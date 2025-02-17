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Главарю "ДНР" Пушилину сообщено о подозрении в госизмене, - Офис Генпрокурора

Денису Пушилину сообщено о подозрении в госизмене

Заочно сообщено о подозрении главарю "ДНР" Денису Пушилину.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОГП, весной 2014 года, "открыто демонстрируя антиукраинские взгляды, человек стал одним из организаторов кремлевских митингов в Донецке".

"Собрав вокруг себя пророссийски настроенных жителей региона, он провозгласил себя заместителем так называемого народного губернатора. В дальнейшем, возглавив "временное правительство днр", подозреваемый принял участие в проведении "общеобластного референдума", по результатам которого подписал ничтожные документы по принятию "конституции" квазиреспублики и формированию ее незаконных судебных, правоохранительных и контролирующих органов. Как "глава днр", акцентировал внимание подконтрольных учреждений на принудительной паспортизации населения.

21 февраля 2022 года псевдочиновник обратился к президенту рф с просьбой о признании независимости "днр" и подписал "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи". Уже через три дня это стало искусственной основой для начала полномасштабного вторжения регулярных войск федерации на территорию суверенной Украины.

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После оккупации Мариуполя он проверял готовность морского торгового порта к вывозу за границу похищенной у украинских производителей металлопродукции и зерновых культур", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года Пушилин подписал "закон о референдуме днр о вхождении в состав РФ". Кроме того, в марте 2024 года организовал проведение в захваченных общинах выборов президента государства-агрессора, проходивших в присутствии силовиков РФ.

В данное время он находится в розыске.

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Автор: 

государственная измена (1582) Пушилин Денис (134) Офис Генпрокурора (2516)


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Топ комментарии
+14
не пройшло і деяіти років Оперативненько
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17.02.2025 14:38 Ответить
+10
Та невже ? Так швидко ?
Після 11 років далі вже не могли чекати ?
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17.02.2025 14:39 Ответить
+7
Краще квиток на концерт до кобздона
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17.02.2025 14:37 Ответить
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Краще квиток на концерт до кобздона
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17.02.2025 14:37 Ответить
не пройшло і деяіти років Оперативненько
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17.02.2025 14:38 Ответить
Та невже ? Так швидко ?
Після 11 років далі вже не могли чекати ?
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17.02.2025 14:39 Ответить
В прокуратурі працює багато 45-річних пенсіонерів-інвалідів. Вони швидше працювати не можуть - обмежена працездатність...
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17.02.2025 15:23 Ответить
Бл...дь, а щось про обмежену зарплатню не чути...
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17.02.2025 15:47 Ответить
Хіба цей дєніс колись був громадянином України? Якщо ні, то яку державу зрадив цей пушілін?
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17.02.2025 14:40 Ответить
Це українська гнида, яка до війни жила в Донецьку та має українське громадянство
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17.02.2025 14:44 Ответить
Речь видимо о ДНР
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17.02.2025 15:00 Ответить
Ого, не пройшло і десяти років. Прозріли…
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17.02.2025 14:40 Ответить
11 років ))))
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17.02.2025 14:40 Ответить
Дались вам ці «вишиванки» кацапсіна тупа. Що це означає?
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17.02.2025 14:43 Ответить
А заявку в ГУР МО У на виділення іменного самоката подали?
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17.02.2025 14:42 Ответить
Це чепушило - кацап, по його рилу видно
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17.02.2025 14:43 Ответить
на єрмака схожий трохи. Теж кацап, теж біосміття.
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17.02.2025 14:48 Ответить
Більше на Агрохімію нашого...
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17.02.2025 15:39 Ответить
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17.02.2025 14:44 Ответить
І це тільки тепер дійшло ? він мавби давно ліквідований бути ,нічого сказати дуже "оперативно" працює прокуратура та інші силові органи.
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17.02.2025 14:46 Ответить
Розчехлились прокурори через 11 років. Перемога...
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17.02.2025 14:55 Ответить
Вот это да!
Это вам не санкции для бени и пороха...
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17.02.2025 14:56 Ответить
Які ще підозри цьому дірявому мммщику? Не смішіть людей. Тільки самокат.
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17.02.2025 14:57 Ответить
Повестку ему дроном прислать.
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17.02.2025 14:57 Ответить
Дивно, що після поро. Виходить Петро більший зрадник, ніж це уйло
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17.02.2025 14:59 Ответить
не минули і 11 років. несподіванно.
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17.02.2025 15:00 Ответить
да ладно
пройшло 10 років
Офіс Прокурора!!!
а де сам прокурор???
не потрібен
все в лапах татарова та портнова??
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17.02.2025 15:11 Ответить
Його ліквідувати потрібно. Самокат подарувати.
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17.02.2025 15:31 Ответить
Але ж як оперативно...
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17.02.2025 15:44 Ответить
Скорость, это когда высунешь в окно дупу, выбежишь на улицу и увидишь, как она мелькнула!
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17.02.2025 15:58 Ответить
Після цього є сподівання він отримує самокат
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17.02.2025 16:03 Ответить
Так званий пушилін - громадянин нацистської россії. Держзрада не канає. Краще звинуватити його в терроризмі.
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17.02.2025 18:02 Ответить
 
 