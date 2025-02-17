Европа будет иметь решающее значение для прекращения войны в Украине, - Келлог
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, обратился к важности участия Европы в мирных переговорах с Россией и Украиной на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Америка прежде всего" не означает, что Америка должна быть одна, и участие Европы будет иметь решающее значение для прекращения войны и сохранения мира", - заявил Келлог.
Он уточнил, что сейчас переговоры о завершении войны ведутся на двух треках: российском и украинско-союзническом. В этом контексте Келлог работает на украинско-союзническом треке, где важным партнером является Европа. Отдельное внимание он обратил на переговоры, проходящие с другими государствами, в частности, встречи с высокими представителями Дании, Австрии и Финляндии, которые подтвердили важность устойчивого мирного решения для стабильности в Украине и на глобальной арене.
Кроме того, Келлог сообщил, что во время конференции он обсуждал с канцлером Австрии Александером Шалленбергом важность конструктивного участия Китая в достижении мирного урегулирования, отметив, что мир в Украине должен быть всеобъемлющим, справедливым и долговременным. Келлог также выразил надежду, что международные партнеры, в частности Китай, могут внести свой вклад в этот процесс.
"Устойчивое, надежное решение по войне в Украине пошлет сильный сигнал о нашей общей решимости другим субъектам по всему миру", - отметил Кэллог.
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Рудий може і не взірець моралі, але він аж ніяк не той кого представляють місцеві зрадуни.
2. "змусив рівноцінно" - це значить, що США будуть витрачати менше, а ЄС - більше. НАТО сильніше не стане. А от ризики, що США підуть з Європи, зростуть. Зате як пафосно "рівноцінно вкладатись у спільну справу".
США не будуть витрачати менше. І з Европи вони не підуть, ім це не вигідно.
Трамп являється торговим, а не штурмовиком.
От він і торгується.
Ти ще на кота поскаржся бо кіт мухи і метелики ганяє по хаті, а не дай чого іще і садюга-кіт мишу дохлу принесе.
Ганьба!
США здають Україну на знищення пуйлу!
Тому, формування коаліції буде ще тим квестом.
Побачимо, наскільки мої припущення реалістичні.
СSU в Баварії може і >40% впевнено набрати.
А ви лохи повелися.
"Зробимо америку нікчемною вперше!"
- келлог - дідусь для биття. Заспокійливе для ЄС і України: "трамп не це мав на увазі, та ви не так зрозуміли". Статист.
- уіоткофф - друг трампа, любитель росіюшки, строітєль
- рубіо: пристосуванець, трамполиз. Статист.
- волц: афганець, трамполиз. Статист.
- маск: корисний ідіот, прокитайський і проросійський. Геніальний аферист.
- трамп: лузер у всьому за що брався. Єдине що вміє - влаштовувати шоу, що виявилось тим самим вмінням, щоб підкорити двічі "мудрий" американський народ.
Какой из него миротворец-переговорщик, если он уже мотню забывает застегнуть и не помнит свой день рождения....
Выжившие из ума старики собрались руководить миром.