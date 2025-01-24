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Келлог заявил, что более жесткие меры влияния на российскую нефтяную промышленность могут вынудить РФ к переговорам

Келлог про спосіб, як змусити РФ до перемовин

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что более жесткие меры воздействия на российскую нефтяную промышленность могут заставить Кремль сесть за стол переговоров относительно войны в Украине.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Келлог отметил, что война России против Украины не будет закончена "кинетически", то есть на поле боя, ведь "ключевую роль играет не только дипломатия, но и экономика".

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель? А это, по сути, является исходной точкой безубыточности", - заявил спецпредставитель Трампа.

Он также добавил, что Трамп сможет закончить войну, "когда начнет диалог".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть, это "моментально" может остановить российско-украинскую войну.

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Автор: 

нефть (1929) россия (96018) Кит Келлог (142) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+8
Але лом в сраку як каддафі краще 😆
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24.01.2025 19:59
+6
Коли вже вам дойде "США" ,що кацапів треба їбать і *******,******* і їбать.Тоді вони сами миру попросять.
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24.01.2025 20:02
+2
Можуть - не можуть - давіть рашку а не гадаите!
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24.01.2025 20:03
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Але лом в сраку як каддафі краще 😆
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24.01.2025 19:59 Ответить
Дивись його книгу "Як зробити значущість з гуйні".
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24.01.2025 19:59 Ответить
Коли вже вам дойде "США" ,що кацапів треба їбать і *******,******* і їбать.Тоді вони сами миру попросять.
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24.01.2025 20:02 Ответить
Американці тупі як і писав Задорнов. Американці не розуміють природу інших народів.

- Росіяни готові гризти сухарі заради Пабеди Родіни.

- Росіяни готові ложити до батальйона на захоплення одного хутора.

- Росіяни готові йти в піхотні штурми без броні.

Тупі американці в своїх кабінетах не розуміють цього.

Тільки передача сотень крилатих ракет Україні кожен місяць може змінити ситуацію. Все інше біліберда.
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24.01.2025 20:44 Ответить
"Росіяни готові гризти сухарі заради Пабеди Родіни."
Сидячи на дивані. Як і всі диванні вояки.

"Росіяни готові ложити до батальйона на захоплення одного хутора."
Точніше їх генерали яким на біосусор *****.

"Росіяни готові йти в піхотні штурми без броні."
Знову таки, це їхне начальство готове. Тому що на м'ясо *****. Ідейних давно перебили. Більшість з них зараз там винятково що бабло.
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24.01.2025 21:20 Ответить
Яущо пІськов збудився, знач щось в цьому є...
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24.01.2025 20:03 Ответить
Можуть - не можуть - давіть рашку а не гадаите!
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24.01.2025 20:03 Ответить
Тобто Келлог приїде в Україну особисто закрутити вентиль на нафтопроводі з російською нафтою?
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24.01.2025 20:06 Ответить
Він натякав на неітпровід "Дружбу"
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24.01.2025 20:09 Ответить
Час вже починати діяти; домовляйтеся з саудітами. Та й, нарешті, OPEC+ треба перетворити на OPEC без плюса.
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24.01.2025 20:07 Ответить
А може і ні.
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24.01.2025 20:07 Ответить
Санкції Малюка-Буданова ефективніші та довготривалі
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24.01.2025 20:10 Ответить
Спалити нах ту їх нафтовидобувну промисловість
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24.01.2025 20:12 Ответить
це лише опісля того буте вплив, як не буде що жерти в масквє пітєрє та інших бальших городах і всі пересядуть на жигулі і волгі.
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24.01.2025 20:11 Ответить
Келлог: "Що, якщо знизити ціну до 45 доларів за барель що, по суті, є вихідною точкою беззбитковості?"

Тобто, собівартісь штатівської нафти - чуть нижче $45 за барель, можливо, $40. Але проблема в тому що собівартість видобутку касапської нафти - $20, плюс-мінус. А арабської - $10. Так що потрібно обвалювати не стільки ціну на нафту, а касапський експорт
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24.01.2025 20:19 Ответить
соррі, згадав термін: на касапський експорт слід накласти ЕМБАРГО
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24.01.2025 20:23 Ответить
Та вони не чули і не почують про ваші заходи.
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24.01.2025 20:44 Ответить
собрались деды и давай обсуждать как "тRахнуть" пенсионерку ...
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24.01.2025 20:56 Ответить
Як же ви вже заїпали зі своїми "перемовинами"! Не до перемовин, а до виведення військ з території України к ******!
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24.01.2025 21:09 Ответить
Зараз нема того чим можна вигнати кацапів. Поки заморозка є найкращим варіантом. Менше зло.
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24.01.2025 21:17 Ответить
Та робіть уже щось нарешті.
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24.01.2025 21:18 Ответить
Можуть ! Але хто ж це зробить ?
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24.01.2025 21:44 Ответить
Змусити цих під@рів до перемовин може лише грандіозна пізд@лін@!
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24.01.2025 22:14 Ответить
 
 