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Последствия вражеских ударов по жилому сектору на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прошлой ночью спасатели трижды ликвидировали пожары в жилом секторе на Сумщине, которые вызвали вражеские удары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью враг нанес удары по двум населенным пунктам в Сумском районе. Возникли пожары в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС локализовали возгорания, предотвратив их дальнейшее распространение и ликвидировали пожары.

"Этой же ночью спасатели вместе с работниками добровольной пожарной команды укрощали возгорание дома граждан в одном из населенных пунктов Шосткинского района, которое вызвал вражеский обстрел", - говорится в сообщении.

наслідки ударів по житловому сектору Сумщини
наслідки ударів по житловому сектору Сумщини
наслідки ударів по житловому сектору Сумщини

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня, 27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района. Атаковал "шахедами".

Автор: 

обстрел (27972) пожар (5979) Сумская область (3347) ГСЧС (5032)


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А в житлових секторах Бєлгарода,Курска,Брянска,Варонєжа.....ось вже 33 місяці все спокійно,ні жертв ні руйнувань....Правда,один маленький,чорнявий,вертлявий чувачок туманно натякав на якусь Паляницю і ще більш таємничу Мацу.....
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27.10.2024 09:49 Ответить
мы ж не такие,мы цивилизованные,чтим человеческие нормы и законы,только как показывает история шансов на успех больше у того,у кого развязаны руки.....ну и каждый день наслаждаемся прилетами подарков на себе,родным,собственности в которую вкладывали всю жизнь,а самое главное мы теряем самое драгоценное здоровье,жизнь,минуты-часы-дни-года жизни .....
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27.10.2024 12:11 Ответить
Где Ф16?
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27.10.2024 10:21 Ответить
презентация прошла на ура,нам показали как нам помогают и проявляют участие.....одно из двух или их нет в физическом цельном плане о чем мы не знаем или их просто вернули туда откуда взяли,пролет 16го над головой впечатляющее зрелище,аж 3 раза впечатлился,хотя нам обещали что они могут сбивать и каб,шахеды,ракеты,самолеты еще в подлетах у границ,но что и как на страницах сми
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27.10.2024 12:17 Ответить
 
 