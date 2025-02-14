Зеленский после разговора с Вэнсом: нам нужно готовить план, как остановить Путина и завершить войну
Президент Владимир Зеленский рассказал, что его встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом была "хорошей".
Об этом он сказал журналистам по результатам его разговора с вице-президентом США, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства подчеркнул, что нужно больше работать и готовить план, как остановить диктатора РФ Владимира Путина.
"Мы очень благодарны за американскую поддержку президенту Трампу. У нас был хороший разговор сегодня, наша первая встреча, не последняя, я уверен. И действительно нам нужно больше говорить, больше работать и готовить план, как остановить Путина и закончить войну", - сказал президент.
Также Зеленский добавил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности. Он добавил, что встречи с американской командой продолжатся, и "мы будем рады видеть генерала Келлога в Украине в ближайшее время".
Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Шо опять?
Пункт перший: Негайно сцяними ганчірками вигнати з посади президента одного узурпатора, який ні за що не хоче покидати цю посаду.
від якої вже аскома на зубах.
тобто базар йшов про надої елітних корів в штаті Айова і сталеві яйца бо птичій хрип...
Це ми згодом з американських видань дізнаємося.
Судьба Украины будет решаться в ближайшие дни, неужели не найдётся никто в Украине, кто смог
бы направить Зеленского на правильный путь?
А шо сі стало з "мирним планом", "планом перемоги" та "планом стійкості"? Вже скурені/винюхані/вколоті? Треба ще плану бо "ломка"? Так до дєрьмака біжи - він тобі виділить "забористого" з "аргентинської дип пошти" від Лаврова або "важкого афганського" з талібанстану від того ж діллера.
Я вже не питаю про ті три десятки "безпекових угод", підписанням яких хизувалося це найвеличніше пусте місце. І де? І що? І як?
1. Посадити Порошенка.
2. див. п.1.
Кінець.
- Трамп, де капітуляція путіна!!!
знову поніс хєрню.
ну як знову? - як завжди.
мальок на зупинкі що я сказав!
вітку в хату, а у ермака?
тоді светку, светка у шмигаля?
фіга собі вони їбуться...
"Ми люб'язно потеревенили про всяке, випили кави з печивом" - продовжив Зе.
А якщо без сміх**очків: який план із попередньо представлених президентом виконано хоча б на 1%?
військ партнерів для унеможливлення російської агресії
після перемир'я, і вже є карта розміщення миротворців в
Україні. Мабуть для того щоб вони охороняли російських
загарбників на всіх окупованих (125 000 кв. км.) українських
землях . Які влада) злочинно добровільно назавжди подарує кацапам.
Из Омана подвезут?