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Украина заинтересована в подписании соглашения об ископаемых, но после его доработки, - Зеленский

Зеленский говорит о необходимости доработки соглашения об ископаемых

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в подписании соглашения с США об использовании украинских природных ископаемых. Однако необходимо его доработать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ничего принципиально нового в этом соглашении, в этом направлении или в самом желании заключить такое соглашение нет - подобные договоренности существовали в то или иное время. Но ключевой вопрос не в том, что Украина может дать, а в том, что она может получить... Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что пока оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме", - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что некоторые детали в документе могут меняться со временем, но фундаментальные вещи должны быть четко определены.

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Так, например, если в документе говорится о гарантиях безопасности, то стоит рассмотреть их в контексте НАТО или альтернативных механизмов. Гарантии безопасности - это не только военная помощь, но и экономические и политические обязательства, добавил он.

"Относительно нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить свою систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должна быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции", - пояснил президент.

В то же время, отметил глава государства, Украина приветствует инвестиции со стороны США, но ключевой вопрос - не просто в получении ресурсов, а в создании инвестиций.

"Украина - не просто страна сырья, и это должно быть четко зафиксировано в документе", - подытожил он.

Читайте также: Я не дал согласие на подписание соглашения о недрах с США, оно еще не готово, - Зеленский

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Ранее издание Washington Post писало, что украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не будет подписывать соглашение об украинских редкоземельных металлах, поскольку оно не содержит гарантий безопасности для нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет отдавать США редкоземельные ресурсы, а предлагает партнерство, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) США (27325) ископаемые (189)


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Топ комментарии
+3
Зеленському зараз би продавити американські воєнні бази на території України і негайний вступ України в НАТО в обмін на копалини, але він як справжній наркет закладе українські надра в обмін на чергову дозу "підтримки".
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17.02.2025 14:17 Ответить
+3
отдать США ресурсы под Донецком и Луганском и еще под базу НАТО в Крыму
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17.02.2025 14:34 Ответить
+3
Американські "катали" спробували закинути пробний м'яч, так би мовити "на дурачка", судячи з усього не спрацювало...
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17.02.2025 15:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зеленському зараз би продавити американські воєнні бази на території України і негайний вступ України в НАТО в обмін на копалини, але він як справжній наркет закладе українські надра в обмін на чергову дозу "підтримки".
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17.02.2025 14:17 Ответить
Спробуй надавити. В рижого пі.... зараз запаморочення від ніівної віри що від володар світу. Отримає кучу копняків, і це пройде.
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17.02.2025 14:20 Ответить
Портников дал ріжему придурку дла месяца! Дальше его просто все посілать будут как *********!
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17.02.2025 14:22 Ответить
ви то праві, але з тої сторони теж є ще один "не лох", що хоче за 500 млрд - пробачити військову допомогу США з 2022 року (і все). Дуже чудова і вигідна угода, поспішайте
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17.02.2025 14:23 Ответить
Думаю, Зеленський і без вашої "експертної думки" розбереться що Україні робити.
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17.02.2025 15:35 Ответить
Вступ в нато точно нет. А вот в случае агрессии ********* негайно принять в нато и задействовать статтю это варик. К тому же даст повод рашку разоблачить которая стонала что ната продвигается в наши владения все дальше и дальше. А тут нейтральный статус как вы хотели никто никуда не идет пока вы сидите на жопе ровно
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17.02.2025 17:09 Ответить
Тільки копалини в обмін на зброю або Лендліз. Все інше до сраки.
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17.02.2025 14:20 Ответить
Або особисті гарантії безпеки...багато може бути варіантів...додаткові закриті пункти, про які українцям нічого не скажуть...
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17.02.2025 14:23 Ответить
Ніякі гарантії ніхто ніколи нікому не гарантує. Це все фікція. Чи мало пригали по граблям? Гарантом може бути або членство в НАТО або зброя для ЗСУ. Но Тампон і ***** проти цього тому що вони наперед знають що Україну буде окуповано повністю. Тому вони пропонують гарантію тільки на папері яким підітруться так як підтерлись іншими договорами.
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17.02.2025 14:36 Ответить
Та воно ще "меморандум" згадало ...
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17.02.2025 14:42 Ответить
Я не про ті особисті гарантії...
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17.02.2025 14:43 Ответить
Сильно штормить - вчора ж казав шо ніяких мінералів
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17.02.2025 14:20 Ответить
А він по принципу трампона. Одног дня одне говорить, а іншого дня протилежне.
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17.02.2025 14:23 Ответить
можна, але лише з повним видобувним та переробним комплексом, який має бути зосереджений в Україні в усій окупованій зоні.
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17.02.2025 14:24 Ответить
*** - що тобі, що патлатому тампону.
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17.02.2025 14:25 Ответить
віддавайте всі 100% на ТОТ .. чи у трампона кишка тонка ?
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17.02.2025 14:25 Ответить
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17.02.2025 14:27 Ответить
Ахах, мем в тему из цивы)
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17.02.2025 17:10 Ответить
отдать США ресурсы под Донецком и Луганском и еще под базу НАТО в Крыму
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17.02.2025 14:34 Ответить
На мою думку, дуже цікава пропозиція👍
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17.02.2025 15:32 Ответить
Правильно - американці не врахували особистих інтересів сім'ї Зеленського і 95 кварталу - а без цього не можна ніяк.
А права народу України згідно Конституції - то взагалі для банди Зеленського фігня.
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17.02.2025 14:35 Ответить
Ця угода, як віз поперед коняки.
Спочатку звільнення територій і вступ до НАТО (чи прямий зобов'язуючий оборонний договір зі США чи AUKUS, у т.ч. з війсковими базами).
А потім вже бізнес.

І ні в якому разі не визнавати ніяку допомогу, як борг!
Це явні прорахунки зовнішньої політики США, і ми вже платимо за них криваву ціну.
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17.02.2025 14:36 Ответить
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17.02.2025 14:38 Ответить
Зелупа третину України здав, и копалини здасть за вигаданий ******* трампонами борг. Ви ,підори трампівські нам нічого не давали. А байден ,і то менше половини з обіцяного. Так що піздуйте на ***, разом кварталом 95.
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17.02.2025 14:56 Ответить
что ж ты фраер жопой ерзаешь?
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17.02.2025 15:13 Ответить
Американські "катали" спробували закинути пробний м'яч, так би мовити "на дурачка", судячи з усього не спрацювало...
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17.02.2025 15:31 Ответить
Накласти санкції проти Зе за зраду земельних родовищ.
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17.02.2025 15:35 Ответить
Там відсутня графа "А це Зеленскому, як подяка"!
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17.02.2025 16:58 Ответить
 
 