Важно привлекать Китай к давлению на Путина, чтобы он закончил войну, - Зеленский
Сейчас чрезвычайно важно привлечь Китай к давлению на российского диктатора Владимира Путина, чтобы быстрее завершить войну в Украине.
Об этом он заявил из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Важно привлекать Китай способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. Думаю, это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы... Поэтому я считаю, что это важная встреча, и за этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", - отметил Зеленский, в частности, относительно встречи украинских чиновников с главой МИД Китая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава государства подчеркнул, что Украина должна всячески поощрять другие государства давить на Россию для прекращения войны. Особенно, по его словам, важно участие в этом стран так называемого Глобального Юга.
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такий собі подарунок Скумбрії по 8 на 8 березня
Панове, хтось щось зрозумів у цьому словесному поносі окрім того, що Зеленському закортіло залучати Китай. Ну так залучай - хто тобі заважає?
а от ниці думки Оманській Гниді - легко насрати словами ))