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Война в Украине немедленно прекратится, если ОПЕК снизит цены на нефть, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершить войну России против Украины удастся быстро, если Организация стран - экспортеров нефти снизит цены.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Один из способов быстро прекратить войну - это, чтобы ОПЕК прекратила зарабатывать так много денег и снизила цены на нефть... и эта война немедленно прекратится", - подчеркнул Трамп.

Он завил, что война является трагедией как для Украины, так и для России.

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Также глава Белого дома в очередной раз повторил, что не допустил бы вторжения РФ в Украину, если бы он раньше стал президентом США.

"Пугающее количество российских и украинских солдат погибает на этой войне. Также много людей погибает во время бомбардировок городов прямо сейчас. Потери - тысячи людей каждую неделю. Это безумие. Безумная война. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом раньше", - добавил Трамп.

Отметим, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) - международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортными странами с целью контроля квот добычи на нефть. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.

На их долю приходится ~35% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть, это "моментально" может остановить российско-украинскую войну.

Автор: 

нефть (1929) ОПЕК (83) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+14
пісюкову намести брехливої пургі, як дурному з гори скотиться
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24.01.2025 20:15
+12
Було б добре коли так. але він також обіцяв зупинити війну за 24 години
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24.01.2025 20:12
+8
Ось так. Закінчити війну за 24 години Трампу мішають араби.
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24.01.2025 20:16
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Правила форума Совет форумчан
Так коли це буде? Через 5 років ?
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24.01.2025 20:11 Ответить
Не треба там 5 років чекати.
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24.01.2025 20:18 Ответить
Демократія - прекрасна система організації суспільного життя, але вона під час війни має один єдиний суттєвий недолік : щоб ухвалити якесь важливе рішення, треба певний час поплескати язиком, яким іноді плескають аж три роки, як у нашому із союзниками випадку.
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24.01.2025 20:51 Ответить
Скажіть це тим же США.
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24.01.2025 23:24 Ответить
Було б добре самим США першими знизити ціну на свою нафту...
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24.01.2025 22:12 Ответить
Було б добре коли так. але він також обіцяв зупинити війну за 24 години
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24.01.2025 20:12 Ответить
Ну так чого ти тоді його обрав брехуна такого?
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24.01.2025 20:26 Ответить
та отож
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24.01.2025 20:26 Ответить
нє нє нє
тепер ОПЕК має зупинити війну за 24 години - Трампон тут вже сторонній спостерігач
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24.01.2025 21:09 Ответить
Амери, допоможіть нам бахнути 'ямальський хрест' щоб економіка моцковії впала!
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24.01.2025 20:13 Ответить
Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що війна в Україні не має зв'язку з коливаннями світових цін на нафту. Джерело: https://censor.net/ua/n3532059
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24.01.2025 20:13 Ответить
пісюкову намести брехливої пургі, як дурному з гори скотиться
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24.01.2025 20:15 Ответить
Хєхє. Заділо башти крімля за живе) якщо так потужно і швидко винирнули "Вуса з скаженими дибільними очами"
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24.01.2025 20:22 Ответить
Ось так. Закінчити війну за 24 години Трампу мішають араби.
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24.01.2025 20:16 Ответить
І татари
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24.01.2025 20:21 Ответить
Війна в Україні негайно припиниться, якщо ОПЕК знизить ціни на нафту

Ходжа Насреддін рекомендує при цьому промовляти потужне заклинання:
"Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. На месте сокола сидит филин. О джины, вы ищете там, где не прятали, поцелуйте за это под хвост моего ишака!"
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24.01.2025 20:16 Ответить
Ну - там - рулюють саудити - вони згодні підняти видобуток? - може вперед потрібно іх запитати?
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24.01.2025 20:16 Ответить
Якщо дід Доні своїм язиком все не зруйнує, як часто бува...
Теоретично: Саудітам вигідно знести конкурента "ГазМяс" і тоді знижка "на деякий час" відіб'ється новим потужним шматком ринку
Головне не сполохати. Хто і як буде з ними домовлятись - ось головне
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24.01.2025 20:20 Ответить
Саудити теж від рук відбилися - з персами замирилися - до БРІКСу туляться
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24.01.2025 20:29 Ответить
Вірно! Свого часу Рейган тільки цикнув на них і ціни аж бігом покотились вниз. Та так покотились, що аж економіка Совка покотилась з прискоренням, що аж той Совок розвалився.
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24.01.2025 22:50 Ответить
У саудитів собівартість видобутку нафти значно нижча ніж у кацапів і на зниженні ціни реалізації відберуть покупців у рашки і після підвищення видобутку значно підвищать свій прибуток.
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24.01.2025 20:36 Ответить
У саудитів собівартість видобутку нафти 0 долларів за баррель.
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24.01.2025 22:17 Ответить
Мало того, ще й якість аравійської нафти вища. Десь попадалась цифра собівартості видобутку бареля нафти на Аравійському півострові всього 2 дол. за бочку. А яка собівартість у кацапів не пам*ятаю.
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24.01.2025 22:54 Ответить
Прилетіла відповідь саудитів - Міністр економіки Алібрагім -- ми зосереджені на довгостроковіи стабільності нафтового ринку
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24.01.2025 21:21 Ответить
це відповідь не мальчіка но мужа, тобто гора родила мишу, а точніше агента прикриття.
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24.01.2025 22:18 Ответить
Дай то Боже.
Чекаємо чи то 10 чи то 11 років.
Чи потужні є нинішні сильні світу цього?
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24.01.2025 20:17 Ответить
10 доларів за барель як в 80ті, і кацапстан впаде на коліна за рік. Нажаль, ніхто не хоче втрачати надприбутки, тому не варто чекати такого рішення.
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24.01.2025 20:20 Ответить
Ну так обвалюй і відповідай за свої слова, якщо не клоун.
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24.01.2025 20:20 Ответить
)(уйлоісторик - "We must never forget that Russia helped us win World War II, losing almost 60 million lives,"
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24.01.2025 20:21 Ответить
Серед яких більшість українці, і з сірого, зеленого клину.
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24.01.2025 20:23 Ответить
Тільки правда в тому, що говорячи ці слова Трамп думає не про Україну, а про власні обіцянки знизити ціни на пальне в США. Адже кажуть, йому вже почали пояснювати, що масштабне розширення видобутку в США та одночасний обвал ціни, речі не дуже спільні, навіть протилежні. Адже для нових свердловин потрібні гроші, а зниження ціни їх не дасть. Звісно з часом ціна впаде, але чекати поки це відбудеться не дуже і по трампівськи.
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24.01.2025 20:21 Ответить
Обвалення видобудку відкриє можливості для входу на ринок нових трампівських фірмочек під нові ліцензії на досі заборонених високорентабельних ділянках. Не про народ він думає, а як влізти в цей бізнес
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24.01.2025 20:29 Ответить
Це вже не 24 години, а 24 плюс.
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24.01.2025 20:22 Ответить
Чому ж ви такі не відповідальні в своєму виборі?!
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24.01.2025 20:28 Ответить
Ви продовжуєте вважати що трамп не пиз'дливий макдак?
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24.01.2025 20:40 Ответить
Я в НЙ Америка з 1997 року і володію інформацією трішки більше ніж ви всі. Я жив тут при Трампі при його першій каденції і так я продовжую вважати, що Трамп не ********* макдак ( щоб це не означало).
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24.01.2025 22:27 Ответить
пои що виглядає не так
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24.01.2025 23:14 Ответить
що значить, як що?
доні, ти ж альфа бета гама мега самець, що проституткам сотнями тисяч долярів платиш!
доні, дай команду!
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24.01.2025 20:22 Ответить
Черговий яктільки
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24.01.2025 20:25 Ответить
Так Рейган 40 років тому зробив таке, і допомогло .
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24.01.2025 20:25 Ответить
Донні не Рейган нажаль
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24.01.2025 20:31 Ответить
А чому ви так впевнені ,ви менш слухайте диванних ура-патріотів.
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24.01.2025 20:36 Ответить
Трамп кловун..а Рейган свідомо ненавидів срср та росію
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24.01.2025 20:55 Ответить
А ти на зєльоного клоуна подивись . перш ніж Трампа називати клоуном ,бо від цього як ти кажеш "клоуна" залежить доля України .
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24.01.2025 21:03 Ответить
Трамп правильно робить, коли каже *****, що економіка рашки може рухнути, бо резерви і так майже вичерпані, а якщо ще й нафта подешевшає приміром до 40 баксів за бочку, то чим годувати оті 140 мільйонів бидло-кацапів? І це буде швидше, ніж за 5 років і ***** це розуміє, тому тут важливо не застосування цієї загрози, а демонстрація кацапським підорам, що можете лишитися без жратви і вам буде не до війни. Це підвищення ставок Трампом напередодні перемовин з москалотою. Нажаль, на відміну від принципу "нічого про Україну без України", який працював у 2014-2019, зараз Україну просто будуть ставити до відома та казати, буде ось так, або самі розбирайтеся... І причина в цьому не Штати чи Європа, а оте збіговисько зрадників, пройдисвітів та шарлатанів, яке наобирав "мудрий нарід" в 2019 замість державників з досвідом та повагою на міжнародному рівні.
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24.01.2025 20:26 Ответить
Тільки ембарго на касапський експорт (і не тільки на нафту) може зупинити війну
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24.01.2025 20:26 Ответить
Та шо ти їздиш по вухах цією нафтою? Томагавки давай, фалькони, набої.
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24.01.2025 20:27 Ответить
У зграї мавп, коли молоді мавпенята пустують, щоби їх заспокоїти альфа-самець показує їм свого пісюна...
Чи зможе Трамп показати свого?
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24.01.2025 20:28 Ответить
окрім пісюна треба мати і сталеві яйки
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24.01.2025 20:49 Ответить
Він буде робити те що накаже Україна, бо в нас є аес.
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24.01.2025 20:38 Ответить
Не зупинить. рф вже занадто незалежна ні від чого. СРСР хоча б купував зерно у США.
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24.01.2025 20:33 Ответить
Ереф купляє все крім ягелю...
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24.01.2025 20:37 Ответить
Ні. Вони продають дуже багато, купують дуже мало, як Китай. По пшениці вони експортер №1 вже кілька років. Все змінюється і дуже швидко.
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24.01.2025 20:40 Ответить
95% продаж це нафта. А купують вони все технологічне. Ті самі комбайни, техніку, а головне насіння без якого не буде ні врожаїв, нічого...
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24.01.2025 20:47 Ответить
95% продаж це нафта - брехня телемарафону.
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24.01.2025 20:59 Ответить
На це підуть роки, Трамп взагалі не розуміє совковий менталітет - росіяни за 50дол. в місяць робитимуть зброю але воювати та пити, ніколи не перестануть.
Єдиний спосіб завершити війну це зброя, і чим далекобійніша тим краще.
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24.01.2025 20:33 Ответить
Угу,цигарки,водяра,цукор...по талонах і кацапи будуть воювати за 50 доларів та захищати пиню, це ж було вже.
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24.01.2025 20:38 Ответить
Було, але тоді в союза не було в партнерах другої економіки Світу + купа країн які все ж таки співпрацюють з росією. Тому такого падіння як з союзом, наврят дочекаємось.
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24.01.2025 21:32 Ответить
дід Рональд не базікав,а просто знищував "імперію зла" і в кінці кінців -знищив, але ж то Рональд.
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24.01.2025 20:35 Ответить
При сьогоднішньому споживанні розвіданих запасів нафти однієї СА вистачить на 100 років для всієї планети. Чому б тим арабам не випиляти козломордих з ринку...
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24.01.2025 20:36 Ответить
так, тим більш, що треба поспішати збувати нафту, доки вона в ціні, араби це розуміють, без сумніву. Тенденції до зменешення споживання нафти відчутні.
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24.01.2025 21:40 Ответить
От тільки ***** це ОПЕК? Вони гребуть бабло лопатами, на тлі всього, що відбувається!
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24.01.2025 20:37 Ответить
То есть, в продолжении войны по версии трумпа, будут виноваты саудиты.
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24.01.2025 20:38 Ответить
Ціни на нафту подіють через кілька років, бо ще є що доїти з великого бізнесу,
і є кілька дірок на ремені вахлаків - ще є куди затягати, а там карткова система - це на роки ....
А от надати ракети, які нам потрібні, і розмістити американську ЯЗ в Україні -
удари по головних військових виробництвах плюс погроза підпалити Уренгой -
оце подіє протягом кількох днів.
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24.01.2025 20:46 Ответить
дай ракет шоп хоча б по урал нафтобази-заводи розЇб@шить
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24.01.2025 20:46 Ответить
Сумніваюся що падіння ціни на нафту швидко вдарить по *****. Краще заблокувати Параші зовсім продаж нафти і газу а Україні дати далекобійну зброю для завдання ударів по воєнній і енергетичній промисловості.
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24.01.2025 21:01 Ответить
Дай вам мед та ще й ложкою ,може вам ще "Томагавки" дати "?
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24.01.2025 21:05 Ответить
Оригінальний спосіб побороти врешті-решт у себе вдома інфляцію.
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24.01.2025 21:06 Ответить
Наивный.. Пуйло не успокоится, пока не получит в рыло так, что испугается продолжения. Или пока в русофашистии не случится какая-нибудь такая жопа, что начнётся таки "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", и тогда ему станет не до Украины.
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24.01.2025 21:12 Ответить
Бунт лаптів - відомо який... його припинять за добу максимум руками самих ватніків... Донні, на жаль, не до кінця розуміє - що таке раша і її царки... вони обожнюють свої рани і хвороби, хизуються ними і розповсюджують
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24.01.2025 21:37 Ответить
Поставте чуба директором Інституту Простих Рішень. З нього прямо фонтанують ідеї такого плану.
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24.01.2025 21:13 Ответить
"24 години" частина друга брехун галімий просто хоче,щоб бензин у сша став дешевшим,тому це йому вигідно.але нам вигідно теж
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24.01.2025 21:14 Ответить
Навіть у Трампа інколи здорові наміри.
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24.01.2025 21:16 Ответить
Війна в Україні негайно припиниться, якщо ОПЕК знизить ціни на нафту

Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "ПНвС")
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24.01.2025 21:18 Ответить
С ума сойти, что я читаю... и вижу. Человек прочёл такую книгу. Жму руку и за мозги, из уместно вспомненную цитату, не вспомнил бы, хотя прочёл не менее десятка раз. Да, выбегалло вечен, увы. Но Донни либо наивен, либо дезинформирован, либо и то, и другое. Он не верит в то, что пыня выжмет из лаптей даже то, чего у них нет... ему просто насрать, как там лапти живут. Конечно, что-то он не сможет покупать, но внутренние ресурсы мордора - очень большие. Очень, к сожалению. И эта мразь будет сопротивляться до последнего лаптя и рубля
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24.01.2025 21:33 Ответить
У мене краще - війна закінчиться, коли путін стане хорошою людиною.
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24.01.2025 21:25 Ответить
Рудий пізд...вий дід, який вважає, що його в світі усі бояться. За 24 години війну вже закінчив(((((
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24.01.2025 21:56 Ответить
Пи зде ть не мешки ворочать.

Зачем арабам добывать больше нефти. Им это не выгодно
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24.01.2025 22:19 Ответить
араби вже сказали Ні. До чого цей триндеж???
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24.01.2025 23:16 Ответить
 
 