В настоящее время приоритетом является обеспечение ротации в ВСУ. О демобилизации говорить рано, - "слуга народа" Вениславский
В краткосрочной перспективе - в течение следующих полгода - рано говорить, что законопроект о демобилизации появится в Верховной Раде и будет принят.
Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский во время эфира на Radio NV, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на закрытых заседаниях с руководителями ВСУ, Генштаба и представителями Минобороны постоянно продолжаются обсуждения начала таких необходимых для военных ротаций.
Как раз ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, - на сегодняшний день - это то, что необходимо сделать", - сказал Вениславский.
В то же время, по его словам, из-за обострения ситуации на фронте это стало "не столь реалистичным, как хотелось бы".
Вениславский рассказал, что некоторые депутаты озвучили и предложили внести определенные положения относительно демобилизации и увольнения военных со службы в законопроект, "который в итоге был изъят по обращению Кабмина".
"Это было, на мой взгляд, сделано либо от непонимания последствий таких заявлений и таких действий, либо это был какой-то сознательный злой умысел. Но во время полномасштабной войны обещать, что будет массовое увольнение с военной службы, - это очень не соответствует, мягко говоря, интересам национальной безопасности и обороны. Я не думаю, что на сегодня у нас в ближайшей перспективе есть основания ожидать закон, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих", - подчеркнул депутат.
На уточнение, отменяется ли таким образом или переносится на неопределенный срок вообще рассмотрение вопроса о законопроекте о демобилизации, он отметил:
Я думаю, что до изменения ситуации на фронте, до стабилизации как минимум... Враг пытается давить на всех направлениях. И мы на этом фоне обеспечить освобождение военнослужащих точно не можем. Поэтому я думаю, что в краткосрочной перспективе, я имею в виду три-четыре месяца, до полугода, говорить о том, что этот законопроект появится в Верховной Раде, мы его примем, - у меня лично субъективно такого ощущения нет. Хотя посмотрим", - добавил Вениславский.
Что предшествовало?
Ранее члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщали, что правительство получило поручение разработать законопроект, который определит порядок и условия увольнения военнослужащих со службы. Впрочем, из-за непредсказуемых сроков активной фазы войны трудно сказать, когда этот документ будет принят.
Народные депутаты отмечают важность ротации для военных, которые несколько лет находятся на фронте. В то же время в Минобороны подчеркивают, что разработка резервов является ключевым условием для начала демобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Чтобы никто не догадался, что Вова тупой, папа сделал ему диплом о высшем образовании. Но он все равно тупой...
А чому так? Ви ж розумієте нагальну потребу цієї мобілізації, не чекайте щоб вас в бусик заштовхали, підіть самі в ТЦК. ЧИ це повинен хтось інший воювати, наражатися на небезпеку, ризикувати життям і здоров'ям, а ви в інтернеті будете "воювати"???
Конче необхідна інформаційно-мотиваційна кампанія, щоб змінити ставлення народу до мобілізації. А час іде. Якщо б невігласи прислухалися, і хоча б почали реалізовувати запропоновані міри,- було б помітне покращення ситуації. Але це ж невігласи та шоумени. Тому не варто було чекати цього від них. А що треба було зробити?
1. Аналіз ситуації говорить, що є декілька головних причин, чому люди не хочуть йти воювати - від страху, що їх зразу відправлять в окопи до впевненості, що їх ніхто нічим не забезпечать і їх вб'ють.
2. Люди деморалізовані тим, що найближче оточення Зеленського та ті, кого він привів у владу займаються корупцією, хабарництвом та мають громадянство РФ і не відмовляються від нього.
3. Багато хто боїться, що в разі отримання поранень вони не отримають допомоги від держави, а якщо загинуть, то їх сім'я нічого не отримає.
4. Одне з головних побоювань - це потрапити в підрозділ де у командира ніяке ставлення до особового складу, де солдат не цінують або де командир некомпетентний. (читай далі)
От з цим і треба працювати. І почати з інформаційної площини. Тут потрібні одночасні дії в різних напрямках. Мотиваційні і інформаційні відео про службу в ЗСУ повинні виходити на Єдиному телемарафоні кожні 20 хвилин і бути чесними. Інформування про підготовку до служби і про те, що ЗСУ - це не лише окоп, повинно бути системним і йти на всіх рівнях - від тік-току та соцмереж до сарафаного радіо.
Одночасно необхідно підняти рівень забезпечення ЗСУ з боку Міноборони. На дрони треба не лише виділяти з бюджету десятки мільярдів гривень та пиляти їх, а й треба щоб ці дрони були в кожному підрозділі кожної частини в достатній кількості. І не лише вони. Необхідно карати за ситуації з бракованими мінами. Не виправдовувати бракоробів, а карати згідно закону. А ще карати тих, хто займається корупцією. І головне те, що про це треба інформувати суспільство по всіх каналах. А для цього треба карати, навіть якщо це друзі, колеги, бізнес-партнери Зеленського, Єрмака чи ще будь-кого з влади.
Українці повинні побачити на фронті воююче оточення влади. І треба інформувати українців, що представники влади воюють - хто і приблизно де або в якій бригаді. Але для того вони повинні воювати і захищати Україну. А поки воюють депутати і міністри минулого скликання. І про це треба розповідати. І про нардепа цього скликання і про дітей політиків, які воюють, треба розповідати. Навіть якщо ці подітики в опозиції до влади. Вони ж не в опозиції до України. А ще дуже треба, щоб лейтенант Баканов разом зі своїм взводом захистив посадку біля Покровська. Треба, щоб кулеметник Сергій Лещенко не рейв-паті в нічному клубу проводив, а тримав би оборону біля Куп'янська. Треба, щоб партнер Зеленського з російським громадянством Наум Баруля взяв автомат в руки і пішов в атаку захищаючи Батьківщину. Хоча, яку саме Батьківщину йому треба обрати самому. Може приєднатися до Легіону Свобода Росії чи РДК. Треба, щоб друзі та партнери Зеленського по Квартал-95 не лише призначалися на посади та потрапляли у скандали, а й стали частиною ЗСУ. І це багатьом покаже, що воювати не страшно. Страшно просрати Україну.
Окрім того всі медійні та відомі особи, які служили та служать сьогодні і є авторитетами для українців повинні стати частиною медійної інформаційної кампанії. Від Жадана, Хливнюка і Фагота до Ярмака і Тополі.
І головне, що всі гарантії військовослужбовцям треба не лише затвердити на законодавчому рівні, а ще й донести цю інформацію до суспільства. Хоча за останні 3 роки ВР могла це зробити неодноразово. А замість того займалася різним схематозом від прийняття закону 5655 в інтересах купки забудовників до призначення подруги Олени Зеленської, Ольги Піщанської, членом Рахункової палати. А треба не свої теми вирішувати. Треба займатися вирішенням проблем України.
І це я описав широкими мазками лише малу частину заходів, яку треба було реалізувати ще у 2022 році. Хоча і зараз ще не запізно. Я про це казав ще тоді. Дивно чому влада сама все це не розуміє і не робить...
В наших реаліях на "інформаційній площині" все і закінчується. Бо киздіти вміють, а робити не вміють/не хочуть/не вигідно.
DeepState: "Брехня нас Всіх погубить!"
федір веніславський: "Заяви Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм".
31 Січня 2022
А от по факту фінансування Держоборонзамовлення в 2020-му, 2021 роках змінювались вектором до нуля.
Якщо цікаво, в яких конкретно цифрах - запитай в самого Бутусова; тут він на сайті на ... сходив, коментуючи відсутність фінансування виробництва ракет та іншої продукції Укроборонпрому.
І не один Бутусов тоді криком кричав.
Черговий потужний струмінь сечі в очі зебілів. З поліції зроблять СМЕРШ.
Навіщо розформовувати те, що Зеленський брав "під особистий контроль"?
Імітатор не впорався, бо нікчема і шкідник.
Зеленський незламно провалив мобілізацію.
У кремлі йому аплодують.
ЗЕ - гангрена України, яку треба терміново ампутувати.
Не так страшні московські воші, як українські гниди, які по факту українськими і не являються.
Верховна Рада допомогає роздути штат міністерства оборони. Бо буде більша частка в бюджеті. Яку (об'єм грошей) на такій кількості легше красти.
Міністерство ніколи не визнає мінімальну кількість необхідної піхоти, бо залежні від зовнішніх надходжень.
І такий біг по колу без адекватних вимог і відповідальності.