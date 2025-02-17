Европа будет иметь решающее значение для прекращения войны в Украине, - Келлог

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, обратился к важности участия Европы в мирных переговорах с Россией и Украиной на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Америка прежде всего" не означает, что Америка должна быть одна, и участие Европы будет иметь решающее значение для прекращения войны и сохранения мира", - заявил Келлог.

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Он уточнил, что сейчас переговоры о завершении войны ведутся на двух треках: российском и украинско-союзническом. В этом контексте Келлог работает на украинско-союзническом треке, где важным партнером является Европа. Отдельное внимание он обратил на переговоры, проходящие с другими государствами, в частности, встречи с высокими представителями Дании, Австрии и Финляндии, которые подтвердили важность устойчивого мирного решения для стабильности в Украине и на глобальной арене.

Кроме того, Келлог сообщил, что во время конференции он обсуждал с канцлером Австрии Александером Шалленбергом важность конструктивного участия Китая в достижении мирного урегулирования, отметив, что мир в Украине должен быть всеобъемлющим, справедливым и долговременным. Келлог также выразил надежду, что международные партнеры, в частности Китай, могут внести свой вклад в этот процесс.

"Устойчивое, надежное решение по войне в Украине пошлет сильный сигнал о нашей общей решимости другим субъектам по всему миру", - отметил Кэллог.

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