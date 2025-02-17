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Новости Взяточники
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$3,5 тыс. за трудоустройство с бронированием: разоблачен работник стратегического предприятия во Львове, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львове правоохранители разоблачили 33-летнего работника стратегического предприятия, который злоупотребляя служебным положением, взялся посодействовать в трудоустройстве военнообязанного мужчины с последующим бронированием его как работника предприятия, что признано критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, во избежание мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследования преступлений в сфере служебной и хозяйственной деятельности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления стратегических расследований во Львовской области, за процессуального руководства Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

13 февраля правоохранители задержали фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во Львове после получения им денежных средств от "клиента" в сумме 3500 долларов.

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задержание взяточника из Львова
задержание взяточника из Львова
задержание взяточника из Львова
задержание взяточника из Львова
задержание взяточника из Львова

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6195) Львов (4602) Нацполиция (16603) бронирование (157) Львовская область (2951) Львовский район (66)


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Пздц оце аферу викрили. Чоловік пішов працювати за хабар!
А схематози на млн. доларів ніхто бачити не хоче
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17.02.2025 15:09 Ответить
А що тут такого?
На роботу влаштувати вже кримінальний злочин?
А як же брат Єрмака посади продавав?!!!
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17.02.2025 15:14 Ответить
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28.02.2025 21:14 Ответить
 
 