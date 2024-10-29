РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6237 посетителей онлайн
Новости
1 687 22

В настоящее время развернуто почти 750 пунктов несокрушимости, - ГСЧС

Скільки пунктів незламності вже розгорнули

В Украине на данный момент развернуто уже 748 пунктов несокрушимости.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 28 октября 2024 года ГСЧС было развернуто 748 пунктов несокрушимости - 733 стационарных на базе объектов ГСЧС и 15 мобильных на базе палаток", - отметил он.

Он добавил, что в режиме готовности к открытию 467 пунктов несокрушимости - 40 стационарных на базе объектов ГСЧС, 369 мобильных на базе палаток и 58 мобильных на базе транспортных средств.

По словам Хоронжуго, эти данные касаются пунктов несокрушимости от спасательной службы, без учета других органов власти.

Читайте: Последствия вражеских ударов по жилому сектору на Сумщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

ГСЧС (5145) пункт несокрушимости (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Особливо багато таких пунктів на Печерську у Києві, де незламні депутати можуть побухати з шльондрами навіть у комендантську годину
показать весь комментарий
29.10.2024 02:23 Ответить
+13
А як же, потужнiсть завди поруч з рiшучою незламнiсттю
показать весь комментарий
29.10.2024 02:50 Ответить
+8
Сподіваюся, що з усією патужністю їх розгортали?
показать весь комментарий
29.10.2024 02:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся, що з усією патужністю їх розгортали?
показать весь комментарий
29.10.2024 02:16 Ответить
А як же, потужнiсть завди поруч з рiшучою незламнiсттю
показать весь комментарий
29.10.2024 02:50 Ответить
Особливо багато таких пунктів на Печерську у Києві, де незламні депутати можуть побухати з шльондрами навіть у комендантську годину
показать весь комментарий
29.10.2024 02:23 Ответить
щє б трохи потужності до тих пунктів незламності додати...
показать весь комментарий
29.10.2024 02:24 Ответить
Куди ще? І так вже не влазить.....
показать весь комментарий
29.10.2024 10:22 Ответить
піди і потужно і незламно підзарядися!
показать весь комментарий
29.10.2024 04:37 Ответить
Найнезламніші це прокурвори - вони таки вибороли собі на 2025р збільшення фінансування на 3,5 млрд!
Гойда!
показать весь комментарий
29.10.2024 05:04 Ответить
вже здавали хату, нашім зі Львова...
а воно потім ходить і кожний вогник задуває - бо копійка...
кажу шо ти робиш, падло?
груба не включється - в мене діти мерзнуть...
коротше я все це прекратив....
показать весь комментарий
29.10.2024 05:41 Ответить
А що в штатах вже ходять копійки замість центів,судячи з пропорця?
показать весь комментарий
29.10.2024 06:04 Ответить
сімья львівска - ніхто не збирався на ній копійку збирати ...
показать весь комментарий
29.10.2024 06:33 Ответить
вам те треба знати
показать весь комментарий
29.10.2024 06:37 Ответить
ох вас штиріть тей прапорець
показать весь комментарий
29.10.2024 06:46 Ответить
А ви не знали де найбільший відсоток патріотів України? Звісно-чимдалі від неньки. Певен, що патріоти з Канади та США можуть наввипередки обмотуватись прапорами і співати гімн, вирішуючи хто з них більше любить Україну
показать весь комментарий
29.10.2024 09:38 Ответить
Шашлики будуть?
показать весь комментарий
29.10.2024 07:56 Ответить
Назва "пункт незламності" - зелений ідиотизм.
Так і столовку для бомжів можна назвати "потужний пункт незламності"...
показать весь комментарий
29.10.2024 08:01 Ответить
Придумають якусь хєрню- і носяться як дурень з писаною торбою. Нє, ну а шо ви хотіли від блазнів, ларьочників та випускників Трускавецької академії...
показать весь комментарий
29.10.2024 08:28 Ответить
Як той пафос порожній заїьав
показать весь комментарий
29.10.2024 09:07 Ответить
Цікаво, а є пункти незламності у фортеці Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі і хоча би Селідовому? Немає? А чому?
показать весь комментарий
29.10.2024 10:34 Ответить
 
 