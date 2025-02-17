100 спасателей погибли с начала полномасштабной войны РФ против Украины, - ГСЧС
С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 100 спасателей, 430 получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель ГСЧС Украины Андрей Даник.
Он отметил, что среди раненых большое количество саперов.
"Минно-взрывные травмы имеют очень тяжелые последствия, и восстановление после таких ранений очень сложное, длительное и дорогостоящее", - подчеркнул он.
По его словам, это - мощный кадровый резерв именно в опыте.
"Этих людей нужно сохранить любыми способами и сделать так, чтобы они передали свой опыт молодым офицерам, сержантам, которые, соответственно, готовятся к этой работе", - сказал глава ГСЧС.
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