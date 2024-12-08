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ВР не рассматривает никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста, - Вениславский

Військовий квиток

Верховная Рада пока не рассматривает никаких законодательных инициатив ни по снижению мобилизационного возраста, ни по принудительной мобилизации женщин.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет - ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не рассматривается", - отметил он.

По словам Вениславского, законопроектов или предложений о внесении изменений в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Украины до достижения ими 25-летнего возраста, на рассмотрение Комитета по нацбезопасности не поступало.

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Нардеп подчеркнул, что не рассматриваются и никакие идеи о принудительной мобилизации женщин, которые являются военнообязанными или станут ими после добровольного прохождения базовой военной службы.

По действующему на сегодня правовому регулированию женщины, которые являются военнообязанными, могут быть призваны на военную службу по мобилизации исключительно по добровольному согласию.

"Все остальные заявления, в том числе касающиеся принудительной мобилизации 18-24-летних после прохождения ими базовой военной службы - это манипуляции и спекуляции. В том числе со стороны отдельных наших коллег", - добавил Вениславский.

Автор: 

мобилизация (2761) Вениславский Федор (264)


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Топ комментарии
+21
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08.12.2024 15:03
+21
55-річні діди війну виграють!
До речі! Веніславському 55 років! Чому не воює?
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08.12.2024 15:05
+14
Означає, що не втратили надію, ще пенсіонерів на бусіфікувати достатню кількість.
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08.12.2024 15:22
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Всі чекають припинення війни.А путін тим часом Запоріжжя захватить з Херсоном.А ми вже на расслобоні.
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08.12.2024 15:00 Ответить
...і відразу на Берлін піде!
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08.12.2024 15:04 Ответить
Піде.Без сумніву.
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08.12.2024 15:17 Ответить
Може вже досить ці гівномарафонівські казочки розповідати.
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08.12.2024 16:10 Ответить
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08.12.2024 15:03 Ответить
Сором цій триндичисі невідомий. Меле й меле що попало.
Наш вітчизняний аналог кацапського Пєскова.
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08.12.2024 15:57 Ответить
55-річні діди війну виграють!
До речі! Веніславському 55 років! Чому не воює?
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08.12.2024 15:05 Ответить
не для того мама квіточку будяк ростила!
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08.12.2024 15:07 Ответить
Йому і в Раді воювати не погано! Трохи гірше,ніж в окопі,але він молодий! Витримає!
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08.12.2024 15:08 Ответить
Це самий крутий вариант чи фiльмiв не дивились?

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08.12.2024 15:12 Ответить
ціього мал...ця слухати - себе не поважати
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08.12.2024 15:05 Ответить
Веніславському може вірити тільки Веніславський
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08.12.2024 15:05 Ответить
сукнаріду підтвердив, що мають надію вдруге пропхати віслюка, бо молодь захоче доржатись по приколу?
Букмекери, лохотрони, казино, асфальт, мульярд зедерев, акцизи- все ж для вас 18-24-річних ?
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08.12.2024 15:07 Ответить
Так, не хочуть своїх потенціальних виборців відлякати. Да і це ж генофонд ,який думаю при
першому відкритті кордону чкурне з України.
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08.12.2024 17:23 Ответить
Веніславський йде нах.
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08.12.2024 15:09 Ответить
А чим військовозобов'язані жінки відрізняються від військовозобов'язаних чоловіків!?
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08.12.2024 15:15 Ответить
1. Веніславський - примітивний мудак. ніколи в житті не займався прикладною юриспруденцією. Усі його "наукові праці" - струс повітря.
2. Достатньо було його "авторитетної" думки щодо умов зберігання бракованих мін до 120-к.
3. Вік треба знижувати (нехай служать і 18-19річні. Аби не на нулю. Тилових частин теж вистачає. В ППО за шахедами полювати. Очі молоді, реакція хороша. Як раз для молоді робота.)
4. Краще б переймалися як мобілізувати дорослих ухилянтів. Я б такий що максимально закручував гайки. Блокування рахунків, тощо.
Хочеш бути громадянином - йди, повоюй за свою землю та безпеку сімей. Не хочеш воювати - підеш копати землю. Але факт того, що нрам треба люди. Не бухарі з гепатитними наркоманами, а ЛЮДИ. Воїни.
Нізащо не повірю, що з тих усіх, хто косить (та навіть тутешніх коментаторів) не можна зробити нормальних воїнів. Можна.
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08.12.2024 15:16 Ответить
А що з чиновниками робити? Понять! Простіть?
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08.12.2024 15:20 Ответить
Усіх, кого звільняють (не по тяжкій статті КК і не на пенсію) - автоматично в ЗСУ. Без права заїхати додому за паспортом та запасними труселями.
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08.12.2024 15:21 Ответить
А чому тоді ТЦК чиновників не бусіфікують? Я в тому році був бусіфікований у свої 55 років з переломом хребта! На ВЛК визнаний придатним до служби в ДШБ! А чим чиновники гірші за мене?
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08.12.2024 15:25 Ответить
... у них там не закритий перелом, а відкритий!
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08.12.2024 15:30 Ответить
Точно!
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08.12.2024 15:31 Ответить
дід, сильно хзочу написати що думаю, але вийде лонгрід і буде зайцвим. Бо не зрозуміють. Не люблю я цю публіку. Багато бачив. Вони, коли попадають в ЗСУ, створюють болото. Знаєш, кажуть, що риба гниє з голови. А вони усі намагаються попадати на штабні посади.
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08.12.2024 15:34 Ответить
Так що з ними робити? Нехай крадуть далі,коли хтось в окопі їх захищає?
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08.12.2024 15:37 Ответить
Я тут живу вже 7 років. І поки залишаюсь, бо такі як ти і твої корєша-інваліди хочуть воювати ще багато років. Війна іде, гроші капають, а те, що сотні тисяч людей положили, щоб такі як ти на війні заробляли, тебе не хвилює.
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08.12.2024 15:44 Ответить
Перепрошую, це відповідь екселю
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08.12.2024 15:45 Ответить
Від такої передпенсійної "дєсантури " всі кацапи розбіжаться.
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08.12.2024 16:09 Ответить
Чиновники не гірші за тебе,вони кращі,це каста недоторканих вони майже в раю.😭🤑😬
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08.12.2024 16:28 Ответить
Заспокійся, клоун. Ніхто за тебе і твоїх прокурорів-інвалідів воювати не буде. І копати нічого не буде. Прийми це і змирись "закручувач гайок"😁😁😁
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08.12.2024 15:26 Ответить
Чучело, коли бачу польський прапор - спочатку думаю, що свій пише, з старлінку (в мене на старлінку теж польський айпішнік). Потім розумію. Чмо, що втікло від війни.
Там і залишайся, нещастя.
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08.12.2024 15:32 Ответить
Тих, хто пережив 90ті, мотивувати можна або особистим прикладом, або особистими причинами. Блокування рахунків ім давно вже *****, скоріше ти будеш за державний кошт пісюн сосати у Умєрова, а не з волонтерського старлінку на волонтерському гененаторі херню в тирнетах писати. Ну і зп вам будуть трудоднями і облігаціями платити, так що на них теж не розраховуй.
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08.12.2024 16:26 Ответить
А якщо не хоче рови копати то в лагеря і печі починати будувати?
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08.12.2024 18:36 Ответить
Він так це каже наче це щось хороше.
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08.12.2024 15:18 Ответить
Означає, що не втратили надію, ще пенсіонерів на бусіфікувати достатню кількість.
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08.12.2024 15:22 Ответить
Домовленості з пенсійним фондом ще діють.
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08.12.2024 17:34 Ответить
Це ще раз підтвверджує що не війна в них головне ,а рейтинг "найвеличнішого" ,мабуть українська армія ввійде в історію як найстаріша армія в світі середній вік 43 роки.
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08.12.2024 15:24 Ответить
О. Корчинська за мобілізацію з 21р
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08.12.2024 15:28 Ответить
Так в тебе в тилу десять бригад без озброєння сидить!
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08.12.2024 15:33 Ответить
На папері можна і 20 бригад намалювати. Зеленому нелоху стільки ж віри як і професійній політичній повії - Вениславському.
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08.12.2024 16:03 Ответить
Десять бригад там де і дрон Паляниця. В уяві Зеленського)
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08.12.2024 18:13 Ответить
Шкода, що ти не засох на трусах у старшого покоління.
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08.12.2024 16:05 Ответить
А" росіяни вже ухвалили суворий закон для окупованих українських територій, там вони затвердили призовний вік від 18 до 30 років. Тобто до їх окупаційного війська забирают саме молодих українських людей. Це, до речі, найоптимальніший вік для любої армії, коли людина більш мобільна, ефективна та придатна для виконання різноманітних завдань під час штурмових та оборонних операцій з відповідними фізичними навантаженнями". І видно буде так що "народ, який не поважає свою армію, годуватиме чужу".(Клаузевіц)
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08.12.2024 16:09 Ответить
Не плутайте контрактників з мобілізованими ,а у 18 років дійсно призивають на строкову служу ( яку в Україні чомусь скасували ) ,а не мобілізують.і нічого слухати тєлємарафонівські казочки , а чому ж на тєлємарафоні не розповідають про нашу бусифікацію
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08.12.2024 18:38 Ответить
Росіяни розпочинають мобілізацію 300 тис. осіб на тимчасово окупованих українських теренах Херсонщини і Запоріжжя. Терміновий суворий наказ МО РФ №124 "Про заклик громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового користування". Його з 2024 р. поширюють серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій українській території. "Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках примусової мобілізації які встановили 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян до 2025 року", І тепер українців які покірно підкоряються окупантам бо ті їх зразу розстріляють за спротив обов'язково змусять вбивати інших українців а потім і європейців. А якщо кремлівські загарбники доберуться до всієї України то тоді вже вся українці а також і виродки - ухилянти всі як один загримять помирати за окупаційну кацапську армію
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
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08.12.2024 19:16 Ответить
Якщо це документ "для службового користуваня " то де ви його дістали ,чи це вам особисто з ГРУ ГШ РФ чи зі слідчого комітету РФ переслали ? І ще раз вам повторюю в рашці контрактники ,а мобілізація в нас і може вже досить цих тєлємарафонівських наративів про вбитих європейців ? І до речі ви вже мобілізували чи тільки займаєтесь агітпропом і вчите нас патріотизму.
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08.12.2024 19:28 Ответить
А молодше покоління обрало по пріколу Зєлю президентом.
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08.12.2024 16:05 Ответить
Війна з 2014 року.
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08.12.2024 16:10 Ответить
В 2014 офіційно була АТО а не війна .
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08.12.2024 16:13 Ответить
Так, спочатку назвали АТО, потім від великого розуму змінили на ССО. На папері й у дурних головах АТО, ССО, а за фактом война.
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08.12.2024 16:20 Ответить
А що це змінює ?
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08.12.2024 16:24 Ответить
ЗЄ повним ходом зливає Україну.
Скоро капітуляція.
Так нащо ще й "яжемам" дратувати перед виборами...
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08.12.2024 15:57 Ответить
Краще будемо 50 річних дідів мобілізувати .
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08.12.2024 16:04 Ответить
Це не ганьба а ганьбища. Гулив по інтернету, шукав по історії війн ,чи призивали колись десь
когось віком більше 50р. окрім вищого командного состава ? Ніколи ніде такого не було,
це походу перший раз в історії, я думаю наші перелякані, відірвані від реального життя можновладці могли і до 70 років зробити.
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08.12.2024 18:05 Ответить
В 70 років може керувати бусом або маршруткою, то і за кермом вантажівки зі снарядами зможе. Дрону камікадзе немає різниці чи молодий за кермом чи старий.
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08.12.2024 18:16 Ответить
За совітів в 50 років в військкоматі вже знімали з обліку , а в нас в 60 років,а молоді нехай гуляють це ж Зєлін електорат.
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08.12.2024 18:31 Ответить
ВР не розглядає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку. Це видно не на часі , зараз гаряче питання це капітуляція. Ганебна втрата територій а може і суверенітет України ?
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08.12.2024 16:07 Ответить
А хто тоді вейпи, пиво і дівчат буде вживати?
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08.12.2024 16:07 Ответить
А хто тоді вейпи, пиво і дівчат буде вживати? Як хто ясно що кацапи окупанти. А молодих українців так їх всіх москалі загарбники згребуть у свою окупаційну кацапську армію.
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08.12.2024 16:16 Ответить
Ну, якщо з мобілізацією все так добре і люди у ЗСУ не потрібні, то відчиняйте кордони.
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08.12.2024 16:27 Ответить
Угу, розігнатися. Вони років на 10 і після війни воєнний стан протримають, ніяких відкритих кордонів не буде. Тепер загроза від паРаші перманентна, можна кордони не відкривати ніколи.
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08.12.2024 17:05 Ответить
Щоб генофонд не розбігся.
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08.12.2024 18:11 Ответить
Такі питання як вік мобілізації та і все що пов'язано з мобилизацією ніколи не вирішувалось на референдумі чи на мітінгах. Якщо є потреба в людях, то їх прийдеться мобілізувати якби не хотілося. Мобілізація - це не грошова премія і нікому не подобається, але якщо не буде в української армії бійців, то потім загонять в російську окупаційну. Питать які в кого думки, росіяни не будуть.
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08.12.2024 16:40 Ответить
Правильно!! Краще розглянути правки по слабким наркотикам та розширити список на психотропи! Яка така оборона??
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08.12.2024 18:10 Ответить
Закон про демобилизацию тоже не рассматриваете? **** какие же имбецили....
Надо немедленно снизить возраст до 18 и демобилизировать тех кто на фронте...
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08.12.2024 18:16 Ответить
час зробити вже як у ізраілі, мобілізація жінок
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08.12.2024 18:27 Ответить
 
 