсудил с украинской делегацией "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать". Политик добавил, что главная цель администрации Дональда Трампа состоит в том, чтобы "война завершилась".

В то же время он отметил, что США стремятся достичь продолжительного мира в Украине.

"Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь крепкого, продолжительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", - заявил вице-президент США.

В заключение он добавил, что ожидает, что между Украиной и США "будет еще много таких разговоров в ближайшие дни, недели и месяцы".

Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса.

