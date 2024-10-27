УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8576 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 515 4

Наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині. ФОТОрепортаж

Минулої ночі рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі на Сумщині, які спричинили ворожі удари. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі ворог завдав ударів по двох населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі. Співробітники ДСНС локалізували загоряння, запобігши їхньому подальшому поширенню та ліквідували пожежі.

"Цієї ж ночі рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкували загоряння оселі громадян в одному із населених пунктів Шосткинського району, яке спричинив ворожий обстріл", - йдеться у повідомленні.

наслідки ударів по житловому сектору Сумщини
наслідки ударів по житловому сектору Сумщини
наслідки ударів по житловому сектору Сумщини

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні, 27 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району. Атакував "шахедами".

Автор: 

обстріл (30952) пожежа (4425) Сумська область (4236) ДСНС (5286)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в житлових секторах Бєлгарода,Курска,Брянска,Варонєжа.....ось вже 33 місяці все спокійно,ні жертв ні руйнувань....Правда,один маленький,чорнявий,вертлявий чувачок туманно натякав на якусь Паляницю і ще більш таємничу Мацу.....
показати весь коментар
27.10.2024 09:49 Відповісти
мы ж не такие,мы цивилизованные,чтим человеческие нормы и законы,только как показывает история шансов на успех больше у того,у кого развязаны руки.....ну и каждый день наслаждаемся прилетами подарков на себе,родным,собственности в которую вкладывали всю жизнь,а самое главное мы теряем самое драгоценное здоровье,жизнь,минуты-часы-дни-года жизни .....
показати весь коментар
27.10.2024 12:11 Відповісти
Где Ф16?
показати весь коментар
27.10.2024 10:21 Відповісти
презентация прошла на ура,нам показали как нам помогают и проявляют участие.....одно из двух или их нет в физическом цельном плане о чем мы не знаем или их просто вернули туда откуда взяли,пролет 16го над головой впечатляющее зрелище,аж 3 раза впечатлился,хотя нам обещали что они могут сбивать и каб,шахеды,ракеты,самолеты еще в подлетах у границ,но что и как на страницах сми
показати весь коментар
27.10.2024 12:17 Відповісти
 
 