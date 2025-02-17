Дроны СБУ и ССО поразили два нефтяных предприятия РФ в Краснодарском крае, - источник. ВИДЕО

В ночь на 17 февраля дроны СБУ и ССО ударили сразу по двум важным предприятиям РФ, которые обслуживают ВПК страны-агрессора.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Речь идет об Ильском нефтеперерабатывающем заводе и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Так, в районе НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов, после чего начался пожар. Завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале 2024 года дроны СБУ уже поражали этот завод, тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов США.

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В районе Ильского НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили даже местные власти. Этот завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов США.

НПС "Кропоткинская" является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории РФ. В результате атаки она остановилась, ее вывели из эксплуатации. Перекачка нефти сейчас идет в обход этой станции.

Напомним, ночью 17 февраля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации подтвердили удар по Ильскому НПЗ.

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