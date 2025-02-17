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Новости Видео Война
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Российский офицер отдает приказ расстрелять пленных украинских военных: "Одного оставляй, остальных обнуляй! Красавчики, бл#дь!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой российские военные расстреливают пленных украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно как российский офицер отдает приказ о расстреле, а оккупанты послушно его выполняют. Дата и место совершения военного преступления неизвестна.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: 79 случаев казни украинских пленных зафиксировали в ООН с августа

Автор: 

война (1414) расстрел (508) пленные (2190) военные преступления (1466)


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Топ комментарии
+55
І це з оцими тварями домовлятися? Про що?
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17.02.2025 15:22 Ответить
+39
З кацапською мразотою треба робити те саме, тільки за одного нашого - 10 свинособак в канаву. А ********** кацапів в полоні тримають як трьох зірковому готелі, і відгодовують так,що вони в своїй параші за все життя не їли і не бачили. Зепідораси *****,на наших подивіться після кацапського полону.
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17.02.2025 15:24 Ответить
+36
Ці ж під@ри такими і сюди прийдуть, до кожної хати, до кожної сім'ї, якщо Україна відмовиться захищатись...
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17.02.2025 15:27 Ответить
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І це з оцими тварями домовлятися? Про що?
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17.02.2025 15:22 Ответить
Трамп хоче щоб так всю Україну розстріляли орки.
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17.02.2025 15:26 Ответить
сам на фронті?
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17.02.2025 15:32 Ответить
не Ти а Ви, це по -перше...
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17.02.2025 15:40 Ответить
ти там не будеш - не кожного приблуду туди пропускають!
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17.02.2025 15:42 Ответить
не надо домовлятися,давай на фронт тогда,штурмовики нужны как раз всу.
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17.02.2025 16:56 Ответить
кацап а ти з окопах строчиш?
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17.02.2025 18:51 Ответить
Ні він в зоновській бані строче
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23.02.2025 17:25 Ответить
Типу - а захочемо то...то що? Ще більше що б було такого? З цим всім керівництвом таке буде постійно. Надо вже щось підписувати та всіх цих хенералів нах та обирати вже когось більш адекватного ніж нарік та готуватися як не в себе до нової війни.
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17.02.2025 18:12 Ответить
З кацапською мразотою треба робити те саме, тільки за одного нашого - 10 свинособак в канаву. А ********** кацапів в полоні тримають як трьох зірковому готелі, і відгодовують так,що вони в своїй параші за все життя не їли і не бачили. Зепідораси *****,на наших подивіться після кацапського полону.
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17.02.2025 15:24 Ответить
Прикол у тому, що це суттєво не змінить ситуацію: вони продовжать бути покидьками і будуть далі вбивати полонених. А ми при цьому опустимося до їхнього рівня.
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17.02.2025 15:36 Ответить
У шахту зробив норму отримав пайку ні отримав п ди
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23.02.2025 17:30 Ответить
ага типу - хочеш стати багатим то...просто стань.
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17.02.2025 18:13 Ответить
Трамп, цих теж в G8?
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17.02.2025 15:26 Ответить
Да, да, это все проклятые США и Европа нам выбрали этого зеленого клоуна. А мы, такие мирные 73% ведь просто голосовали против войны как высокопородистые бараны!!!
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17.02.2025 15:59 Ответить
Згодна окрiм того, що 73% високопородистi барани...😏 Нi, вони тупi барани! 😠
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17.02.2025 16:57 Ответить
Хтось вірить що з варварами можна домовитись про мир ? хіба "русский мир" і гулаг в тюрмі народів ,цю нечисть треба тільки знищувати і тих виродків які їм прислуговують.
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17.02.2025 15:26 Ответить
Ці ж під@ри такими і сюди прийдуть, до кожної хати, до кожної сім'ї, якщо Україна відмовиться захищатись...
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17.02.2025 15:27 Ответить
а Україна це хто????
ми думали що Україна, це ми!!!!
зе, вирішив що Україна це він,
його оточення, його ВР, його поліція, його нацгвардія, сбу, прокуратура суд!
його лохторат, якому він дав бронь, або можливість відмазатися від призову
через уйобішний закон про мобілізацію!
то яка Україна має захищатися????
та що я перерахував???,
чи та яка зараз захищає???
і не потрібно писати про іпсо, бо у мене в родині четверо, воювали, воюють та будуть воювати!!!
тож, ЯКА????
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17.02.2025 16:37 Ответить
Если б у тебя хоть один воевал, ты б не стал такое лайно писать здесь, говномет лахтинский.
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17.02.2025 19:01 Ответить
три батька моїх онуків, рідних онуків
один з низ, 3 ОШБ Ізюм, зараз, один, південь, де, незнаю третій на Сумському напрямку
в хаті є годинник від боневтіка, він ,ще тоді, був янелохом за збитий орлан.
дочка свого часу, ком. мінометного відділення, Світлодарськ
я вже старуватий чи трохи давній але проїхав ВСЕ, від Констахи до Станиці Луганської, по лінії розмежування.
якщо знаєш, через річку де Щастя, були підари
а Станиця, це за кілька км від ростовської обл.
якщо не подобається мій допис
то набери в рот гавна і плюнь на екран.
і поцілуй в засос того хто каже, МИ, але не воює.
бо влада штучно, одним голосуванням розділила нас на тих хто має воювати та вмирати та тих
хто не воював, не вює та не буде воювати
про ростріл я не сказав ніслова. а у тебе прапор чужий, і мова підарська.
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17.02.2025 19:22 Ответить
саме так було вже не один раз.
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18.02.2025 09:20 Ответить
Любий договір з росією - це тільки передишка для москалів з метою підготовки до нового нападу
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17.02.2025 15:27 Ответить
з якою метою цікавишся, ізя?
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17.02.2025 15:41 Ответить
вивчи для початкуhttps://osvitoria.media/experience/usi-dogovory-********-ta-rosiyi-za-370-rokiv-chy-treba-nam-domovlyatysya-shhe/
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17.02.2025 15:46 Ответить
Он не Iзя, он Ваня и ему страшно.
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17.02.2025 15:45 Ответить
США нажаль тепер підтримують такі дії фашистів путлєра.
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17.02.2025 15:29 Ответить
С кацапами никогда никакого мира быть не может.
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17.02.2025 15:32 Ответить
За все , кляті кацапи. , заплатите в десятикратному розмірі ,
так як всіх кацапів вбиватимемо на українській землі
та колаборантів також😡
Ви дуже розгнівили нас , дуже 👹
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17.02.2025 15:42 Ответить
все реально, но с бракованными минами, яйцами по 17, отсутствием (3 года войны) гос программ по обучению населения (или хотя бы разрешения свободного владения оружия и бк - уже пора бы крупнокалиберного после первого года), ликвидацией срочной службы, барабанами в бомбоубежища, телемарафетом, госслужащими с двумя лямами ежемесячной зарплаты, ахренительным госаппаратом, депутатами вместе с помощниками, которые делают хз что и с какой целью, не имея ни совести ни мозгов, но при этом заставляя кучу народа страдать х*рней и тратить время впустую и т.д. и т.п. - это будет очень тяжело.
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17.02.2025 19:17 Ответить
кацапи - це генетичні серійні вбивці
гірше тварин, -ще з часів, коли вони волали
"любо" , щоб при них страчували людей, -
і донині, подивіться список серійних вбивць совка-
всі гади народжені росіянками, або на росії.
вони отримують неземне задоволення від вбивств.
87% з усього списка хронічних катів,
за національністю - росіяни.
Тому цей ген потрібно оголосити шкідливим
і лазерною терапією видалити з планети.
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17.02.2025 15:43 Ответить
мразі прокляті!
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17.02.2025 15:48 Ответить
Треба обнулити россійських полонених по курсу 1/10. Женевські конвенції стосуются лише людей. На тварин вони не поширюются.
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17.02.2025 15:49 Ответить
Женевські конвенції кажете?Коли одна із сторін висралась на них з високої могили,то виконання їх іншою стороною є не ознакою "цивілізованості",а симптомом довбоїбізму.
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17.02.2025 16:14 Ответить
Зараз походу ніякі документи не мають значення, враховуючи, що будапештським меморандумом можна підтертися...
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17.02.2025 16:46 Ответить
Пусть это видео покажут Трампу и его команде, и пусть они после этого попробуют сказать нам,

что мы должны пойти на уступки и отдать нашу землю!
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17.02.2025 17:20 Ответить
Жодних переговорів - воюватимемо далі. Американці ймовірно припинять допомогу, але є Британія та Європа, які підтримають.
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17.02.2025 18:34 Ответить
Пан з Німеччини приїде європейську допомогу освоювати, чи тільки язиком?
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18.02.2025 10:56 Ответить
K военным обращаюсь: хлопцы, когда поймаете в следующий раз кацапов, вы ж не забудьте дать им водички попить, покурить, сразу заспокойте, что с ними будут хорошо обращаться и не премените расспросить откуда они, это все очень важно, а главное нужно.
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17.02.2025 19:00 Ответить
перевага у того хто грае за своїми правилами а не за чужими конвенціями
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17.02.2025 22:32 Ответить
Сволочи но Вот как надо воевать Украинским солдатам, а-то до сих пор вопросы зачем пришли у нас Бандер нет, позвоните родным, объясните им мы украинцы хорошие и тд
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17.02.2025 23:33 Ответить
Це просто страта та етнічни чистки. Хлопці могли бути бусіфіковані та ховались у бліндажу від дронів. Ймовірно здалися без супротиву. У часи Громаданьскої війни простих солдатів не чипали, розстрілювали тільки комисарів. Але перше з'ясовували, хто є хто. Хто ідейний, а хто під примусом.
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18.02.2025 01:47 Ответить
Мобілізовані солдати самі нічого не можуть вирішувати, вони лише виконують накази. Тому в смерті цих бійців винні конкретні офіцери, які планували бойові дії і командували там. Безкарність гарантує їм продовження такого ж воювання людьми і надалі. Цілком можливо, що кожен розстріляний був значно розумнішим за командира.
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18.02.2025 10:45 Ответить
 
 