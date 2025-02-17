Рашисты впервые ударили по Николаеву модернизированным "Шахедом", - ОВА
В ночь на 16 февраля 2025 года российские оккупанты впервые атаковали Николаев модернизированным беспилотником типа Shahed.
Об этом в эфире Новости Live заявил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что впервые был атакован Николаев "Шахедом" с 12-канальными антеннами. Максимум было 8. У России они появились с января 2025 года. Сейчас ВСУ думают, как этому противостоять", - сказал он.
Обстрел Николаева 16 февраля 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на воскресенье, 16 февраля, в Николаеве были слышны звуки взрывов.
Также отмечалось, что российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины. В частности, сообщалось об угрозе для Николаева и области. Впоследствии стало известно, что поврежден объект критической инфраструктуры, а часть города осталась без отопления. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что БпЛА врага повредили тепловую электростанцию города.
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Один моряк мені розповідав як в радянські часи одеський кореєєць вибив собі рейс в обидві Кореї, бо дуже хотів побувати на історичній батьківщині....погуляв він по південній накупив собі шмуток, годинник, касетний магнітофон, ще якусь лабуду...І потім пішли у північну...і він в тих шмутках зійшов з трапа на берег... І миттєво був був скручений і відвезений в невідомому напрямку... Капітан відреагував миттєво, посольство теж, виходили аж на Громико...і вже сам міністр іноземних справ срср добивався його звільнення...як виявилось він був завербований щоб вбити самого Кім Ір Сена....протримали добу, зізнався в усьому...в тому числі він був звинувачений "що не добивався повернення до кндр..а це вже державна зрада..хоч він і був громадянин срср...
От цікаво як би це сталося сьогодні зелене посольство і зелена команда добилися б його звільнення...