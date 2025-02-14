Зеленский после разговора с Вэнсом: нам нужно готовить план, как остановить Путина и завершить войну

Президент Владимир Зеленский рассказал, что его встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом была "хорошей".

Об этом он сказал журналистам по результатам его разговора с вице-президентом США, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что нужно больше работать и готовить план, как остановить диктатора РФ Владимира Путина.

"Мы очень благодарны за американскую поддержку президенту Трампу. У нас был хороший разговор сегодня, наша первая встреча, не последняя, я уверен. И действительно нам нужно больше говорить, больше работать и готовить план, как остановить Путина и закончить войну", - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности. Он добавил, что встречи с американской командой продолжатся, и "мы будем рады видеть генерала Келлога в Украине в ближайшее время".

Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Читайте также: В Мюнхене началась встреча Зеленского и Вэнса