Украина заинтересована в подписании соглашения об ископаемых, но после его доработки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в подписании соглашения с США об использовании украинских природных ископаемых. Однако необходимо его доработать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ничего принципиально нового в этом соглашении, в этом направлении или в самом желании заключить такое соглашение нет - подобные договоренности существовали в то или иное время. Но ключевой вопрос не в том, что Украина может дать, а в том, что она может получить... Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что пока оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме", - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что некоторые детали в документе могут меняться со временем, но фундаментальные вещи должны быть четко определены.

Также читайте: В Белом доме назвали "недальновидным" отказ Зеленского подписывать соглашение о недрах, - AP

Так, например, если в документе говорится о гарантиях безопасности, то стоит рассмотреть их в контексте НАТО или альтернативных механизмов. Гарантии безопасности - это не только военная помощь, но и экономические и политические обязательства, добавил он.

"Относительно нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить свою систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должна быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции", - пояснил президент.

В то же время, отметил глава государства, Украина приветствует инвестиции со стороны США, но ключевой вопрос - не просто в получении ресурсов, а в создании инвестиций.

"Украина - не просто страна сырья, и это должно быть четко зафиксировано в документе", - подытожил он.

Читайте также: Я не дал согласие на подписание соглашения о недрах с США, оно еще не готово, - Зеленский

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Ранее издание Washington Post писало, что украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не будет подписывать соглашение об украинских редкоземельных металлах, поскольку оно не содержит гарантий безопасности для нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет отдавать США редкоземельные ресурсы, а предлагает партнерство, - Зеленский