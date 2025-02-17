Важно привлекать Китай к давлению на Путина, чтобы он закончил войну, - Зеленский

Сейчас чрезвычайно важно привлечь Китай к давлению на российского диктатора Владимира Путина, чтобы быстрее завершить войну в Украине.

Об этом он заявил из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно привлекать Китай способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. Думаю, это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы... Поэтому я считаю, что это важная встреча, и за этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", - отметил Зеленский, в частности, относительно встречи украинских чиновников с главой МИД Китая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кэллог прибудет в Украину 20 февраля, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Украина должна всячески поощрять другие государства давить на Россию для прекращения войны. Особенно, по его словам, важно участие в этом стран так называемого Глобального Юга.