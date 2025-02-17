Европа должна бороться за свое место на переговорах о мире в Украине, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в связи с тем, что США не желают привлекать европейские страны к мирным переговорам относительно Украины, заявил, что Европа должна обеспечить себе место за столом переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, Брекельманс отметил, что это происходит потому, что "европейские страны сейчас не могут четко сформулировать, что мы хотим и можем предложить на стол переговоров".

"Это домашняя работа для всех европейских стран", - добавил он.

Кроме того, он отметил прагматизм американской стороны и склонность новой администрации во главе с Дональдом Трампом к заключению сделок.

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"Они говорят: если мы не знаем, что Европа может предложить в военном плане, то вы нам не нужны за столом переговоров", - отметил Брекельманс.

В то же время он поддержал позицию генсека НАТО Марка Рютте, который призвал Европу обеспечить себе место за столом переговоров.

Брекельманс подчеркнул, что Европа должна "бороться за свое место", а не "жаловаться", а также доказывать Вашингтону, что они могут сделать весомый военный вклад.

"Путин сейчас в более сильной позиции, чем Зеленский. Открытые ставки необходимы", - добавил Брекельманс.

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Напомним, что накануне спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что представителей Европы за столом переговоров по урегулированию войны в Украине не будет, впрочем интересы Европы будут учтены.