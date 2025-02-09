Захватчики с FPV-дрона атаковали спасателей в Донецкой области, есть пострадавший. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 9 февраля, оккупанты нанесли удар FPV-дроном по сотрудникам ГСЧС в Донецкой области, когда они возвращались со спасательных работ. Один из них получил контузию.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Покровском районе, во время возвращения из аварийно-спасательных работ, под обстрел попал экскаватор-погрузчик, в котором находились спасатели", - говорится в сообщении.
Предварительно известно, что враг атаковал с FPV-дрона.
В результате вражеского удара экскаваторщик-спасатель, предварительно, получил контузию. Он госпитализирован.
Экскаватор получил значительные повреждения.
