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К мирным переговорам присоединятся только те государства, которые готовы взять ответственность, - Зеленский

Зеленский о достройке ХАЭС

Президент Владимир Зеленский заявил, что за столом мирных переговоров будут только те государства, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности, помочь остановить российскую агрессию и инвестировать в восстановление страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно Китая. Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков (во время проведения мирных переговоров - ред.)", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что к переговорам будут привлечены страны, которые не просто поддерживают мирный процесс, а готовы предоставлять гарантии безопасности, помогать остановить агрессию Кремля и участвовать в восстановлении Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать их договоренности, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+9
Ця квартальна гнида уже нічого не вирішує. З ним ніхто не хоче і не буде розмовляти і, тим більше, мати справу. Він не прогнозований, неадекватний, залежний і брехливий. Потрібні негайні вибори і прихід адекватного керівництва.
Єдине про що будуть домовлятися - про припинення бойових дій на час проведення виборів.
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17.02.2025 15:34 Ответить
+5
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17.02.2025 15:36 Ответить
+4
Продам атветствєнасть, дорага..,
Кто інтєрєсуєцца - спрасіть Вову, Бєз вазвратов і претензій...
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17.02.2025 15:37 Ответить
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Ну, оголосить список бажаючих..
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17.02.2025 15:28 Ответить
ти, свінобот, хоч при тямі?
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17.02.2025 15:42 Ответить
"Папоашу дєлать взноси, гаспада!"©...
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17.02.2025 15:32 Ответить
Іншими словами: "Мужики, у вас битум есть?"...
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17.02.2025 15:34 Ответить
Ця квартальна гнида уже нічого не вирішує. З ним ніхто не хоче і не буде розмовляти і, тим більше, мати справу. Він не прогнозований, неадекватний, залежний і брехливий. Потрібні негайні вибори і прихід адекватного керівництва.
Єдине про що будуть домовлятися - про припинення бойових дій на час проведення виборів.
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17.02.2025 15:34 Ответить
Хм...
Це означає, що США, Україна та Рашка до перемовин долучатися НЕ БУДУТЬ?
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17.02.2025 15:34 Ответить
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17.02.2025 15:36 Ответить
Тому що ПОРОШЕНКО! Вова як згадає про нього прям кушать нєможет.
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17.02.2025 17:16 Ответить
Продам атветствєнасть, дорага..,
Кто інтєрєсуєцца - спрасіть Вову, Бєз вазвратов і претензій...
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17.02.2025 15:37 Ответить
Ну Україна, Росія - це сторони конфлікту,
але, що тоді там роблять США без абсолютно будь-якої відповідальності!
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17.02.2025 15:54 Ответить
Оскільки ні Україна ні Штати не хочуть брати на себе відповідальність вони не будуть приймати участь у перемовинах.
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17.02.2025 16:14 Ответить
як баба на сайті знайомств
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17.02.2025 16:19 Ответить
До мирних перемовин долучаться лише ті держави, які готові взяти відповідальність, - Зеленський ,саме тому.США мене до ніяких переговорів не запрошують .а вирішують без мене
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17.02.2025 16:27 Ответить
Тому тебе і під'єднають на заключному етапі, лошара?
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17.02.2025 16:46 Ответить
Мабуть пора вже презу міняти спічрайтерів,бо у нього заклинило від мівіни.Про відповідальнісь він згадав.Де мої низкі тарифи?
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17.02.2025 17:08 Ответить
Шо шо а торгуватися Зеля вміє. Перед флоридським ковбоєм замаячіла реальна перспектива наїстися медійного гуана на шару, як у тому анекдоті.
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17.02.2025 17:16 Ответить
А само нуль відповідальності , бо то що воно накоїло за шість років , зараз хоче розгрібати чужими руками .
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17.02.2025 17:25 Ответить
Що потрібно Україні від цивілізованого світу, і що вона повинна сама зробити:

1. Санкції. Потрібні пекельні санкції проти агресора, путіна і росії, додатково до вже накладених санкцій (щодо тіньового флоту, ядерної енергетики, СПГ та ін.). Потрібно урізати його спроможність фінансувати війну. Разом ми повинні зменшити російський експорт з 600 до хоча би 200 мільярдів доларів.

2. Мир через силу. Це постачання зброї (передовсім технологічної) для України. Це, зокрема ракети великої дальності, реактивні винищувачі проти російських керованих бомб і бомбардувальників. Це системи радіоелектронної боротьби, ************, передові технології. Ми не можемо перевершити росію кількісно, ми можемо лише перехитрити її та обійти в озброєнні. Не можна припиняти ні військову, і навіть фінансову допомогу Україні зі сторони цивілізованого світу.

3. Перевести економіку цивілізованого світу на військові рейки. Це неприйнятно, коли Іран, Північна Корея та росія виробляють значно більше артилерійських снарядів, ніж усі союзники України разом взяті. Завдання для України в економічному контексті - таке ж саме: перехід національної економіки на військові рейки.

4. Важливо підтримати реформи в Україні, демократичну стійкість і боротьбу з корупцією. Це неприйнятно, коли ми можемо виграти війну і втратити мир.

5. В жодному разі не дозволити зменшення меж щодо українського суверенітету, нашої національної ідентичності. Україна більше ніколи не повинна бути колонією росії.

6. Не допустити жодних компромісів з агресором щодо територіальної цілісності України. Ніхто і ніколи не повинен погоджуватися з російською окупацією території України в її міжнародно визнаних кордонах.

7. Не допускати жодних компромісів щодо членства України в НАТО та Європейському Союзі. Що дуже важливо: членство України в НАТО мусить бути гарантією безпеки України, і ніяк інакше. Останнє діло - боятися путіна і сприймати його шантаж. Україна - тільки в НАТО. Україна поза НАТО - це зрада, це гарантія невдовзі нового нападу путіна на Україну.
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17.02.2025 17:31 Ответить
Вроде как мнение зеленого удода кого-то будет интересовать и его станут спрашивать..
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17.02.2025 19:56 Ответить
 
 