Захватчики с FPV-дрона атаковали спасателей в Донецкой области, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 9 февраля, оккупанты нанесли удар FPV-дроном по сотрудникам ГСЧС в Донецкой области, когда они возвращались со спасательных работ. Один из них получил контузию.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"Сегодня в Покровском районе, во время возвращения из аварийно-спасательных работ, под обстрел попал экскаватор-погрузчик, в котором находились спасатели", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что враг атаковал с FPV-дрона.

В результате вражеского удара экскаваторщик-спасатель, предварительно, получил контузию. Он госпитализирован.

Экскаватор получил значительные повреждения.

