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Присутствие иностранных войск в Украине может стать платформой для Вооруженных сил Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что присутствие иностранных войск на территории Украины может стать первым шагом к созданию Вооруженных сил Европы, способных отвечать на угрозы России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я считаю, что мы очень сильно продвинулись в вопросе контингента (размещение иностранного военного контингента - ред.). Есть страны - скептики, но я вижу, что вопрос контингента, вопрос европейской армии в целом может иметь такой первый шаг... - это когда есть украинская армия и есть Вооруженные силы Европы на территории Украины", - заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас существует реальная возможность создать такую платформу с участием сильных стран, которые готовы обеспечить мир и стабильность в Европе, в частности, на земле, в небе и на воде. Однако он подчеркнул, что участие в этой инициативе будет добровольным, и к ней присоединятся только те государства, которые сочтут это необходимым.

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"Мы хотим гарантии безопасности не на бумаге, а на земле, на воде, в небе, ПВО, самолеты, корабли. И я об этом говорю абсолютно серьезно", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что создание Вооруженных сил Европы не уменьшит значение НАТО, которое остается важным альянсом безопасности для Украины. Однако он подчеркнул, что Европа должна действовать сейчас, и одним из путей этого является создание европейской военной структуры, которая будет базироваться на украинской армии как крупнейшей армии континента.

"Европа должна найти возможность создать такую структуру с названием "Вооруженные силы Европы" или другой, главное - чтобы там присутствовали сильные армии Европы, которые бы защищали всю Европу", - добавил он.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Европа должна иметь свою европейскую армию.

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Автор: 

Европа (1940) Зеленский Владимир (21064) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+2
Чого ви глузуєте, вава вже навчився ходити в камуфляжних рейтузах, готовий командувач європейських військових сил
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17.02.2025 14:48 Ответить
+1
та під водою ..а ще в підпросторі бажано

бо рептилоїди перестануть постачати кокс Гниді
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17.02.2025 14:42 Ответить
+1
В ответ на вопрос сколько будет дважды два зеледент ответил четко и ясно: "Уменя есть два плана как решить этот вопрос, но кроме того, неободимо создать новую коалицию из мировых математиков, которые эти два плана решат без меня и за свой счет. Но если что, то оба эти плана придумал Я!!"
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17.02.2025 15:02 Ответить
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А Зеленский будет ВЕрхомніх збройних сил ЄС
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17.02.2025 14:38 Ответить
Воіка, тебе говнокомандувачем спільної європейської армії не візьмуть, так що не тужся так потужно!😁
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17.02.2025 14:39 Ответить
" на землі, в небі та на воді." ..забув додати під землею та у космосі
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17.02.2025 14:41 Ответить
та під водою ..а ще в підпросторі бажано

бо рептилоїди перестануть постачати кокс Гниді
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17.02.2025 14:42 Ответить
Чого ви глузуєте, вава вже навчився ходити в камуфляжних рейтузах, готовий командувач європейських військових сил
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17.02.2025 14:48 Ответить
😄😁🤣👍
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17.02.2025 14:49 Ответить
Ідея гарна і заслуговує на увагу! Але на якому етапі будуть війська ведені? До перемир'я, після перемир'я чи після мирної угоди?
А ось тут питання: навіщо і на який час?
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17.02.2025 14:49 Ответить
Ідея цілком слушна.
Але це повинна бути контрактна армія, професійна, з контрактників, як громадян України, так і громадян інших країн.
Контракт, як на мою думку, повинен бути як у грошовому вигляді, так і у вигляді мотиваційних ништяків: громадянства по закінченні контракту, можливо, виділення ділянки землі чи іпотеки. Медицина. Освіта.
Бо у вже найближчій перспективі Україна зіткнеться з демографічною катастрофою.
Тож краще надавати громадянство людям, які згодні захищати цю землю, ніж завозити сюди пакистанців розробляти надра.
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17.02.2025 14:58 Ответить
На жаль, постійно. У середньостроковій перспективі Україна потребуватиме постійного розміщення військового контингенту у прикордонній смузі.
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17.02.2025 15:00 Ответить
Зеля анонсировал Нью-Зелюки?
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17.02.2025 14:55 Ответить
В ответ на вопрос сколько будет дважды два зеледент ответил четко и ясно: "Уменя есть два плана как решить этот вопрос, но кроме того, неободимо создать новую коалицию из мировых математиков, которые эти два плана решат без меня и за свой счет. Но если что, то оба эти плана придумал Я!!"
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17.02.2025 15:02 Ответить
Дядя дурень і не в курсі, що цю ідею у ЄС раз за разом відкидають.
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17.02.2025 17:12 Ответить
 
 