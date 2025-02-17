Присутствие иностранных войск в Украине может стать платформой для Вооруженных сил Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что присутствие иностранных войск на территории Украины может стать первым шагом к созданию Вооруженных сил Европы, способных отвечать на угрозы России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я считаю, что мы очень сильно продвинулись в вопросе контингента (размещение иностранного военного контингента - ред.). Есть страны - скептики, но я вижу, что вопрос контингента, вопрос европейской армии в целом может иметь такой первый шаг... - это когда есть украинская армия и есть Вооруженные силы Европы на территории Украины", - заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас существует реальная возможность создать такую платформу с участием сильных стран, которые готовы обеспечить мир и стабильность в Европе, в частности, на земле, в небе и на воде. Однако он подчеркнул, что участие в этой инициативе будет добровольным, и к ней присоединятся только те государства, которые сочтут это необходимым.

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"Мы хотим гарантии безопасности не на бумаге, а на земле, на воде, в небе, ПВО, самолеты, корабли. И я об этом говорю абсолютно серьезно", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что создание Вооруженных сил Европы не уменьшит значение НАТО, которое остается важным альянсом безопасности для Украины. Однако он подчеркнул, что Европа должна действовать сейчас, и одним из путей этого является создание европейской военной структуры, которая будет базироваться на украинской армии как крупнейшей армии континента.

"Европа должна найти возможность создать такую структуру с названием "Вооруженные силы Европы" или другой, главное - чтобы там присутствовали сильные армии Европы, которые бы защищали всю Европу", - добавил он.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Европа должна иметь свою европейскую армию.

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