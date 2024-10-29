УКР
Новини
1 687 22

Наразі розгорнуто майже 750 пунктів незламності, - ДСНС

Скільки пунктів незламності вже розгорнули

В Україні на даний момент розгорнуто вже 748 пунктів незламності.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 28 жовтня 2024 року ДСНС було розгорнуто 748 пунктів незламності - 733 стаціонарних на базі об'єктів ДСНС та 15 мобільних на базі наметів", - зазначив він.

Він додав, що в режимі готовності до відкриття 467 пунктів незламності - 40 стаціонарних на базі об’єктів ДСНС, 369 мобільних на базі наметів та 58 мобільних на базі транспортних засобів.

За словами Хорунжуго, ці дані стосуються пунктів незламності від рятувальної служби, без урахування інших органів влади.

Читайте: Наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДСНС (5286) пункт незламності (64)
Сподіваюся, що з усією патужністю їх розгортали?
показати весь коментар
29.10.2024 02:16 Відповісти
А як же, потужнiсть завди поруч з рiшучою незламнiсттю
показати весь коментар
29.10.2024 02:50 Відповісти
Особливо багато таких пунктів на Печерську у Києві, де незламні депутати можуть побухати з шльондрами навіть у комендантську годину
показати весь коментар
29.10.2024 02:23 Відповісти
щє б трохи потужності до тих пунктів незламності додати...
показати весь коментар
29.10.2024 02:24 Відповісти
Куди ще? І так вже не влазить.....
показати весь коментар
29.10.2024 10:22 Відповісти
піди і потужно і незламно підзарядися!
показати весь коментар
29.10.2024 04:37 Відповісти
Найнезламніші це прокурвори - вони таки вибороли собі на 2025р збільшення фінансування на 3,5 млрд!
Гойда!
показати весь коментар
29.10.2024 05:04 Відповісти
вже здавали хату, нашім зі Львова...
а воно потім ходить і кожний вогник задуває - бо копійка...
кажу шо ти робиш, падло?
груба не включється - в мене діти мерзнуть...
коротше я все це прекратив....
показати весь коментар
29.10.2024 05:41 Відповісти
А що в штатах вже ходять копійки замість центів,судячи з пропорця?
показати весь коментар
29.10.2024 06:04 Відповісти
сімья львівска - ніхто не збирався на ній копійку збирати ...
показати весь коментар
29.10.2024 06:33 Відповісти
вам те треба знати
показати весь коментар
29.10.2024 06:37 Відповісти
ох вас штиріть тей прапорець
показати весь коментар
29.10.2024 06:46 Відповісти
А ви не знали де найбільший відсоток патріотів України? Звісно-чимдалі від неньки. Певен, що патріоти з Канади та США можуть наввипередки обмотуватись прапорами і співати гімн, вирішуючи хто з них більше любить Україну
показати весь коментар
29.10.2024 09:38 Відповісти
Шашлики будуть?
показати весь коментар
29.10.2024 07:56 Відповісти
Назва "пункт незламності" - зелений ідиотизм.
Так і столовку для бомжів можна назвати "потужний пункт незламності"...
показати весь коментар
29.10.2024 08:01 Відповісти
Придумають якусь хєрню- і носяться як дурень з писаною торбою. Нє, ну а шо ви хотіли від блазнів, ларьочників та випускників Трускавецької академії...
показати весь коментар
29.10.2024 08:28 Відповісти
Як той пафос порожній заїьав
показати весь коментар
29.10.2024 09:07 Відповісти
Цікаво, а є пункти незламності у фортеці Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі і хоча би Селідовому? Немає? А чому?
показати весь коментар
29.10.2024 10:34 Відповісти
 
 