Война в Украине должна закончиться справедливым миром, - Эрдоган

Война в Украине должна закончиться справедливым миром, Турция и Германия будут продолжать сотрудничать в этом контексте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Мы давно утверждали, что война в Украине должна закончиться справедливым миром. Мы также консультировались по этому вопросу сегодня с моим германским коллегой", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция и Германия будут продолжать сотрудничать в контексте региональных вопросов, таких как развитие событий в Сирии, ситуация в Газе и война в Украине.

"В этом контексте я верю, что Германия окажет необходимую поддержку усилиям Турции по восстановлению Сирии. Каждый имеет большую ответственность за соблюдение режима прекращения огня, объявленного в Газе", - сказал турецкий лидер.

Президент ФРГ также заявил о том, что обе страны имеют общий интерес по установлению мира в регионе.

"Предложения по эмиграции или изгнанию палестинцев из сектора Газа вызывают большое беспокойство и страх на всех встречах, которые я проводил. Такие предложения являются неприемлемыми с точки зрения международного права. Необходимо также создать важную основу для будущих переговоров с администрацией США", - сказал Штайнмайер.

Читайте также: Турция прогнозирует запуск мирных инициатив относительно Украины до лета, - глава МИД Фидан