РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10151 посетитель онлайн
Новости Заявления о мире Мюнхенская конференция 2025
5 475 61

Зеленский после разговора с Вэнсом: нам нужно готовить план, как остановить Путина и завершить войну

встреча украинской и американской делегаций в Мюнхене

Президент Владимир Зеленский рассказал, что его встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом была "хорошей".

Об этом он сказал журналистам по результатам его разговора с вице-президентом США, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что нужно больше работать и готовить план, как остановить диктатора РФ Владимира Путина.

"Мы очень благодарны за американскую поддержку президенту Трампу. У нас был хороший разговор сегодня, наша первая встреча, не последняя, я уверен. И действительно нам нужно больше говорить, больше работать и готовить план, как остановить Путина и закончить войну", - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности. Он добавил, что встречи с американской командой продолжатся, и "мы будем рады видеть генерала Келлога в Украине в ближайшее время".

Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Читайте также: В Мюнхене началась встреча Зеленского и Вэнса

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) США (27966) Джей Ди Вэнс (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Це який план по рахунку?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:53 Ответить
+10
Ти ***** конфернції збирав і плани ВЖЕ писав!!!
Шо опять?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:56 Ответить
+8
План
Пункт перший: Негайно сцяними ганчірками вигнати з посади президента одного узурпатора, який ні за що не хоче покидати цю посаду.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це який план по рахунку?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:53 Ответить
І як він буде називатись?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:59 Ответить
План надії.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:01 Ответить
"надії"... Треба писати з великої літери: план Надії (Палашки, Меланки... )
показать весь комментарий
14.02.2025 20:04 Ответить
Або "План Сподівання"
показать весь комментарий
14.02.2025 20:05 Ответить
Пане Президенте, вже хотілося б миру, а не плану. Бо поки ви плануєте, ми тут скоро кінці вже віддамо.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:14 Ответить
Так це теж входить в плани Нетряпки
показать весь комментарий
14.02.2025 20:25 Ответить
Зеленский вместе с Венсом готовят план. Мюнхен. Картина в масле.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:54 Ответить
Ти що,його не готував???
показать весь комментарий
14.02.2025 19:54 Ответить
https://imgbb.com/
показать весь комментарий
14.02.2025 19:55 Ответить
Планировщик планировал план на планерке. Хороший у вас план, товарищ Маск!
показать весь комментарий
14.02.2025 19:55 Ответить
Ти ***** конфернції збирав і плани ВЖЕ писав!!!
Шо опять?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:56 Ответить
План
Пункт перший: Негайно сцяними ганчірками вигнати з посади президента одного узурпатора, який ні за що не хоче покидати цю посаду.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:57 Ответить
Це повинно бути першим пунктом будь-якого плану.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:01 Ответить
Венс, який навідріз заперечував військову допомогу Україні під час передвиборчої кампанії Трампа та блокував голосування законопроекту Джонсона про багатомільярдну допомогу.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:57 Ответить
два придурка про щось перемовились і вирішили повторити тезу
від якої вже аскома на зубах.
тобто базар йшов про надої елітних корів в штаті Айова і сталеві яйца бо птичій хрип...
показать весь комментарий
14.02.2025 19:58 Ответить
був потужний, був незламний, це буде забористий
показать весь комментарий
14.02.2025 19:58 Ответить
І хз, що Венс говорив насправді.
Це ми згодом з американських видань дізнаємося.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:59 Ответить
Келлогу, генералу, 80 лет. Ему, как и Трампу глубоко похер на туземцев, вроде украинцев. Чего он совсем не скрывает. Гарантий никто не даст, это такая же фантазия в извилинах Зеленского, как и "закрытие неба", сто пятьсот "безпекових угод" и прочей херни.
показать весь комментарий
14.02.2025 19:59 Ответить
Значить треба для польота к мацквє і підеру прикріпляти до дронів відпрацьовані ТВЕЛи разом з вибухівкою-і одразу ж у "партнерів" з'являться корисні пропозиції. Та не з нашою владою ґандонів-клєптоманів...
показать весь комментарий
14.02.2025 20:10 Ответить
У сожалению, верить словам Зеленского, это не уважать себя.

Судьба Украины будет решаться в ближайшие дни, неужели не найдётся никто в Украине, кто смог

бы направить Зеленского на правильный путь?
показать весь комментарий
14.02.2025 19:59 Ответить
План Миру, План Перемоги, План внутрішньої стійкості, План капітуляції....все по плану
показать весь комментарий
14.02.2025 19:59 Ответить
Мабуть колись мама Ріма ваву в мацкве біля Госплану уронила.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:10 Ответить
Остановітесь©! Ми стільки плану не викуримо
показать весь комментарий
14.02.2025 20:00 Ответить
І дійсно нам потрібно більше говорити, більше працювати і готувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну", - сказав президент. "заграли сумно сурми."зелений" знову знищення України під мирний план готує,яких він вже куй знає скільки наготував" Навіть Верещучка з шатлами може підтвердити...
показать весь комментарий
14.02.2025 20:00 Ответить
а може повернутися до добре всім знайомого 3.5 самміту миру?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:00 Ответить
До хрєна, а можливо навіть і більше, ішак навирішував на цих переговорах. І головне - його улюблений, черговий план. Це те, що в цього мудака найбільше вдається.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:05 Ответить
"...і готувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3535888

А шо сі стало з "мирним планом", "планом перемоги" та "планом стійкості"? Вже скурені/винюхані/вколоті? Треба ще плану бо "ломка"? Так до дєрьмака біжи - він тобі виділить "забористого" з "аргентинської дип пошти" від Лаврова або "важкого афганського" з талібанстану від того ж діллера.

Я вже не питаю про ті три десятки "безпекових угод", підписанням яких хизувалося це найвеличніше пусте місце. І де? І що? І як?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:05 Ответить
Це був просто туризм, коли ще за державний кошт світ побачиш.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:11 Ответить
А що там з мільярдом безпекових угод?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:06 Ответить
План, як зупинити Путіна і завершити війну.
1. Посадити Порошенка.
2. див. п.1.
Кінець.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:06 Ответить
Молодець. Візьми смаколика в шухляді.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:13 Ответить
зеленський дав завдання Венсу підготувати план миру... тож незабаром слід очікувати істеричних воплів зеленої шмарклі: Трамп, де наш план миру??!!! сам зеленський цей план написати не може, бо ЗЕлідор нє пісатєль, ЗЕлідор генератор незліченної купи усіляких питань та вимог...
показать весь комментарий
14.02.2025 20:07 Ответить
Верхголовком нарізав потужно задач світовій еліті і за місяць буде волати:
- Трамп, де капітуляція путіна!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 20:15 Ответить
рідкісноземельно-смарагдовий незламно і потужно з гідністю
знову поніс хєрню.
ну як знову? - як завжди.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:07 Ответить
ленку з хати, я на трубі з доней...
мальок на зупинкі що я сказав!
вітку в хату, а у ермака?
тоді светку, светка у шмигаля?
фіга собі вони їбуться...
показать весь комментарий
15.02.2025 06:14 Ответить
як це перекласти з олігофренської Зеліної на нормальну мову?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:09 Ответить
Мир, а не план. Від планів притомних людей нудить.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:20 Ответить
Уря!!!!! Новий план!!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 20:26 Ответить
Президент Володимир Зеленський розповів, що його зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом була "гарною". Джерело: https://censor.net/ua/n3535888

"Ми люб'язно потеревенили про всяке, випили кави з печивом" - продовжив Зе.
показать весь комментарий
14.02.2025 20:39 Ответить
Колумбійський мирний чи Афганістанський переможний? Ось в чому питання...
А якщо без сміх**очків: який план із попередньо представлених президентом виконано хоча б на 1%?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:51 Ответить
Бедоносный
показать весь комментарий
14.02.2025 20:53 Ответить
Іди нахрен, планіровщик. Це не твоє
показать весь комментарий
14.02.2025 21:13 Ответить
А також ЗЕ....заявив що він підготував план розташування
військ партнерів для унеможливлення російської агресії
після перемир'я, і вже є карта розміщення миротворців в
Україні. Мабуть для того щоб вони охороняли російських
загарбників на всіх окупованих (125 000 кв. км.) українських
землях . Які влада) злочинно добровільно назавжди подарує кацапам.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:21 Ответить
Планами все планово сплановано! Тільки не сплановано дій до виконання.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:34 Ответить
План переможної перемоги, спроба №3, версія 2.13-пре-альфа.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:36 Ответить
Новый наполеон воюет только планами.
Из Омана подвезут?
показать весь комментарий
14.02.2025 22:49 Ответить
Ja praviljno ponjal, chto u pravitjeljstva Zeljenskovo takih planov njebilo i dazhe seijchas njet?
показать весь комментарий
14.02.2025 22:59 Ответить
я єм з пацанами потужно!
показать весь комментарий
15.02.2025 06:08 Ответить
 
 