Рашисты распространили видео расстрела украинских военнопленных: Лубинец направил письма в ООН и МККК
В социальных сетях распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередное циничное преступление. Российские милитарные каналы публикуют видео вероятной казни украинских военнослужащих, попавших в плен. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России", - отметил омбудсмен.
Лубинец подчеркнул, что такие действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
По его словам, он уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.
"Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ почувствовала последствия таких действий и не совершала их в дальнейшем", - отметил омбудсмен.
Пока украинские правоохранители не комментировали информацию о вероятном расстреле пленных украинцев.
"Каждое свидетельство является важным для установления истины. Предоставленная информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права", - добавил Лубинец.
Напомним, 17 февраля в сети опубликована видеозапись, на которой российские военные расстреливают пленных украинских воинов.
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Розстрілювати жителів аулів почали твої співвіччизники кацапи під час Північно Кавказької війни. Коли вони знищили цілі народи.
А як інакше?
До тих пір, поки на планеті Земля існують грошові знаки, слова "дякую, спасибі" не є адекватним компенсуванням витраченої енергії на невдячних дармоїдів!
ЧИ ЗСУ ДЛЯ ТЕБЕ НЕ НА ЧАСІ ???