Война в Украине немедленно прекратится, если ОПЕК снизит цены на нефть, - Трамп. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп заявил, что завершить войну России против Украины удастся быстро, если Организация стран - экспортеров нефти снизит цены.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Один из способов быстро прекратить войну - это, чтобы ОПЕК прекратила зарабатывать так много денег и снизила цены на нефть... и эта война немедленно прекратится", - подчеркнул Трамп.
Он завил, что война является трагедией как для Украины, так и для России.
Также глава Белого дома в очередной раз повторил, что не допустил бы вторжения РФ в Украину, если бы он раньше стал президентом США.
"Пугающее количество российских и украинских солдат погибает на этой войне. Также много людей погибает во время бомбардировок городов прямо сейчас. Потери - тысячи людей каждую неделю. Это безумие. Безумная война. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом раньше", - добавил Трамп.
Отметим, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) - международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортными странами с целью контроля квот добычи на нефть. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.
На их долю приходится ~35% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть, это "моментально" может остановить российско-украинскую войну.
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тепер ОПЕК має зупинити війну за 24 години - Трампон тут вже сторонній спостерігач
Ходжа Насреддін рекомендує при цьому промовляти потужне заклинання:
"Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. На месте сокола сидит филин. О джины, вы ищете там, где не прятали, поцелуйте за это под хвост моего ишака!"
Теоретично: Саудітам вигідно знести конкурента "ГазМяс" і тоді знижка "на деякий час" відіб'ється новим потужним шматком ринку
Головне не сполохати. Хто і як буде з ними домовлятись - ось головне
Чекаємо чи то 10 чи то 11 років.
Чи потужні є нинішні сильні світу цього?
доні, ти ж альфа бета гама мега самець, що проституткам сотнями тисяч долярів платиш!
доні, дай команду!
Чи зможе Трамп показати свого?
Єдиний спосіб завершити війну це зброя, і чим далекобійніша тим краще.
і є кілька дірок на ремені вахлаків - ще є куди затягати, а там карткова система - це на роки ....
А от надати ракети, які нам потрібні, і розмістити американську ЯЗ в Україні -
удари по головних військових виробництвах плюс погроза підпалити Уренгой -
оце подіє протягом кількох днів.
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.
(А. и Б. Стругацкие, "ПНвС")
Зачем арабам добывать больше нефти. Им это не выгодно