РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7262 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
439 5

Европа должна бороться за свое место на переговорах о мире в Украине, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Брекельманс о мирных переговорах

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в связи с тем, что США не желают привлекать европейские страны к мирным переговорам относительно Украины, заявил, что Европа должна обеспечить себе место за столом переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, Брекельманс отметил, что это происходит потому, что "европейские страны сейчас не могут четко сформулировать, что мы хотим и можем предложить на стол переговоров".

"Это домашняя работа для всех европейских стран", - добавил он.

Кроме того, он отметил прагматизм американской стороны и склонность новой администрации во главе с Дональдом Трампом к заключению сделок.

Читайте: Прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будут выдающимся успехом, - Келлог о войне в Украине

"Они говорят: если мы не знаем, что Европа может предложить в военном плане, то вы нам не нужны за столом переговоров", - отметил Брекельманс.

В то же время он поддержал позицию генсека НАТО Марка Рютте, который призвал Европу обеспечить себе место за столом переговоров.

Брекельманс подчеркнул, что Европа должна "бороться за свое место", а не "жаловаться", а также доказывать Вашингтону, что они могут сделать весомый военный вклад.

"Путин сейчас в более сильной позиции, чем Зеленский. Открытые ставки необходимы", - добавил Брекельманс.

Также читайте: Европа будет иметь решающее значение для прекращения войны в Украине, - Кэллог

Напомним, что накануне спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что представителей Европы за столом переговоров по урегулированию войны в Украине не будет, впрочем интересы Европы будут учтены.

Автор: 

Европа (1940) Нидерланды (1615) переговоры с Россией (1204)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Припинення вогню в Україні може призвести до зростання загрози для країн Балтії, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс"
показать весь комментарий
17.02.2025 14:26 Ответить
Європа має спершу дати сильного підсрачника декому ,а вже потім боротися...
показать весь комментарий
17.02.2025 14:29 Ответить
Самое адекватное мнение. Договорняк это плохо, но что взамен? Еще 2-3 года войны, которые закончатся скорее всего точно таким же догворняком. Вменяемых альтернатив нет. США не хотят, Европейцы не могут или тоже не хотят.
показать весь комментарий
17.02.2025 14:45 Ответить
Взамен крах України после 2-3 лет перемирия за вкзівкою *****
показать весь комментарий
17.02.2025 15:02 Ответить
Хто заважав вам робити майданчик для переговорів? Якщо такий і був, то наш пересіденець пішов на Курщину щоб обламати досягнення. Тепер він диктатурою ссцить навкруги.
Ще може з РНБО новий орган створити - що вигадує свята і спотворює вже існуючі традиції.
показать весь комментарий
17.02.2025 15:10 Ответить
 
 