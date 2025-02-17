Главарю "ДНР" Пушилину сообщено о подозрении в госизмене, - Офис Генпрокурора

Заочно сообщено о подозрении главарю "ДНР" Денису Пушилину.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОГП, весной 2014 года, "открыто демонстрируя антиукраинские взгляды, человек стал одним из организаторов кремлевских митингов в Донецке".

"Собрав вокруг себя пророссийски настроенных жителей региона, он провозгласил себя заместителем так называемого народного губернатора. В дальнейшем, возглавив "временное правительство днр", подозреваемый принял участие в проведении "общеобластного референдума", по результатам которого подписал ничтожные документы по принятию "конституции" квазиреспублики и формированию ее незаконных судебных, правоохранительных и контролирующих органов. Как "глава днр", акцентировал внимание подконтрольных учреждений на принудительной паспортизации населения.

21 февраля 2022 года псевдочиновник обратился к президенту рф с просьбой о признании независимости "днр" и подписал "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи". Уже через три дня это стало искусственной основой для начала полномасштабного вторжения регулярных войск федерации на территорию суверенной Украины.

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После оккупации Мариуполя он проверял готовность морского торгового порта к вывозу за границу похищенной у украинских производителей металлопродукции и зерновых культур", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года Пушилин подписал "закон о референдуме днр о вхождении в состав РФ". Кроме того, в марте 2024 года организовал проведение в захваченных общинах выборов президента государства-агрессора, проходивших в присутствии силовиков РФ.

В данное время он находится в розыске.

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