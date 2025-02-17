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Новости
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Рашисты распространили видео расстрела украинских военнопленных: Лубинец направил письма в ООН и МККК

В социальных сетях распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередное циничное преступление. Российские милитарные каналы публикуют видео вероятной казни украинских военнослужащих, попавших в плен. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России", - отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что такие действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Смотрите: Российский офицер отдает приказ расстрелять пленных украинских военных: "Одного оставляй, остальных обнуляй! Красавчики, бл#дь!". ВИДЕО 18+

По его словам, он уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.

"Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ почувствовала последствия таких действий и не совершала их в дальнейшем", - отметил омбудсмен.

Пока украинские правоохранители не комментировали информацию о вероятном расстреле пленных украинцев.

"Каждое свидетельство является важным для установления истины. Предоставленная информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права", - добавил Лубинец.

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Лубинец

Напомним, 17 февраля в сети опубликована видеозапись, на которой российские военные расстреливают пленных украинских воинов.

Автор: 

военнопленные (1149) расстрел (508) Лубинец Дмитрий (483) военные преступления (1466)


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Топ комментарии
+4
Чому наші бійці постійно опиняються в таких ситуаціях? Доки буде продовжуватися це тримання нір в лісополосах та полях десятком чоловік? Де підготовлені фортифікації?
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17.02.2025 16:57 Ответить
+3
Ваша відсутність в штурмовому підрозділі.
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17.02.2025 17:49 Ответить
+2
Що нам заважає ліквідовувати військовополонених кремлівської федерастії?
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17.02.2025 17:11 Ответить
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Вчи історію ухилянте.
Розстрілювати жителів аулів почали твої співвіччизники кацапи під час Північно Кавказької війни. Коли вони знищили цілі народи.
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17.02.2025 20:29 Ответить
Крім бздятини з рота Лубинця є якійсь інші дії, суспільно корисний продукт, дієві заходи ним зроблені, за які він отримує грошове утримання з державного бюджету з моїх податків?
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17.02.2025 16:53 Ответить
Твої пропозиції, Ігор?
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17.02.2025 17:46 Ответить
Лубінець дає своє грошове утримання мені,- я працюю замість лубінця.

А як інакше?
До тих пір, поки на планеті Земля існують грошові знаки, слова "дякую, спасибі" не є адекватним компенсуванням витраченої енергії на невдячних дармоїдів!
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17.02.2025 18:15 Ответить
А може ти таки почнешь з ЗСУ ???
ЧИ ЗСУ ДЛЯ ТЕБЕ НЕ НА ЧАСІ ???
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17.02.2025 20:30 Ответить
До твого відома, я вже ЗАКІНЧИВ з ЗСУ.
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17.02.2025 23:08 Ответить
Чому наші бійці постійно опиняються в таких ситуаціях? Доки буде продовжуватися це тримання нір в лісополосах та полях десятком чоловік? Де підготовлені фортифікації?
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17.02.2025 16:57 Ответить
Що нам заважає ліквідовувати військовополонених кремлівської федерастії?
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17.02.2025 17:11 Ответить
Ваша відсутність в штурмовому підрозділі.
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17.02.2025 17:49 Ответить
Полонених в штурмових підрозділах не тримають.
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17.02.2025 18:06 Ответить
Штурмовики беруть в полон.
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17.02.2025 23:47 Ответить
 
 