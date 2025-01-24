Война в Украине немедленно прекратится, если ОПЕК снизит цены на нефть, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершить войну России против Украины удастся быстро, если Организация стран - экспортеров нефти снизит цены.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Один из способов быстро прекратить войну - это, чтобы ОПЕК прекратила зарабатывать так много денег и снизила цены на нефть... и эта война немедленно прекратится", - подчеркнул Трамп.

Он завил, что война является трагедией как для Украины, так и для России.

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Также глава Белого дома в очередной раз повторил, что не допустил бы вторжения РФ в Украину, если бы он раньше стал президентом США.

"Пугающее количество российских и украинских солдат погибает на этой войне. Также много людей погибает во время бомбардировок городов прямо сейчас. Потери - тысячи людей каждую неделю. Это безумие. Безумная война. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом раньше", - добавил Трамп.

Отметим, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) - международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортными странами с целью контроля квот добычи на нефть. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.

На их долю приходится ~35% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть, это "моментально" может остановить российско-украинскую войну.