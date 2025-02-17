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Европа должна быть представлена на переговорах с Россией, - Зеленский

Зеленский о достройке ХАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность участия Европы в переговорах по прекращению войны, отметив, что европейский представитель будет за столом переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Европа должна быть за столом переговоров, и это для нас очень важно. Я не знаю пока, в каком формате, но Европа точно будет звучать за столом переговоров", - сказал Зеленский.

По его словам, представитель Европы должен быть не только от Евросоюза, но и от Великобритании.

"Не знаю, как в итоге будет, но Европа точно будет услышана. Формат того, что предлагает Европа, как она поддерживает Украину, в каком формате и какие гарантии безопасности готова дать, - все это точно будет на столе, обязательно. А кто это будет, пока не знаю, будем думать", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что важно, чтобы это был человек, которого уважает вся Европа.

"Это очень важно, чтобы понимали за столом, что это серьезный человек", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна бороться за свое место на переговорах о мире в Украине, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Автор: 

Европа (1940) Зеленский Владимир (21064) переговоры с Россией (1204) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+6
Сьогодні у когось геополітичний пронос...
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17.02.2025 14:47 Ответить
+2
Велика Британія підписала угоду про 100-річне партнерство з Україною і оголосила про пакет військової допомоги - невже теж місця за столом перемовин не знайдуть ....?
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17.02.2025 14:54 Ответить
+1
От Європи якщо поїдуть, то Трамп вже сказав- чи Фіцо, чи Орбан.
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17.02.2025 14:56 Ответить
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Сьогодні у когось геополітичний пронос...
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17.02.2025 14:47 Ответить
Щоб сісти за стіл треба Тауруси у кількості від 1000 штук.
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17.02.2025 14:48 Ответить
Ну, поки що ні макрон ні шольц за простроченого не вписуються....
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17.02.2025 14:49 Ответить
Велика Британія підписала угоду про 100-річне партнерство з Україною і оголосила про пакет військової допомоги - невже теж місця за столом перемовин не знайдуть ....?
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17.02.2025 14:54 Ответить
От Європи якщо поїдуть, то Трамп вже сказав- чи Фіцо, чи Орбан.
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17.02.2025 14:56 Ответить
немає і ніколи не буде консенсусу.
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17.02.2025 14:54 Ответить
Більше за все мрію, щоб зелений виродок здох в страшних муках. Разом з усім його проклятим сімейством.
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17.02.2025 14:56 Ответить
Как воевать так никто не хочет а как делить геополитическое послевоенное влияние так целая очередь выстроилась и даже стервятники индусы забегали.
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17.02.2025 14:56 Ответить
Думати і Зеленський, це речі не сумісні.
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17.02.2025 14:57 Ответить
Соплі жувати?!
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17.02.2025 14:58 Ответить
Зеленський не розуміє разводняк що готує йомку рижий тарган з уйлом?
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17.02.2025 15:01 Ответить
В тебе з ермаком був цілий 23рік.
Без перекладачів і фахівців ви тільки протринькали гроші. Самодури.
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17.02.2025 15:05 Ответить
Буде пробивати кандидатуру Марін Ле Пен?
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17.02.2025 16:52 Ответить
 
 