Трамп имеет наибольшее влияние на нефтяные цены, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ключевое влияние на цены на нефть имеет президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я не знаю кому это может удаться - снизить цены. Я считаю, что самый большой ресурс есть в этом именно у президента Трампа, что он - самый сильный в этом направлении, в энергетике, и имеет в руках это. И я думаю, что он, если поставил цель, сможет снизить цены. Я хотел бы, чтобы он смог", - заявил Зеленский.

Он также согласился с Трампом, что снижение цены на нефть может привести к более быстрому завершению войны.

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"Я, безусловно, с ним согласен, что это очень повлияет на окончание войны и, возможно, как он говорит, война закончится быстрее. Я также считаю, что это ускорит завершение войны и поставит Путина в слабую ситуацию".

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на это, влияние США в энергетическом секторе остается самым большим. Он также пообещал поднять этот вопрос во время визита в Саудовскую Аравию.

"Конечно, я буду поднимать этот вопрос в Саудовской Аравии, но все равно я хочу, чтобы вы понимали, что наиболее важное влияние, все же, - у Соединенных Штатов именно в энергетическом направлении", - добавил Зеленский.

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