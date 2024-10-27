Последствия вражеских ударов по жилому сектору на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прошлой ночью спасатели трижды ликвидировали пожары в жилом секторе на Сумщине, которые вызвали вражеские удары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью враг нанес удары по двум населенным пунктам в Сумском районе. Возникли пожары в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС локализовали возгорания, предотвратив их дальнейшее распространение и ликвидировали пожары.

"Этой же ночью спасатели вместе с работниками добровольной пожарной команды укрощали возгорание дома граждан в одном из населенных пунктов Шосткинского района, которое вызвал вражеский обстрел", - говорится в сообщении.







Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня, 27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района. Атаковал "шахедами".