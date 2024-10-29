В настоящее время развернуто почти 750 пунктов несокрушимости, - ГСЧС

В Украине на данный момент развернуто уже 748 пунктов несокрушимости.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 28 октября 2024 года ГСЧС было развернуто 748 пунктов несокрушимости - 733 стационарных на базе объектов ГСЧС и 15 мобильных на базе палаток", - отметил он.

Он добавил, что в режиме готовности к открытию 467 пунктов несокрушимости - 40 стационарных на базе объектов ГСЧС, 369 мобильных на базе палаток и 58 мобильных на базе транспортных средств.

По словам Хоронжуго, эти данные касаются пунктов несокрушимости от спасательной службы, без учета других органов власти.

