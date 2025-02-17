ГСЧС развернула более 800 пунктов несокрушимости по всей Украине
По всей Украине действуют более 8 тысяч пунктов несокрушимости, из которых более 800 созданы ГСЧС.
Об этом сообщил председатель ГСЧС Андрей Даник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Всего в государстве развернуто более 8 тысяч пунктов несокрушимости, из которых более 800 - от ГСЧС. Из них 761 - это стационарные пункты на базе подразделений и 42 - мобильные на базе палаток ГСЧС. В пункты несокрушимости спасательной службы с начала широкомасштабного вторжения РФ обратились более 670 тысяч граждан", - рассказал Даник.
По его словам, такие центры особенно востребованы во время массированных обстрелов, аварийных или плановых отключений электроэнергии.
"Когда мы видим, что враг поражает тот или иной объект, мы разворачиваем быстрые мобильные пункты оказания помощи, которые являются пунктами несокрушимости, именно в тех местах, где это нужно", - отметил он.
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а ще в них чергують люди, на зарплаті.
вони були колись в палатках з бурхуйками та генераторами
зараз в приміщеннях
це я про пункти в глибокому тилу...
про блокпости....
мене зупинив мусар на кордоні Вінницької та Черкаської обл,
побачив що я старуваний чи трішки давній, тай каже..
Ваші права та техпаспотр. я питаю, нахера, і панєслась.
кажу, на військовооблікові, а він каже не треба, дай тп.
то на...уй вони там????