Совместный центр по анализу, подготовке и образованию НАТО и Украины (JATEC) открыт в Польше

Основанный по решению Вашингтонского саммита НАТО Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC) открыт сегодня в польском городе Быдгощ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Об этом сегодня в польском городе Быдгощ во время официальной церемонии открытия JATEC заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, сообщает корреспондент Укрінформ.

"Открытие Совместного центра по анализу, подготовке и образованию (JATEC) является реальным шагом вперед для НАТО и для Украины. Работа JATEC поможет Альянсу и Украине быть сильнее, а всем нам - быть в большей безопасности... Это уникальная гражданско-военная организация, первая, которая будет под совместным руководством НАТО и страны-партнера. Здесь мы будем учиться от Украины, из первых рук перенимать опыт борьбы против российской агрессии. JATEC укрепит сектор безопасности и обороны Украины, разовьет ее систему сдерживания и обороны на длительное время, а также поможет Украине быть в полной мере взаимосовместимой с НАТО", - отметила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

Заместитель генерального секретаря НАТО напомнила, что JATEC является лишь одним из примеров твердых обязательств Альянса по поддержке Украины. Союзники продолжают поставлять в Украину оружие, оборудование и боеприпасы, именно на страны Альянса приходится 99 процентов этих поставок. В немецком городе Висбаден было создано специализированное командование НАТО для координации такой помощи.

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"Широкий пакет помощи НАТО позволяет Украине становиться более устойчивой, укреплять свою безопасность и проводить важные реформы. Мы помогаем Украине оборонять себя сегодня, чтобы в дальнейшем укрепить позиции Украины. Чем сильнее будут такие позиции, тем выше будут шансы на справедливый и прочный мир. Мы также помогаем в развитии возможностей Украины на более отдаленную перспективу, чтобы она могла сдержать любую российскую агрессию в будущем", - подчеркнула Шекеринская.

"JATEC является также ценностью для НАТО. Я хочу быть очень четкой в этом сегодня: он (центр - ред.) также укрепляет нашу собственную систему сдерживания и обороны НАТО. Мы будем слушать, учиться и действовать с использованием опыта наших украинских друзей, которые столь героически воюют против российской агрессии. Это демонстрирует, что Украина является близким партнером для НАТО, и что мы придерживаемся принятых ранее решений", - добавила заместитель генсека Альянса.