В настоящее время приоритетом является обеспечение ротации в ВСУ. О демобилизации говорить рано, - "слуга народа" Вениславский

В краткосрочной перспективе - в течение следующих полгода - рано говорить, что законопроект о демобилизации появится в Верховной Раде и будет принят.

Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский во время эфира на Radio NV, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на закрытых заседаниях с руководителями ВСУ, Генштаба и представителями Минобороны постоянно продолжаются обсуждения начала таких необходимых для военных ротаций.

Как раз ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, - на сегодняшний день - это то, что необходимо сделать", - сказал Вениславский.

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В то же время, по его словам, из-за обострения ситуации на фронте это стало "не столь реалистичным, как хотелось бы".

Вениславский рассказал, что некоторые депутаты озвучили и предложили внести определенные положения относительно демобилизации и увольнения военных со службы в законопроект, "который в итоге был изъят по обращению Кабмина".

"Это было, на мой взгляд, сделано либо от непонимания последствий таких заявлений и таких действий, либо это был какой-то сознательный злой умысел. Но во время полномасштабной войны обещать, что будет массовое увольнение с военной службы, - это очень не соответствует, мягко говоря, интересам национальной безопасности и обороны. Я не думаю, что на сегодня у нас в ближайшей перспективе есть основания ожидать закон, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих", - подчеркнул депутат.

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На уточнение, отменяется ли таким образом или переносится на неопределенный срок вообще рассмотрение вопроса о законопроекте о демобилизации, он отметил:

Я думаю, что до изменения ситуации на фронте, до стабилизации как минимум... Враг пытается давить на всех направлениях. И мы на этом фоне обеспечить освобождение военнослужащих точно не можем. Поэтому я думаю, что в краткосрочной перспективе, я имею в виду три-четыре месяца, до полугода, говорить о том, что этот законопроект появится в Верховной Раде, мы его примем, - у меня лично субъективно такого ощущения нет. Хотя посмотрим", - добавил Вениславский.

Что предшествовало?

Ранее члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщали, что правительство получило поручение разработать законопроект, который определит порядок и условия увольнения военнослужащих со службы. Впрочем, из-за непредсказуемых сроков активной фазы войны трудно сказать, когда этот документ будет принят.

Народные депутаты отмечают важность ротации для военных, которые несколько лет находятся на фронте. В то же время в Минобороны подчеркивают, что разработка резервов является ключевым условием для начала демобилизации.

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