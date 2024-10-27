Наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині. ФОТОрепортаж

Минулої ночі рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі на Сумщині, які спричинили ворожі удари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі ворог завдав ударів по двох населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі. Співробітники ДСНС локалізували загоряння, запобігши їхньому подальшому поширенню та ліквідували пожежі.

"Цієї ж ночі рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткинського району, яке спричинив ворожий обстріл", - йдеться у повідомленні.







