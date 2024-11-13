Комітет нацбезпеки ВР не підтримав демобілізацію обмежено придатних до 25 років, - нардепка "Голосу" Бобровська

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав законопроєкт №12147, який дозволив би звільнення зі служби обмежено придатних військових віком до 25 років.

Про це у соцмережі Facebook повідомила народна депутатка від "Голосу", членкиня Комітету з питань нацбезпеки та оборони Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет не підтримав законопроєкт 12147 щодо звільнення з військової служби під час мобілізації військовослужбовців, які не досягли 25-річного віку. Голосування завалили. Поки що по цій проблемі все залишається, як було. Тобто ми зробили колізію у травні і наразі виправляти її ніхто не хоче", - заявила парламентарка.

Нагадаємо, що у середу, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Однак демобілізації у цьому документі не передбачали.

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО, депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявляв, що наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років. Темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

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