РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7029 посетителей онлайн
Новости
780 14

Трамп имеет наибольшее влияние на нефтяные цены, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ключевое влияние на цены на нефть имеет президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я не знаю кому это может удаться - снизить цены. Я считаю, что самый большой ресурс есть в этом именно у президента Трампа, что он - самый сильный в этом направлении, в энергетике, и имеет в руках это. И я думаю, что он, если поставил цель, сможет снизить цены. Я хотел бы, чтобы он смог", - заявил Зеленский.

Он также согласился с Трампом, что снижение цены на нефть может привести к более быстрому завершению войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть упали на 1% из-за заявления Трампа о мирном соглашении между Украиной и РФ, - Reuters

"Я, безусловно, с ним согласен, что это очень повлияет на окончание войны и, возможно, как он говорит, война закончится быстрее. Я также считаю, что это ускорит завершение войны и поставит Путина в слабую ситуацию".

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на это, влияние США в энергетическом секторе остается самым большим. Он также пообещал поднять этот вопрос во время визита в Саудовскую Аравию.

"Конечно, я буду поднимать этот вопрос в Саудовской Аравии, но все равно я хочу, чтобы вы понимали, что наиболее важное влияние, все же, - у Соединенных Штатов именно в энергетическом направлении", - добавил Зеленский.

Смотрите также: Война в Украине немедленно прекратится, если ОПЕК снизит цены на нефть, - Трамп. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) нефть (1938) Трамп Дональд (5842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
О, оно у нас еще и экономист подобный Трампу, прости Господи. Навыбирали на свою голову что тут, что там.
показать весь комментарий
17.02.2025 15:08 Ответить
+2
Твій трамп і його команда - ****** ********, яким ти хочеш віддати неіснуючий борг рідкоземами.
показать весь комментарий
17.02.2025 15:07 Ответить
+1
Трамп же ж попросив саудитів збільшити видобуток нафти - не послухались
показать весь комментарий
17.02.2025 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Твій трамп і його команда - ****** ********, яким ти хочеш віддати неіснуючий борг рідкоземами.
показать весь комментарий
17.02.2025 15:07 Ответить
Трамп же ж попросив саудитів збільшити видобуток нафти - не послухались
показать весь комментарий
17.02.2025 15:07 Ответить
О, оно у нас еще и экономист подобный Трампу, прости Господи. Навыбирали на свою голову что тут, что там.
показать весь комментарий
17.02.2025 15:08 Ответить
криворогий спец по ценам на нефть...
показать весь комментарий
17.02.2025 15:09 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2025 15:10 Ответить
Вава і рідкоземельний, вава і вуглеводневий
показать весь комментарий
17.02.2025 15:16 Ответить
Правильно рідкісноземельний, бо інакше виходить жидкозємєльний.
показать весь комментарий
17.02.2025 15:27 Ответить
Правильно редкоземельные.
Эти элементы впервые были получены из редких минералов в виде оксидов. Термин "земли" также означает оксид, соединение металла с кислородом.
Т.е оксид выделенный из редкой среды
показать весь комментарий
17.02.2025 17:37 Ответить
Чё вы спорите? В Уренгое рыбы нефти нет.
показать весь комментарий
17.02.2025 17:42 Ответить
Зе-лошара ніхрена не тямить, але підлизувати сильнішим це в нього в крові. Трамп обіцяв, що якщо виграє, то знизить ціну на паливо в США. Ціни після його сумбурних заяв, та хаотичних дій, тільки підскочили
показать весь комментарий
17.02.2025 16:50 Ответить
 
 