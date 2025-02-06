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Война в Украине должна закончиться справедливым миром, - Эрдоган

Эрдоган сделал заявление относительно войны в Украине

Война в Украине должна закончиться справедливым миром, Турция и Германия будут продолжать сотрудничать в этом контексте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Мы давно утверждали, что война в Украине должна закончиться справедливым миром. Мы также консультировались по этому вопросу сегодня с моим германским коллегой", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция и Германия будут продолжать сотрудничать в контексте региональных вопросов, таких как развитие событий в Сирии, ситуация в Газе и война в Украине.

"В этом контексте я верю, что Германия окажет необходимую поддержку усилиям Турции по восстановлению Сирии. Каждый имеет большую ответственность за соблюдение режима прекращения огня, объявленного в Газе", - сказал турецкий лидер.

Президент ФРГ также заявил о том, что обе страны имеют общий интерес по установлению мира в регионе.

"Предложения по эмиграции или изгнанию палестинцев из сектора Газа вызывают большое беспокойство и страх на всех встречах, которые я проводил. Такие предложения являются неприемлемыми с точки зрения международного права. Необходимо также создать важную основу для будущих переговоров с администрацией США", - сказал Штайнмайер.

Читайте также: Турция прогнозирует запуск мирных инициатив относительно Украины до лета, - глава МИД Фидан

Автор: 

Турция (3501) Штайнмайер Франк-Вальтер (521) Эрдоган Реджеп Тайип (920) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+8
... Ой а шо це Ердоганчик виліз з конури своєї?? не чули твоїх думок вже давно на користь України... Побоявся що про тебе забудуть??То скажи Еродоган так - Геть москаль некрасивий з берегів Азовського моря, З Криму...ато муркочеш в Анкарі сам собі під одіялком, допомагаючі обходити санкції свойом у другану хкуйлу..
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06.02.2025 07:15 Ответить
+6
ото сиди собі у Туреччині і не кизди
приймай краще арабів з Гази на термінове перебування у Анталію
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06.02.2025 07:12 Ответить
+4
Чистим бенефіціаром російсько-української війни поки що є Ердоган.

У ******** війнах перемагає не той, хто бере участь, а той, хто виступає посередником і постачає.

З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, постійно підвищуючи ставки.
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06.02.2025 07:27 Ответить
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ото сиди собі у Туреччині і не кизди
приймай краще арабів з Гази на термінове перебування у Анталію
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06.02.2025 07:12 Ответить
повинна припинитися кацапська агресія проти України (війна після цього сама припиниться)
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06.02.2025 07:34 Ответить
дякую кєп
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06.02.2025 08:55 Ответить
прийшлось залучати кепа, бо вже достало з усіх сторін про "закінчення війни"
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07.02.2025 08:12 Ответить
... Ой а шо це Ердоганчик виліз з конури своєї?? не чули твоїх думок вже давно на користь України... Побоявся що про тебе забудуть??То скажи Еродоган так - Геть москаль некрасивий з берегів Азовського моря, З Криму...ато муркочеш в Анкарі сам собі під одіялком, допомагаючі обходити санкції свойом у другану хкуйлу..
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06.02.2025 07:15 Ответить
Чистим бенефіціаром російсько-української війни поки що є Ердоган.

У ******** війнах перемагає не той, хто бере участь, а той, хто виступає посередником і постачає.

З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, постійно підвищуючи ставки.
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06.02.2025 07:27 Ответить
Ердоган не хоче втрачати роль посередника та миротворця, тому і робить такі заяви.
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06.02.2025 07:39 Ответить
Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати, язиком в дупі *****....
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06.02.2025 07:30 Ответить
Що ці всі ляпали мають на увазі кажучи про "справедливий мир"??
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06.02.2025 07:38 Ответить
ділитимуть по справедливості, трампу рідкоземельні, румунії з польщею що за результатами минулих воєн забрали, рф що під контроль візьме, і борги українці
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06.02.2025 07:55 Ответить
мечтай петушок,мечтай
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06.02.2025 08:29 Ответить
Лицемерие и цинизм политиков достигли своего апогея, особо в этом искусстве поднаторели китай и турция, просто голуби мира, клейма негде ставить.
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06.02.2025 07:46 Ответить
справедливо буде повісити *****
для початку розмови зі срасією

чого ніхто цього не пропонує???
а лише якийсь "мир"
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06.02.2025 07:57 Ответить
И этот хочет успеть на делёжку пирога...
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06.02.2025 08:00 Ответить
Ничего не понятно.
Там 3 пирога:
1. Сирия - никто кроме Эрдогана особо не претендует.
2. Газа никто кроме Трампа не претендует.
3. Украина - никто кроме (ну вы поняли) не претендует.
Какой пирог будет делить Эрдоган?
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06.02.2025 10:20 Ответить
І жоден грьобаний "миротворець" ніколи не каже - що він розуміє під словами "справедливий мир"!
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06.02.2025 08:03 Ответить
Сказали вже багато разів: це "врахування інтересів рф"
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06.02.2025 08:16 Ответить
Якось стрьомно в одному дописі бачити одночасно "Справедливий мир" та "Необхідність дотримання міжнародного права". Чомусь перше для нас, друге - про палестинців.
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06.02.2025 08:15 Ответить
Пердоган, сначала иди на йух с оккупированной части Кипра, а потом строй из себя "миротворца".
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06.02.2025 08:33 Ответить
ердоган люто підтримує своїх родичів киримли.
чому ж киримли захопили міноборони?
соупадєніє? недумав!
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06.02.2025 08:49 Ответить
Бунша: Послушайте, товарищ. Товарищ, можно вас на минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно.
Феофан: Да понять его, надёжа-царь, немудрено: они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай её сюда.
Бунша: Что-что? Кемская волость?
Шведский посол: Oh, ja, ja, Kemska wolost. Oh ja, ja!
Бунша: Ха-ха-ха! Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!
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06.02.2025 08:54 Ответить
Вираз «справедливий мир» звучить для мене як матюк.
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06.02.2025 08:58 Ответить
Ця фраза все більше стає схожою на мем
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06.02.2025 09:08 Ответить
Саратовський районний суд оштрафував пасажира поїзда Кисловодськ-Кіров Сергія Габова на 30 тисяч рублів за його слова на підтримку України.
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06.02.2025 09:38 Ответить
поки той мир настане, хтось непогано заробить
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06.02.2025 10:58 Ответить
 
 