Европа должна быть представлена на переговорах с Россией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность участия Европы в переговорах по прекращению войны, отметив, что европейский представитель будет за столом переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Европа должна быть за столом переговоров, и это для нас очень важно. Я не знаю пока, в каком формате, но Европа точно будет звучать за столом переговоров", - сказал Зеленский.

По его словам, представитель Европы должен быть не только от Евросоюза, но и от Великобритании.

"Не знаю, как в итоге будет, но Европа точно будет услышана. Формат того, что предлагает Европа, как она поддерживает Украину, в каком формате и какие гарантии безопасности готова дать, - все это точно будет на столе, обязательно. А кто это будет, пока не знаю, будем думать", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что важно, чтобы это был человек, которого уважает вся Европа.

"Это очень важно, чтобы понимали за столом, что это серьезный человек", - подытожил он.

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