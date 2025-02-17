Мюнхенская конференция ускорила Европу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил об ускорении ряда процессов после Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, этого не хватало странам ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время видеообщения с журналистами.

"Мне все сказали, что то, что произошло сейчас в Мюнхене, ускорило абсолютно все. И та быстрая Америка, которая очень быстрая... быстрая везде. И мне кажется, не хватало скорости Европе", - отметил Зеленский.

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"И сейчас Европа уже сегодня собирается, сегодня она собирается в Париже, много лидеров, лидеров Европы, лидеров Европейского Союза собираются главные игроки. Обязательно будет отчет того, что они предлагают, как они это видят. То есть все ускорилось очень сильно", - пояснил президент.

Также, сказал глава государства, Мюнхенская конференция изменила и "сигналы Украины".

"Я считаю, что Украина это сделала, это была главная моя миссия. И я считаю, что мы эту миссию выполнили", - добавил он.

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