Присутствие иностранных войск в Украине может стать платформой для Вооруженных сил Европы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что присутствие иностранных войск на территории Украины может стать первым шагом к созданию Вооруженных сил Европы, способных отвечать на угрозы России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я считаю, что мы очень сильно продвинулись в вопросе контингента (размещение иностранного военного контингента - ред.). Есть страны - скептики, но я вижу, что вопрос контингента, вопрос европейской армии в целом может иметь такой первый шаг... - это когда есть украинская армия и есть Вооруженные силы Европы на территории Украины", - заявил Зеленский.
Он отметил, что сейчас существует реальная возможность создать такую платформу с участием сильных стран, которые готовы обеспечить мир и стабильность в Европе, в частности, на земле, в небе и на воде. Однако он подчеркнул, что участие в этой инициативе будет добровольным, и к ней присоединятся только те государства, которые сочтут это необходимым.
"Мы хотим гарантии безопасности не на бумаге, а на земле, на воде, в небе, ПВО, самолеты, корабли. И я об этом говорю абсолютно серьезно", - подчеркнул президент.
Зеленский также отметил, что создание Вооруженных сил Европы не уменьшит значение НАТО, которое остается важным альянсом безопасности для Украины. Однако он подчеркнул, что Европа должна действовать сейчас, и одним из путей этого является создание европейской военной структуры, которая будет базироваться на украинской армии как крупнейшей армии континента.
"Европа должна найти возможность создать такую структуру с названием "Вооруженные силы Европы" или другой, главное - чтобы там присутствовали сильные армии Европы, которые бы защищали всю Европу", - добавил он.
Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Европа должна иметь свою европейскую армию.
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бо рептилоїди перестануть постачати кокс Гниді
А ось тут питання: навіщо і на який час?
Але це повинна бути контрактна армія, професійна, з контрактників, як громадян України, так і громадян інших країн.
Контракт, як на мою думку, повинен бути як у грошовому вигляді, так і у вигляді мотиваційних ништяків: громадянства по закінченні контракту, можливо, виділення ділянки землі чи іпотеки. Медицина. Освіта.
Бо у вже найближчій перспективі Україна зіткнеться з демографічною катастрофою.
Тож краще надавати громадянство людям, які згодні захищати цю землю, ніж завозити сюди пакистанців розробляти надра.