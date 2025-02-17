К мирным переговорам присоединятся только те государства, которые готовы взять ответственность, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что за столом мирных переговоров будут только те государства, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности, помочь остановить российскую агрессию и инвестировать в восстановление страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Относительно Китая. Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков (во время проведения мирных переговоров - ред.)", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что к переговорам будут привлечены страны, которые не просто поддерживают мирный процесс, а готовы предоставлять гарантии безопасности, помогать остановить агрессию Кремля и участвовать в восстановлении Украины.
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+9 Ярема Стогін
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+5 Прощай немытая раССея
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Єдине про що будуть домовлятися - про припинення бойових дій на час проведення виборів.
Це означає, що США, Україна та Рашка до перемовин долучатися НЕ БУДУТЬ?
Кто інтєрєсуєцца - спрасіть Вову, Бєз вазвратов і претензій...
але, що тоді там роблять США без абсолютно будь-якої відповідальності!
1. Санкції. Потрібні пекельні санкції проти агресора, путіна і росії, додатково до вже накладених санкцій (щодо тіньового флоту, ядерної енергетики, СПГ та ін.). Потрібно урізати його спроможність фінансувати війну. Разом ми повинні зменшити російський експорт з 600 до хоча би 200 мільярдів доларів.
2. Мир через силу. Це постачання зброї (передовсім технологічної) для України. Це, зокрема ракети великої дальності, реактивні винищувачі проти російських керованих бомб і бомбардувальників. Це системи радіоелектронної боротьби, ************, передові технології. Ми не можемо перевершити росію кількісно, ми можемо лише перехитрити її та обійти в озброєнні. Не можна припиняти ні військову, і навіть фінансову допомогу Україні зі сторони цивілізованого світу.
3. Перевести економіку цивілізованого світу на військові рейки. Це неприйнятно, коли Іран, Північна Корея та росія виробляють значно більше артилерійських снарядів, ніж усі союзники України разом взяті. Завдання для України в економічному контексті - таке ж саме: перехід національної економіки на військові рейки.
4. Важливо підтримати реформи в Україні, демократичну стійкість і боротьбу з корупцією. Це неприйнятно, коли ми можемо виграти війну і втратити мир.
5. В жодному разі не дозволити зменшення меж щодо українського суверенітету, нашої національної ідентичності. Україна більше ніколи не повинна бути колонією росії.
6. Не допустити жодних компромісів з агресором щодо територіальної цілісності України. Ніхто і ніколи не повинен погоджуватися з російською окупацією території України в її міжнародно визнаних кордонах.
7. Не допускати жодних компромісів щодо членства України в НАТО та Європейському Союзі. Що дуже важливо: членство України в НАТО мусить бути гарантією безпеки України, і ніяк інакше. Останнє діло - боятися путіна і сприймати його шантаж. Україна - тільки в НАТО. Україна поза НАТО - це зрада, це гарантія невдовзі нового нападу путіна на Україну.