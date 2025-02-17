Завтра Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом, - местные СМИ

Завтра, 18 февраля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Анкару.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тurkiyegazetesi.

По данным издания, Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства между Турцией и Украиной и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

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Во время визита также состоится обмен мнениями относительно последних событий в Украине и других региональных и глобальных проблем.