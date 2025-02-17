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Новости
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Завтра Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом, - местные СМИ

Эрдоган и Зеленский

Завтра, 18 февраля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Анкару.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тurkiyegazetesi.

По данным издания, Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства между Турцией и Украиной и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине должна закончиться справедливым миром, - Эрдоган

Во время визита также состоится обмен мнениями относительно последних событий в Украине и других региональных и глобальных проблем.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Турция (3508) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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Ердоган похвалиться скільки він кацапського газу перегнав у Європу?
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17.02.2025 15:20 Ответить
А чому неможна??? 🤔
Якщо "верховна влада" нашої держави валяла дурня та водила бізнес і медійні зв'язки з рашкою, то ХТО з сусідів буде забувати про свою фінансову та енергетичну вигоду?
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17.02.2025 15:23 Ответить
Трамп же ж Північнии потік закрив а тут турків навіть не пожурив
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17.02.2025 15:26 Ответить
Ну и как сторонник превращения турции от светского государства в исламское, должен относиться к игроку писюном на сцене, просравшим все?
правильно, как к просравшему все...
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17.02.2025 15:24 Ответить
А где Янелох сейчас? Он же вроде в Саудовской Аравии был. Теперь он ноет, что Трампон с Ху#лом его туда не пригласили, но он сам приехал. Или он опять в Омане в лыжи обутый?
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17.02.2025 15:57 Ответить
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17.02.2025 15:59 Ответить
Стукане "даху" на безмежників, що щимлять!
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17.02.2025 16:01 Ответить
******** турки спитають у зелупи, де їхнє бабло за корвети, які вони нам будують й кому вони нах не потрібні?
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17.02.2025 16:14 Ответить
 
 