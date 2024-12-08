ВР не рассматривает никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста, - Вениславский

Верховная Рада пока не рассматривает никаких законодательных инициатив ни по снижению мобилизационного возраста, ни по принудительной мобилизации женщин.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет - ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не рассматривается", - отметил он.

По словам Вениславского, законопроектов или предложений о внесении изменений в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Украины до достижения ими 25-летнего возраста, на рассмотрение Комитета по нацбезопасности не поступало.

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Нардеп подчеркнул, что не рассматриваются и никакие идеи о принудительной мобилизации женщин, которые являются военнообязанными или станут ими после добровольного прохождения базовой военной службы.

По действующему на сегодня правовому регулированию женщины, которые являются военнообязанными, могут быть призваны на военную службу по мобилизации исключительно по добровольному согласию.

"Все остальные заявления, в том числе касающиеся принудительной мобилизации 18-24-летних после прохождения ими базовой военной службы - это манипуляции и спекуляции. В том числе со стороны отдельных наших коллег", - добавил Вениславский.