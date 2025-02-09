РУС
Захватчики с FPV-дрона атаковали спасателей в Донецкой области, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 9 февраля, оккупанты нанесли удар FPV-дроном по сотрудникам ГСЧС в Донецкой области, когда они возвращались со спасательных работ. Один из них получил контузию.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Покровском районе, во время возвращения из аварийно-спасательных работ, под обстрел попал экскаватор-погрузчик, в котором находились спасатели", - говорится в сообщении.

Окупанти атакували дроном рятувальників

Предварительно известно, что враг атаковал с FPV-дрона.

Окупанти атакували дроном рятувальників

В результате вражеского удара экскаваторщик-спасатель, предварительно, получил контузию. Он госпитализирован.

Окупанти атакували дроном рятувальників

Экскаватор получил значительные повреждения.

атака (534) Донецкая область (10819) спасатели (217) Покровский район (1007) война в Украине (6200)
