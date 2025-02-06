Война в Украине должна закончиться справедливым миром, - Эрдоган
Война в Украине должна закончиться справедливым миром, Турция и Германия будут продолжать сотрудничать в этом контексте.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Мы давно утверждали, что война в Украине должна закончиться справедливым миром. Мы также консультировались по этому вопросу сегодня с моим германским коллегой", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турция и Германия будут продолжать сотрудничать в контексте региональных вопросов, таких как развитие событий в Сирии, ситуация в Газе и война в Украине.
"В этом контексте я верю, что Германия окажет необходимую поддержку усилиям Турции по восстановлению Сирии. Каждый имеет большую ответственность за соблюдение режима прекращения огня, объявленного в Газе", - сказал турецкий лидер.
Президент ФРГ также заявил о том, что обе страны имеют общий интерес по установлению мира в регионе.
"Предложения по эмиграции или изгнанию палестинцев из сектора Газа вызывают большое беспокойство и страх на всех встречах, которые я проводил. Такие предложения являются неприемлемыми с точки зрения международного права. Необходимо также создать важную основу для будущих переговоров с администрацией США", - сказал Штайнмайер.
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приймай краще арабів з Гази на термінове перебування у Анталію
У ******** війнах перемагає не той, хто бере участь, а той, хто виступає посередником і постачає.
З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, постійно підвищуючи ставки.
для початку розмови зі срасією
чого ніхто цього не пропонує???
а лише якийсь "мир"
Там 3 пирога:
1. Сирия - никто кроме Эрдогана особо не претендует.
2. Газа никто кроме Трампа не претендует.
3. Украина - никто кроме (ну вы поняли) не претендует.
Какой пирог будет делить Эрдоган?
чому ж киримли захопили міноборони?
соупадєніє? недумав!
Феофан: Да понять его, надёжа-царь, немудрено: они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай её сюда.
Бунша: Что-что? Кемская волость?
Шведский посол: Oh, ja, ja, Kemska wolost. Oh ja, ja!
Бунша: Ха-ха-ха! Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!