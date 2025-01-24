Келлог заявил, что более жесткие меры влияния на российскую нефтяную промышленность могут вынудить РФ к переговорам
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что более жесткие меры воздействия на российскую нефтяную промышленность могут заставить Кремль сесть за стол переговоров относительно войны в Украине.
Об этом он сказал в эфире Fox News, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Келлог отметил, что война России против Украины не будет закончена "кинетически", то есть на поле боя, ведь "ключевую роль играет не только дипломатия, но и экономика".
"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель? А это, по сути, является исходной точкой безубыточности", - заявил спецпредставитель Трампа.
Он также добавил, что Трамп сможет закончить войну, "когда начнет диалог".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть, это "моментально" может остановить российско-украинскую войну.
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- Росіяни готові гризти сухарі заради Пабеди Родіни.
- Росіяни готові ложити до батальйона на захоплення одного хутора.
- Росіяни готові йти в піхотні штурми без броні.
Тупі американці в своїх кабінетах не розуміють цього.
Тільки передача сотень крилатих ракет Україні кожен місяць може змінити ситуацію. Все інше біліберда.
Сидячи на дивані. Як і всі диванні вояки.
"Росіяни готові ложити до батальйона на захоплення одного хутора."
Точніше їх генерали яким на біосусор *****.
"Росіяни готові йти в піхотні штурми без броні."
Знову таки, це їхне начальство готове. Тому що на м'ясо *****. Ідейних давно перебили. Більшість з них зараз там винятково що бабло.
Тобто, собівартісь штатівської нафти - чуть нижче $45 за барель, можливо, $40. Але проблема в тому що собівартість видобутку касапської нафти - $20, плюс-мінус. А арабської - $10. Так що потрібно обвалювати не стільки ціну на нафту, а касапський експорт