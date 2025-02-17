Российский офицер отдает приказ расстрелять пленных украинских военных: "Одного оставляй, остальных обнуляй! Красавчики, бл#дь!". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой российские военные расстреливают пленных украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно как российский офицер отдает приказ о расстреле, а оккупанты послушно его выполняют. Дата и место совершения военного преступления неизвестна.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+55 Макс Иванов #597883
показать весь комментарий17.02.2025 15:22 Ответить Ссылка
+39 Alex Smith
показать весь комментарий17.02.2025 15:24 Ответить Ссылка
+36 Slava Holt
показать весь комментарий17.02.2025 15:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ми думали що Україна, це ми!!!!
зе, вирішив що Україна це він,
його оточення, його ВР, його поліція, його нацгвардія, сбу, прокуратура суд!
його лохторат, якому він дав бронь, або можливість відмазатися від призову
через уйобішний закон про мобілізацію!
то яка Україна має захищатися????
та що я перерахував???,
чи та яка зараз захищає???
і не потрібно писати про іпсо, бо у мене в родині четверо, воювали, воюють та будуть воювати!!!
тож, ЯКА????
один з низ, 3 ОШБ Ізюм, зараз, один, південь, де, незнаю третій на Сумському напрямку
в хаті є годинник від боневтіка, він ,ще тоді, був янелохом за збитий орлан.
дочка свого часу, ком. мінометного відділення, Світлодарськ
я вже старуватий чи трохи давній але проїхав ВСЕ, від Констахи до Станиці Луганської, по лінії розмежування.
якщо знаєш, через річку де Щастя, були підари
а Станиця, це за кілька км від ростовської обл.
якщо не подобається мій допис
то набери в рот гавна і плюнь на екран.
і поцілуй в засос того хто каже, МИ, але не воює.
бо влада штучно, одним голосуванням розділила нас на тих хто має воювати та вмирати та тих
хто не воював, не вює та не буде воювати
про ростріл я не сказав ніслова. а у тебе прапор чужий, і мова підарська.
так як всіх кацапів вбиватимемо на українській землі
та колаборантів також😡
Ви дуже розгнівили нас , дуже 👹
гірше тварин, -ще з часів, коли вони волали
"любо" , щоб при них страчували людей, -
і донині, подивіться список серійних вбивць совка-
всі гади народжені росіянками, або на росії.
вони отримують неземне задоволення від вбивств.
87% з усього списка хронічних катів,
за національністю - росіяни.
Тому цей ген потрібно оголосити шкідливим
і лазерною терапією видалити з планети.
что мы должны пойти на уступки и отдать нашу землю!