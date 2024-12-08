ВР не розглядає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку, - Веніславський
Верховна Рада наразі не розглядає жодних законодавчих ініціатив ані щодо зниження мобілізаційного віку, ані щодо примусової мобілізації жінок.
Про це розповів член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років - ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не розглядається", - зазначив він.
За словами Веніславського, законопроектів чи пропозицій щодо внесення змін до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації громадяни України до досягнення ними 25-річного віку, на розгляд Комітету з нацбезпеки не надходило.
Нардеп наголосив, що так само не розглядаються жодні ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.
За чинним на сьогодні правовим регулюванням жінки, які є військовозобовʼязаними, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації виключно за добровільною згодою.
"Усі інші заяви, в тому числі які стосуються примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби - це маніпуляції та спекуляції. У тому числі з боку окремих наших колег", - додав Веніславський.
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До речі! Веніславському 55 років! Чому не воює?
квіточкубудяк ростила!
Букмекери, лохотрони, казино, асфальт, мульярд зедерев, акцизи- все ж для вас 18-24-річних ?
першому відкритті кордону чкурне з України.
2. Достатньо було його "авторитетної" думки щодо умов зберігання бракованих мін до 120-к.
3. Вік треба знижувати (нехай служать і 18-19річні. Аби не на нулю. Тилових частин теж вистачає. В ППО за шахедами полювати. Очі молоді, реакція хороша. Як раз для молоді робота.)
4. Краще б переймалися як мобілізувати дорослих ухилянтів. Я б такий що максимально закручував гайки. Блокування рахунків, тощо.
Хочеш бути громадянином - йди, повоюй за свою землю та безпеку сімей. Не хочеш воювати - підеш копати землю. Але факт того, що нрам треба люди. Не бухарі з гепатитними наркоманами, а ЛЮДИ. Воїни.
Нізащо не повірю, що з тих усіх, хто косить (та навіть тутешніх коментаторів) не можна зробити нормальних воїнів. Можна.
Там і залишайся, нещастя.
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
Скоро капітуляція.
Так нащо ще й "яжемам" дратувати перед виборами...
когось віком більше 50р. окрім вищого командного состава ? Ніколи ніде такого не було,
це походу перший раз в історії, я думаю наші перелякані, відірвані від реального життя можновладці могли і до 70 років зробити.
Надо немедленно снизить возраст до 18 и демобилизировать тех кто на фронте...