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Важно привлекать Китай к давлению на Путина, чтобы он закончил войну, - Зеленский

Владимир Путин

Сейчас чрезвычайно важно привлечь Китай к давлению на российского диктатора Владимира Путина, чтобы быстрее завершить войну в Украине.

Об этом он заявил из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно привлекать Китай способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. Думаю, это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы... Поэтому я считаю, что это важная встреча, и за этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", - отметил Зеленский, в частности, относительно встречи украинских чиновников с главой МИД Китая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кэллог прибудет в Украину 20 февраля, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Украина должна всячески поощрять другие государства давить на Россию для прекращения войны. Особенно, по его словам, важно участие в этом стран так называемого Глобального Юга.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Китай (3065) путин владимир (31651) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+6
я вперше в житті бачу істоту що так активно сре ротом
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17.02.2025 13:58 Ответить
+5
Патороч проклята. Здохни в страшних муках!
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17.02.2025 14:01 Ответить
+4
"Важливо залучати Китай сприяти тиску на Путіна, щоб він закінчив війну. Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю. Думаю, це здебільшого завдяки тому, що зараз пришвидшуються усі процеси... Тому я вважаю, що це важлива зустріч, і за цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні"

Панове, хтось щось зрозумів у цьому словесному поносі окрім того, що Зеленському закортіло залучати Китай. Ну так залучай - хто тобі заважає?
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17.02.2025 14:05 Ответить
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О0 так так сказав кулемет, Китай друзя. Чи тільки сватаємся?
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17.02.2025 13:57 Ответить
я вперше в житті бачу істоту що так активно сре ротом
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17.02.2025 13:58 Ответить
Ми ж не знаємо , що в еміратах він ще на обіцяв? Може він копалини США/Китаю/арабам??
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17.02.2025 13:59 Ответить
Ничему дурака жизнь не учит.
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17.02.2025 13:59 Ответить
Патороч проклята. Здохни в страшних муках!
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17.02.2025 14:01 Ответить
Мабуть доріжку занюхав
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17.02.2025 14:01 Ответить
Якщо ще тиждень такого темпу то на 1 березня будуть вже білборди передвиборчі.
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17.02.2025 14:03 Ответить
думаю на 8 березня

такий собі подарунок Скумбрії по 8 на 8 березня
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17.02.2025 14:08 Ответить
Символічно буде
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17.02.2025 14:09 Ответить
Нарешті сказав щось розумне.
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17.02.2025 14:03 Ответить
Це здається...
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17.02.2025 14:13 Ответить
Ну ти ж президент, домовляйся. чи я за тебе повинен це зробити?
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17.02.2025 14:04 Ответить
Твайо мєсто - под шконкой, разом з 5-6 дефектівнимі менеджерамі.
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17.02.2025 14:04 Ответить
"Важливо залучати Китай сприяти тиску на Путіна, щоб він закінчив війну. Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю. Думаю, це здебільшого завдяки тому, що зараз пришвидшуються усі процеси... Тому я вважаю, що це важлива зустріч, і за цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні"

Панове, хтось щось зрозумів у цьому словесному поносі окрім того, що Зеленському закортіло залучати Китай. Ну так залучай - хто тобі заважає?
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17.02.2025 14:05 Ответить
У нього кожний виступ - мінус одна вчителька української в петлі😿
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17.02.2025 14:08 Ответить
я не певен що воно розуміє слова які в нього сруть з рота. просто сере буквами
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17.02.2025 14:09 Ответить
тому що " сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать"
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17.02.2025 14:14 Ответить
Не ображайте Кличка - він титан мислі у порівнянні із Зелепухом...
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17.02.2025 14:17 Ответить
погоджуюсь )..просто Велич Думки Кличка не завжди можна описати словами

а от ниці думки Оманській Гниді - легко насрати словами ))
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17.02.2025 14:20 Ответить
Після понюху усі процеси підшвидшуються
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17.02.2025 14:06 Ответить
А по суті вафлі, від ЄС та НАТО до між росіє та Китаєм.
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17.02.2025 14:06 Ответить
пора дать указание синьдзиню
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17.02.2025 14:27 Ответить
яке саме? вийди звідси розбійник?
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17.02.2025 14:32 Ответить
цей дебіл вже нічому не навчиться...
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17.02.2025 14:43 Ответить
Ну, раз гундосый так сказал, то значит так и нужно делать
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17.02.2025 15:06 Ответить
 
 