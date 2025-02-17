Рашисты впервые ударили по Николаеву модернизированным "Шахедом", - ОВА

В ночь на 16 февраля 2025 года российские оккупанты впервые атаковали Николаев модернизированным беспилотником типа Shahed.

Об этом в эфире Новости Live заявил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что впервые был атакован Николаев "Шахедом" с 12-канальными антеннами. Максимум было 8. У России они появились с января 2025 года. Сейчас ВСУ думают, как этому противостоять", - сказал он.

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Обстрел Николаева 16 февраля 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на воскресенье, 16 февраля, в Николаеве были слышны звуки взрывов.

Также отмечалось, что российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины. В частности, сообщалось об угрозе для Николаева и области. Впоследствии стало известно, что поврежден объект критической инфраструктуры, а часть города осталась без отопления. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что БпЛА врага повредили тепловую электростанцию города.

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