ВР не рассматривает никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста, - Вениславский
Верховная Рада пока не рассматривает никаких законодательных инициатив ни по снижению мобилизационного возраста, ни по принудительной мобилизации женщин.
Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет - ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не рассматривается", - отметил он.
По словам Вениславского, законопроектов или предложений о внесении изменений в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Украины до достижения ими 25-летнего возраста, на рассмотрение Комитета по нацбезопасности не поступало.
Нардеп подчеркнул, что не рассматриваются и никакие идеи о принудительной мобилизации женщин, которые являются военнообязанными или станут ими после добровольного прохождения базовой военной службы.
По действующему на сегодня правовому регулированию женщины, которые являются военнообязанными, могут быть призваны на военную службу по мобилизации исключительно по добровольному согласию.
"Все остальные заявления, в том числе касающиеся принудительной мобилизации 18-24-летних после прохождения ими базовой военной службы - это манипуляции и спекуляции. В том числе со стороны отдельных наших коллег", - добавил Вениславский.
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Наш вітчизняний аналог кацапського Пєскова.
До речі! Веніславському 55 років! Чому не воює?
квіточкубудяк ростила!
Букмекери, лохотрони, казино, асфальт, мульярд зедерев, акцизи- все ж для вас 18-24-річних ?
першому відкритті кордону чкурне з України.
2. Достатньо було його "авторитетної" думки щодо умов зберігання бракованих мін до 120-к.
3. Вік треба знижувати (нехай служать і 18-19річні. Аби не на нулю. Тилових частин теж вистачає. В ППО за шахедами полювати. Очі молоді, реакція хороша. Як раз для молоді робота.)
4. Краще б переймалися як мобілізувати дорослих ухилянтів. Я б такий що максимально закручував гайки. Блокування рахунків, тощо.
Хочеш бути громадянином - йди, повоюй за свою землю та безпеку сімей. Не хочеш воювати - підеш копати землю. Але факт того, що нрам треба люди. Не бухарі з гепатитними наркоманами, а ЛЮДИ. Воїни.
Нізащо не повірю, що з тих усіх, хто косить (та навіть тутешніх коментаторів) не можна зробити нормальних воїнів. Можна.
Там і залишайся, нещастя.
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
Скоро капітуляція.
Так нащо ще й "яжемам" дратувати перед виборами...
когось віком більше 50р. окрім вищого командного состава ? Ніколи ніде такого не було,
це походу перший раз в історії, я думаю наші перелякані, відірвані від реального життя можновладці могли і до 70 років зробити.
Надо немедленно снизить возраст до 18 и демобилизировать тех кто на фронте...