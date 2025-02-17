Завтра Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом, - местные СМИ
Завтра, 18 февраля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Анкару.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тurkiyegazetesi.
По данным издания, Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Во время встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства между Турцией и Украиной и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.
Во время визита также состоится обмен мнениями относительно последних событий в Украине и других региональных и глобальных проблем.
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Якщо "верховна влада" нашої держави валяла дурня та водила бізнес і медійні зв'язки з рашкою, то ХТО з сусідів буде забувати про свою фінансову та енергетичну вигоду?
правильно, как к просравшему все...