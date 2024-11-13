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Комітет нацбезпеки ВР не підтримав демобілізацію обмежено придатних до 25 років, - нардепка "Голосу" Бобровська

У Раді не підтримали демобілізацію обмежено придатних до 25 років

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав законопроєкт №12147, який дозволив би звільнення зі служби обмежено придатних військових віком до 25 років.

Про це у соцмережі Facebook повідомила народна депутатка від "Голосу", членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет не підтримав законопроєкт 12147 щодо звільнення з військової служби під час мобілізації військовослужбовців, які не досягли 25-річного віку. Голосування завалили. Поки що по цій проблемі все залишається, як було. Тобто ми зробили колізію у травні і наразі виправляти її ніхто не хоче", - заявила парламентарка.

Нагадаємо, що у середу, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Однак демобілізації у цьому документі не передбачали.

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО, депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявляв, що наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років. Темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

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Автор: 

ВР (14945) демобілізація (107) ЗСУ (7513) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+4
Все вірно хай виснажені "діди" воюють "золота молодь " хай бикує та палить машинм військовим своєї країни ,ви хочете перемоги чи вам потрібний рейтинг ,стоїть питаня бути чи не бути Україні ,кацапм не будуть питати в скільки років в окупаційну армію.
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13.11.2024 18:45
+2
о, маю пропозицію у стилі зеленої швалі: "треба створити коаліцію з усунення колізій!!" (звісно ж, всіх!! й потужно-незламну!!)
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13.11.2024 18:30
+2
Нагадало рядки з вірша Маяковського "Прозаседавшиеся".

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13.11.2024 19:04
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13.11.2024 18:30 Відповісти
о, маю пропозицію у стилі зеленої швалі: "треба створити коаліцію з усунення колізій!!" (звісно ж, всіх!! й потужно-незламну!!)
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13.11.2024 18:30 Відповісти
Нагадало рядки з вірша Маяковського "Прозаседавшиеся".

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13.11.2024 19:04 Відповісти
Мобілізація депутатів усіх рівнів можливо виправила би цю сітуацію.
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13.11.2024 18:36 Відповісти
Депутати місцевих рад підлягають мобілізації. І мобілізуються.
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13.11.2024 18:57 Відповісти
Виродки. Свої діточок по заграницям поховали.
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13.11.2024 18:38 Відповісти
Так до 25 только добровольцы
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13.11.2024 18:44 Відповісти
Все вірно хай виснажені "діди" воюють "золота молодь " хай бикує та палить машинм військовим своєї країни ,ви хочете перемоги чи вам потрібний рейтинг ,стоїть питаня бути чи не бути Україні ,кацапм не будуть питати в скільки років в окупаційну армію.
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13.11.2024 18:45 Відповісти
Уважно читати треба сердиті панове.
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13.11.2024 18:59 Відповісти
Як це?...до 25 мобілізувати не можна, а вже мобілізованих демобілізувати не можна...
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13.11.2024 18:59 Відповісти
До 25 подлежат мобилизации только отслужившие срочную и участники АТО/ООС.
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13.11.2024 20:13 Відповісти
 
 