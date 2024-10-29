Наразі розгорнуто майже 750 пунктів незламності, - ДСНС
В Україні на даний момент розгорнуто вже 748 пунктів незламності.
Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на 28 жовтня 2024 року ДСНС було розгорнуто 748 пунктів незламності - 733 стаціонарних на базі об'єктів ДСНС та 15 мобільних на базі наметів", - зазначив він.
Він додав, що в режимі готовності до відкриття 467 пунктів незламності - 40 стаціонарних на базі об’єктів ДСНС, 369 мобільних на базі наметів та 58 мобільних на базі транспортних засобів.
За словами Хорунжуго, ці дані стосуються пунктів незламності від рятувальної служби, без урахування інших органів влади.
Гойда!
а воно потім ходить і кожний вогник задуває - бо копійка...
кажу шо ти робиш, падло?
груба не включється - в мене діти мерзнуть...
коротше я все це прекратив....
Так і столовку для бомжів можна назвати "потужний пункт незламності"...