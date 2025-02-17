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Европа будет иметь решающее значение для прекращения войны в Украине, - Келлог

Кит Келлог назначен спецпосланником США по Украине

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, обратился к важности участия Европы в мирных переговорах с Россией и Украиной на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Америка прежде всего" не означает, что Америка должна быть одна, и участие Европы будет иметь решающее значение для прекращения войны и сохранения мира", - заявил Келлог.

Читайте: Период, когда Европа могла полагаться на военные гарантии США, закончился, - глава МИД Литвы Будрис

Он уточнил, что сейчас переговоры о завершении войны ведутся на двух треках: российском и украинско-союзническом. В этом контексте Келлог работает на украинско-союзническом треке, где важным партнером является Европа. Отдельное внимание он обратил на переговоры, проходящие с другими государствами, в частности, встречи с высокими представителями Дании, Австрии и Финляндии, которые подтвердили важность устойчивого мирного решения для стабильности в Украине и на глобальной арене.

Кроме того, Келлог сообщил, что во время конференции он обсуждал с канцлером Австрии Александером Шалленбергом важность конструктивного участия Китая в достижении мирного урегулирования, отметив, что мир в Украине должен быть всеобъемлющим, справедливым и долговременным. Келлог также выразил надежду, что международные партнеры, в частности Китай, могут внести свой вклад в этот процесс.

"Устойчивое, надежное решение по войне в Украине пошлет сильный сигнал о нашей общей решимости другим субъектам по всему миру", - отметил Кэллог.

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Автор: 

Европа (1940) Кит Келлог (170) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+10
Да осталась еще Европа кто поддерживает Украину. США перешла на Сторону оси ЗЛа. Поєтому капитуляция Украині зависит от Европи. США уже с Росией давит на Украину
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17.02.2025 13:58 Ответить
+9
Повне лайно. Тричі на день трампісти змінюють покази. Капітан (Трамбон) хворий і вся його команда - пацієнтии псіхічної лікарні
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17.02.2025 14:02 Ответить
+5
ми вже все зрозуміли, хто там в команді:

- келлог - дідусь для биття. Заспокійливе для ЄС і України: "трамп не це мав на увазі, та ви не так зрозуміли". Статист.

- уіоткофф - друг трампа, любитель росіюшки, строітєль

- рубіо: пристосуванець, трамполиз. Статист.

- волц: афганець, трамполиз. Статист.

- маск: корисний ідіот, прокитайський і проросійський. Геніальний аферист.

- трамп: лузер у всьому за що брався. Єдине що вміє - влаштовувати шоу, що виявилось тим самим вмінням, щоб підкорити двічі "мудрий" американський народ.
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17.02.2025 14:33 Ответить
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Да осталась еще Европа кто поддерживает Украину. США перешла на Сторону оси ЗЛа. Поєтому капитуляция Украині зависит от Европи. США уже с Росией давит на Украину
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17.02.2025 13:58 Ответить
Не *****, довбойоб.
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17.02.2025 14:01 Ответить
Не треба вигороджувати Рижого покидька. Кацапи біснуються радуються бо рижий торган НАТО розвалив. але вам кацапи це не допоможе.
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17.02.2025 14:40 Ответить
Ніяке НАТО він не розвалив. Навпаки змусив усіх рівноцінно вкладатися в спільну справу.
Рудий може і не взірець моралі, але він аж ніяк не той кого представляють місцеві зрадуни.
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17.02.2025 14:45 Ответить
1. трамп ще нікого не змусив. Погрожував і зробив - у випадку трампа, це взагалі діаметрально різне.

2. "змусив рівноцінно" - це значить, що США будуть витрачати менше, а ЄС - більше. НАТО сильніше не стане. А от ризики, що США підуть з Європи, зростуть. Зате як пафосно "рівноцінно вкладатись у спільну справу".
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17.02.2025 16:25 Ответить
Колумбія прогнулась, Канада прогнулась, Мексика прогнулась, навіть Данія.

США не будуть витрачати менше. І з Европи вони не підуть, ім це не вигідно.
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17.02.2025 17:06 Ответить
Трамп закатывает истерику, Трампа игнорируют, Трамп объявляет себя победителем.
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17.02.2025 17:30 Ответить
Ой *****, Мексика пошла на требования Трампа по укреплению кордона, Канада пошла на это, Дания согласилась расширить американское присутствие в Гренландии. Ну харе уже жить в мире иллюзий.
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17.02.2025 17:39 Ответить
Тоесть именно этого хотел Трамп, а не изменить торговый баланс? Или захватить Гренландию?
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17.02.2025 17:40 Ответить
Трамп не хотів захоплювати, Трамп хотів і хоче купити. Але скоріше задовольнитися розширенням військового контингенту.
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17.02.2025 17:53 Ответить
Так у США итак там были военные базы. Потому что Европе глубоко похер было.
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17.02.2025 17:54 Ответить
Мабуть недостатньо по думці Трампа.
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17.02.2025 18:35 Ответить
та не перейшли США до рашки.
Трамп являється торговим, а не штурмовиком.
От він і торгується.
Ти ще на кота поскаржся бо кіт мухи і метелики ганяє по хаті, а не дай чого іще і садюга-кіт мишу дохлу принесе.
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17.02.2025 14:06 Ответить
Всі бажаючі можуть цілувати рижого у дупу. Трамп пі... .
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17.02.2025 14:08 Ответить
Повне лайно. Тричі на день трампісти змінюють покази. Капітан (Трамбон) хворий і вся його команда - пацієнтии псіхічної лікарні
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17.02.2025 14:02 Ответить
А наш Верховний Потужний хіба не те саме робить? В нього по 5-7 заяв протилежного змісту на день. В трампістів хоча б якась загальна послідовність помітна...
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17.02.2025 15:08 Ответить
Та нехай робе. Від його заяв в світі все одно нічого не залежить
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17.02.2025 16:30 Ответить
Деякі європейці вже прямо заявляють що припинення вогню чи завершення війни їм не вигідно.
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17.02.2025 14:04 Ответить
Тільки от нам вже має бути начхати на те, що їм вигідно чи ні. Нам треба припиняти кровопролиття наших людей та повертати цінність життя на нормальний рівень.
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17.02.2025 15:10 Ответить
Келлог поставлений для відволікання уваги і нічого не вирішує. Можливо він і сам це ще не знає. Слідкувати можна за Вітьковим і Рубліо.
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17.02.2025 14:05 Ответить
США боготворить вбивцю пуйла, який вбиває дітей України!
Ганьба!
США здають Україну на знищення пуйлу!
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17.02.2025 14:05 Ответить
Саміт у Парижі - може Європа шось напрацює?
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17.02.2025 14:07 Ответить
Вони вирішать доки орбан свій орган не встромить, а скоро нікому буде його навіть за кавою відправити, бо невідомо чим в Німеччині вибори скінчаться
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17.02.2025 14:10 Ответить
Вибори в Німеччині відомо чим закінчаться: хдс/ хсс получит даст Бог, больше 30%, афд похоже выгребе на 22%, партія соціалістів хоч би 18% набрала, зелені те ж десь 16%, не ясно чому, але ліві можуть 5% здобути, решта - всі інші учасники перегонів, якім почті напевно не вдасться планку в 5% здолати.
Тому, формування коаліції буде ще тим квестом.
Побачимо, наскільки мої припущення реалістичні.
СSU в Баварії може і >40% впевнено набрати.
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17.02.2025 17:27 Ответить
Тобто навіть зелені лівих обігнали?
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17.02.2025 17:30 Ответить
Биполярное расстройство личности? - Та не, просто невменько!!
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17.02.2025 14:09 Ответить
МАСКовіт послав свого особистого клоуна віце-преза в Мюнхен полякати німців І виразіть уверенность в побєдє АДн, недарма ж жалілось ОНО на відміну виборів в Румунії, там номер із агрегатором не пройшов. Ну а другий гуляка, геть Рудий Донні в молодості, поспішив порадувати -у нас в Америці дєл нєвпровот - девки,виски,дискотєки. І дєла поважнєє -обучениє ігри на гармошке.
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17.02.2025 14:15 Ответить
тобто коМАНДА трумпа є просто генератором рандомних фраз.
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17.02.2025 14:20 Ответить
Розділяй і володаруй.
А ви лохи повелися.
"Зробимо америку нікчемною вперше!"
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17.02.2025 14:29 Ответить
ми вже все зрозуміли, хто там в команді:

- келлог - дідусь для биття. Заспокійливе для ЄС і України: "трамп не це мав на увазі, та ви не так зрозуміли". Статист.

- уіоткофф - друг трампа, любитель росіюшки, строітєль

- рубіо: пристосуванець, трамполиз. Статист.

- волц: афганець, трамполиз. Статист.

- маск: корисний ідіот, прокитайський і проросійський. Геніальний аферист.

- трамп: лузер у всьому за що брався. Єдине що вміє - влаштовувати шоу, що виявилось тим самим вмінням, щоб підкорити двічі "мудрий" американський народ.
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17.02.2025 14:33 Ответить
Не те, що в нас - потужний лідор, арахнідія, дЄрьмак і 5 потужних менеджерів. Дрім тім просто.
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17.02.2025 14:57 Ответить
Інша справа - команда Байдена, справжні "професіонали". За 3 роки війни не спромоглися навіть "ленд-ліз" запустити. Одні заяви і стурбованості, а зброї і грошей давали рівно стільки, щоб ми "не падали духом" і воювали скільки їм буде потрібно.
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17.02.2025 15:12 Ответить
Схоже, пану Келлогу залишилося недовго "умнічати" всупереч волі Трампа... А шкода - він людина притомна.
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17.02.2025 14:39 Ответить
Міжнародне співтовариство потребує стійких зв'язків між Китаєм і ЄС, - МЗС КНР (а це може бути сигнал для США."Трамп,Ти котрий не потребуєш стійких звязків з ЄС, і по вказівці куйла ,свідомо їх розриваєш....давай на узбіччя світової політики і не плутайся під ногами "
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17.02.2025 14:50 Ответить
"Європа матиме вирішальне значення для припинення війни в Україні, - Келлог ". Але до переговорів Європу не допустять. Л- логіка чи М -маразм? Геронтологічний пансіонат продукує новини одна, які одна повністю суперечить іншій.
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17.02.2025 15:07 Ответить
Келлог - это старец Дементий, который уже давно разменял 9-ый десяток...

Какой из него миротворец-переговорщик, если он уже мотню забывает застегнуть и не помнит свой день рождения....

Выжившие из ума старики собрались руководить миром.
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17.02.2025 15:13 Ответить
Є передчуття, що цього Келога Трумп найближчим часом "зкине з потяга". Дуже він не вписується в потужний Трумпівський плян
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17.02.2025 16:10 Ответить
Чи то чую чи то дивлюся на америкосів рвати тягне піжони зухвалі. Обісралися по саме нікуди. Ненависть якась до них
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17.02.2025 18:05 Ответить
 
 