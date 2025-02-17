Добровольцы-контрактники 18-24 лет помогут провести ротации бойцов на фронте, - Минобороны

Благодаря контрактникам возрастной категории от 18 до 24 лет станет возможной ротация уставших от боевых действий украинских военнослужащих.

Об этом в телеэфире сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он также напомнил, что контрактники 18-24 лет будут служить исключительно в подразделениях на линии соприкосновения и на наиболее рискованных боевых позициях.

Это четко обозначенные боевые должности, на которых люди больше всего рискуют на линии боевого соприкосновения. Это такие должности, как: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик и старший разведчик", - рассказал Лазуткин.

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Представитель оборонного ведомства опроверг утверждение, что высокие финансовые стимулы, предусмотренные "Контрактом 18-24", являются несправедливыми.

Лазуткин напомнил, что контракт касается также украинцев в возрасте до 25 лет, которые ранее присоединились к армии.

"Те военнослужащие, которые давно служат, возмущались этой ситуацией и видели в этом несправедливость. Они говорили, что люди указанной возрастной группы не подлежат мобилизации и при других условиях, возможно, не присоединились бы к Силам обороны. Я напомню, что вознаграждение в 1 млн грн предусматривается и тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства. То есть приравняли людей, которые служат давно и которые сейчас подписали контракт. И в этом вопросе справедливость соблюдена", - пояснил он.

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По его словам, боевые бригады на фронте ждут контрактников 18-24 лет, поскольку это позволит наконец провести ротацию уставших от боевых действий бойцов.

"Я общался с представителями тех частей и бригад, куда будут идти служить те люди, которые сейчас подписывают контракт. А это славные наши бригады: 95, 92, 10, 28, 38, 72. И везде говорили, что эти ребята очень нужны, что эти контрактники позволят чаще делать ротации тех людей, кто воюет в окопах на линии боевого соприкосновения. Их будут принимать как своих и максимально адаптировать в коллективе. Кстати, 14 дней отведено после базовой профессиональной подготовки на адаптацию в бригаде. И люди, которые будут принимать их в бригаде - командиры будут наблюдать еще во время обучения за этими контрактниками. То есть процесс интеграции продуман, и в бригадах их ждут. Возмущения, мол, несправедливостью в этих бригадах нет, потому что это реальная помощь людьми, которые будут мотивированы и будут иметь хорошую подготовку", - отметил Лазуткин.

Он добавил, что условия контракта с добровольцами в возрасте 18-24 года предусматривают 45 дней базовой подготовки, 14 дней профессиональной и 14 дней адаптации в бригаде.

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Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

В ведомстве отметили, что присоединение к Силам обороны по этому проекту - не мобилизация, а добровольный выбор.