К мирным переговорам присоединятся только те государства, которые готовы взять ответственность, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что за столом мирных переговоров будут только те государства, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности, помочь остановить российскую агрессию и инвестировать в восстановление страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно Китая. Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков (во время проведения мирных переговоров - ред.)", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что к переговорам будут привлечены страны, которые не просто поддерживают мирный процесс, а готовы предоставлять гарантии безопасности, помогать остановить агрессию Кремля и участвовать в восстановлении Украины.

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