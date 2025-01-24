Британия может совершать захват российских кораблей, если те повредят подводные кабели, - глава Минобороны Гилли

Великобритания может осуществлять захват российских кораблей, если те повредят британские подводные кабели.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя повреждение кабеля между Финляндией и Эстонией в конце декабря 2024 года танкером Eagle S, Гили сказал:

"На борт этого танкера поднялись финские коммандос, его захватила Финляндия, поэтому такие страны, как мы, могут принять меры, если есть повреждения или вероятная диверсия на кабелях, от которых мы зависим".

Также Гилли отметил тот факт, что 20 января в британские воды зашло российское разведывательное судно "Янтарь". Его Россия использует для разведки и картографирования критической инфраструктуры на морском дне.

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В ответ британская подводная лодка всплыла на поверхность неподалеку от судна, а корабль ВМС сопровождал прохождение судна по Ла-Маншу, пока оно не вышло в Северное море.

Глава оборонного ведомства Британии рассказал, что он изменил правила вступления в боевое столкновение Королевского флота, чтобы позволить британским ВМС подойти ближе к российскому судну и лучше отслеживать его действия.

"Россия остается самой острой и непосредственной угрозой для Великобритании, и я хочу заверить Палату представителей и британский народ, что любая угроза будет встречена с силой и решимостью", - заявил британский министр.

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Повреждение кабелей в Балтийском море

Напомним, 25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.

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