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Комитет нацбезопасности ВР не поддержал демобилизацию ограниченно годных до 25 лет, - нардеп "Голоса" Бобровская

У Раді не підтримали демобілізацію обмежено придатних до 25 років

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал законопроект №12147, который позволил бы увольнение со службы ограниченно годных военных в возрасте до 25 лет.

Об этом в соцсети Facebook сообщила народный депутат от "Голоса", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет не поддержал законопроект 12147 об увольнении с военной службы по мобилизации военнослужащих, не достигших 25-летнего возраста. Голосование завалили. Пока что по этой проблеме все остается, как было. То есть мы сделали коллизию в мае и сейчас исправлять ее никто не хочет", - заявила парламентарий.

Напомним, что в среду, 9 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Однако демобилизации в этом документе не предусматривали.

Ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявлял, что пока нет оснований для демобилизации военных в возрасте 18-25 лет. Темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.

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Автор: 

ВР (29244) демобилизация (154) ВСУ (6581) Бобровская Соломия (49)


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Топ комментарии
+4
Все вірно хай виснажені "діди" воюють "золота молодь " хай бикує та палить машинм військовим своєї країни ,ви хочете перемоги чи вам потрібний рейтинг ,стоїть питаня бути чи не бути Україні ,кацапм не будуть питати в скільки років в окупаційну армію.
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13.11.2024 18:45
+2
о, маю пропозицію у стилі зеленої швалі: "треба створити коаліцію з усунення колізій!!" (звісно ж, всіх!! й потужно-незламну!!)
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13.11.2024 18:30
+2
Нагадало рядки з вірша Маяковського "Прозаседавшиеся".

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13.11.2024 19:04
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Тварi!
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13.11.2024 18:30 Ответить
о, маю пропозицію у стилі зеленої швалі: "треба створити коаліцію з усунення колізій!!" (звісно ж, всіх!! й потужно-незламну!!)
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13.11.2024 18:30 Ответить
Нагадало рядки з вірша Маяковського "Прозаседавшиеся".

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13.11.2024 19:04 Ответить
Мобілізація депутатів усіх рівнів можливо виправила би цю сітуацію.
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13.11.2024 18:36 Ответить
Депутати місцевих рад підлягають мобілізації. І мобілізуються.
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13.11.2024 18:57 Ответить
Виродки. Свої діточок по заграницям поховали.
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13.11.2024 18:38 Ответить
Так до 25 только добровольцы
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13.11.2024 18:44 Ответить
Все вірно хай виснажені "діди" воюють "золота молодь " хай бикує та палить машинм військовим своєї країни ,ви хочете перемоги чи вам потрібний рейтинг ,стоїть питаня бути чи не бути Україні ,кацапм не будуть питати в скільки років в окупаційну армію.
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13.11.2024 18:45 Ответить
Уважно читати треба сердиті панове.
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13.11.2024 18:59 Ответить
Як це?...до 25 мобілізувати не можна, а вже мобілізованих демобілізувати не можна...
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13.11.2024 18:59 Ответить
До 25 подлежат мобилизации только отслужившие срочную и участники АТО/ООС.
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13.11.2024 20:13 Ответить
 
 