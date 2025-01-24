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Новости
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Британия может совершать захват российских кораблей, если те повредят подводные кабели, - глава Минобороны Гилли

Джон Гілі про готовність Британії захопити судна РФ, якщо ті пошкоджуватмуть кабелі

Великобритания может осуществлять захват российских кораблей, если те повредят британские подводные кабели.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя повреждение кабеля между Финляндией и Эстонией в конце декабря 2024 года танкером Eagle S, Гили сказал:

"На борт этого танкера поднялись финские коммандос, его захватила Финляндия, поэтому такие страны, как мы, могут принять меры, если есть повреждения или вероятная диверсия на кабелях, от которых мы зависим".

Также Гилли отметил тот факт, что 20 января в британские воды зашло российское разведывательное судно "Янтарь". Его Россия использует для разведки и картографирования критической инфраструктуры на морском дне.

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В ответ британская подводная лодка всплыла на поверхность неподалеку от судна, а корабль ВМС сопровождал прохождение судна по Ла-Маншу, пока оно не вышло в Северное море.

Глава оборонного ведомства Британии рассказал, что он изменил правила вступления в боевое столкновение Королевского флота, чтобы позволить британским ВМС подойти ближе к российскому судну и лучше отслеживать его действия.

"Россия остается самой острой и непосредственной угрозой для Великобритании, и я хочу заверить Палату представителей и британский народ, что любая угроза будет встречена с силой и решимостью", - заявил британский министр.

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Повреждение кабелей в Балтийском море

Напомним, 25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.

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Автор: 

россия (96018) флот (813) кабель (36) Гилли Джон (47)


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Топ комментарии
+7
Може здійснювати. А може і не здійснювати...
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24.01.2025 18:38
+4
зараз всі все здійснюють тільки на словах)
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24.01.2025 18:47
+3
А навіщо чекати, поки кацап зробе шкоду? Побачив в бінокль кацапа в морі, бий на ураження. Торпеди з 1 по 5, з 20 по 25 бойова готовність. Вогонь!
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24.01.2025 18:50
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Може здійснювати. А може і не здійснювати...
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24.01.2025 18:38 Ответить
Принаймні...
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24.01.2025 18:41 Ответить
зараз всі все здійснюють тільки на словах)
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24.01.2025 18:47 Ответить
Вибравши зельця "Только не Порошенко" 73% самі відкрили двері пу. А тепер ви дорікаєте іншим країнам?
Самі обгидились, а дупу нам хай витирають інші?
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28.01.2025 09:01 Ответить
Кацапстан неодмінно здійснить будь-яку діверсію. І будуть отримувати відповіді.
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28.01.2025 08:56 Ответить
А навіщо чекати, поки кацап зробе шкоду? Побачив в бінокль кацапа в морі, бий на ураження. Торпеди з 1 по 5, з 20 по 25 бойова готовність. Вогонь!
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24.01.2025 18:50 Ответить
Це нормальна світова практика. Наприклад колись на борт нашого судна висадились 20 Індонезійських морпехів і в супроводі 2 іхніх військових кораблів супроводили нас на свою найближчу військово-морську базу, де ми і простояли півтора місяці під арештом,поки наша компанія не виплатила штраф в кілька сотень тисяч доларів. Причина- стали на якір там де стояти не можна було. Нічого не пошкодили, просте порушення місцевих правил......
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24.01.2025 18:52 Ответить
Джоні, не нагнєтай! Бо буде ескалація...
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24.01.2025 19:10 Ответить
треба топити
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24.01.2025 19:13 Ответить
Так вже нібито писали фіни,що не знайшли ніяких доказів кацапського пошкодження кабелю під водою.А,я впевнений,що там не обійшлось без років.
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28.01.2025 01:52 Ответить
 
 