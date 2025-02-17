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ГСЧС развернула более 800 пунктов несокрушимости по всей Украине

пункт,кривой,рог,несокрушимости

По всей Украине действуют более 8 тысяч пунктов несокрушимости, из которых более 800 созданы ГСЧС.

Об этом сообщил председатель ГСЧС Андрей Даник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Всего в государстве развернуто более 8 тысяч пунктов несокрушимости, из которых более 800 - от ГСЧС. Из них 761 - это стационарные пункты на базе подразделений и 42 - мобильные на базе палаток ГСЧС. В пункты несокрушимости спасательной службы с начала широкомасштабного вторжения РФ обратились более 670 тысяч граждан", - рассказал Даник.

По его словам, такие центры особенно востребованы во время массированных обстрелов, аварийных или плановых отключений электроэнергии.

"Когда мы видим, что враг поражает тот или иной объект, мы разворачиваем быстрые мобильные пункты оказания помощи, которые являются пунктами несокрушимости, именно в тех местах, где это нужно", - отметил он.

Также читайте: В настоящее время развернуто почти 750 пунктов несокрушимости, - ГСЧС

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ГСЧС (5051) пункт несокрушимости (29)


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17.02.2025 17:02 Ответить
З Днем Єдності!
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17.02.2025 17:07 Ответить
+++
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17.02.2025 17:49 Ответить
це ті пункти на які місцева влада списує чаї, каву, піченьки та інше...
а ще в них чергують люди, на зарплаті.
вони були колись в палатках з бурхуйками та генераторами
зараз в приміщеннях
це я про пункти в глибокому тилу...
про блокпости....
мене зупинив мусар на кордоні Вінницької та Черкаської обл,
побачив що я старуваний чи трішки давній, тай каже..
Ваші права та техпаспотр. я питаю, нахера, і панєслась.
кажу, на військовооблікові, а він каже не треба, дай тп.
то на...уй вони там????
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17.02.2025 17:05 Ответить
вже на часі громадські туалети назвати "пунктами невсратості"
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17.02.2025 17:07 Ответить
Чому ви дивуєтесь , гроші треба красти 24\ 7.....
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17.02.2025 17:14 Ответить
Палатки ДСНС, після дня єдності, від зеленського із групою осіб....!
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17.02.2025 17:18 Ответить
 
 