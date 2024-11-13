Комитет нацбезопасности ВР не поддержал демобилизацию ограниченно годных до 25 лет, - нардеп "Голоса" Бобровская
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал законопроект №12147, который позволил бы увольнение со службы ограниченно годных военных в возрасте до 25 лет.
Об этом в соцсети Facebook сообщила народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет не поддержал законопроект 12147 об увольнении с военной службы по мобилизации военнослужащих, не достигших 25-летнего возраста. Голосование завалили. Пока что по этой проблеме все остается, как было. То есть мы сделали коллизию в мае и сейчас исправлять ее никто не хочет", - заявила парламентарий.
Напомним, что в среду, 9 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Однако демобилизации в этом документе не предусматривали.
Ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявлял, что пока нет оснований для демобилизации военных в возрасте 18-25 лет. Темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.
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