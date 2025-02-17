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Новости Война
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Дроны СБУ и ССО поразили два нефтяных предприятия РФ в Краснодарском крае, - источник. ВИДЕО

В ночь на 17 февраля дроны СБУ и ССО ударили сразу по двум важным предприятиям РФ, которые обслуживают ВПК страны-агрессора.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Речь идет об Ильском нефтеперерабатывающем заводе и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Так, в районе НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов, после чего начался пожар. Завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале 2024 года дроны СБУ уже поражали этот завод, тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов США.

Смотрите также: Атака дронов на РФ: взрывы слышны в разных регионах, в ряде аэропортов объявлен план "Ковер". ВИДЕО

В районе Ильского НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили даже местные власти. Этот завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов США.

НПС "Кропоткинская" является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории РФ. В результате атаки она остановилась, ее вывели из эксплуатации. Перекачка нефти сейчас идет в обход этой станции.

Напомним, ночью 17 февраля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации подтвердили удар по Ильскому НПЗ.

Смотрите также: Последствия удара по Саратовскому НПЗ: поврежден трубопровод. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

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война (1414) НПЗ (244) россия (96420) Удары по РФ (382)


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Топ комментарии
+16
Бодай одна радісна звістка. Спасибі орли!
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17.02.2025 14:11 Ответить
+13
Так красиво!
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17.02.2025 14:10 Ответить
+10
він і так ворог, бо допомагає московії обходити санкції
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17.02.2025 16:27 Ответить
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Так красиво!
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17.02.2025 14:10 Ответить
Бодай одна радісна звістка. Спасибі орли!
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17.02.2025 14:11 Ответить
Отримати ще одного ворога - Казахстан, це дуже своєчасний і як завжди потужний план Зе.
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17.02.2025 14:20 Ответить
а зараз щось відомо про експорт казахської нафти через Новоросійськ?
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17.02.2025 15:02 Ответить
він і так ворог, бо допомагає московії обходити санкції
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17.02.2025 16:27 Ответить
а где ж рузге аналагафнет с-500???
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17.02.2025 16:16 Ответить
Спрятался за простоговнетом С-100500.
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17.02.2025 18:52 Ответить
Гдє, гдє в піхвє !
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17.02.2025 18:57 Ответить
До літа встигнемо знищити усі НПЗ на європейській частині?
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17.02.2025 19:45 Ответить
Ось це називають санкції 1 рівня.
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17.02.2025 19:56 Ответить
коли Керченський міст на черзі ?
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17.02.2025 20:51 Ответить
Пора по Кремлю
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17.02.2025 23:07 Ответить
 
 