В школе Киева дети разыграли сценку с избиением работника ТЦК: полиция и управление образования начали проверку (обновлено)
В столичной школе №309 ученики поставили сценку, в которой разыграли избиение мужчины в военной форме. На куртке у него написано "ТЦК".
Как передает Цензор.НЕТ, об инциденте сначала написал начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
Ученики школы устроили праздник ко дню Святого Валентина.
По словам Саранцева, сцена избиения украинского военнослужащего - "это уже симптом серьезной проблемы".
"Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник. Как мы дошли до того, что мобилизация - необходимый шаг для выживания страны - стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий? Не потому ли, что взрослые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК", пока настоящие преступники сидят в Кремле?" - подчеркнул он.
"Война не прощает ошибок, и одной из самых больших является подмена понятий. И если в головах украинских детей украинский военный - враг, а "утащить" ему - проявление героизма, то всем нам - огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит", - добавил он.
Реакция властей
В управлении образования Дарницкой райгосадминистрации создали комиссию, которая должна оценить инцидент.
"С целью расследования факта, зафиксированного во время проведения праздничного мероприятия в школе №309, во время которого ученики продемонстрировали избиение представителя ТЦК - управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая", - говорится в сообщении.
Реакция полиции
Также ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного представления.
"Сейчас сотрудники полиции общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними "актерами", сообщили в полиции.
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І по суті - як же філігранно навішали лопшину народу, що всі проблеми не в "похереніймобілізації" від зепотужних, а саме народ винен, що не хоче йти захищати країну (хоча це все не так насправді!) генерали винні, волонтери винні...всі винні, тільки не ЗелучезарнийГенералісімус!
І ті хто бажав Україну захищати зараз вже всі в ЗСУ.
ЗАЛИЩИДИСЬ ОДНІ УХИЛЯНТИ.
Корчать тут обіжених незайманих акторів німецьких порнофільмів.
Скільки посаджено за нанесення тяжких тілесних ушкоджень ?
Скільки за викрадення ?
Випадково не нуль цілих нуль десятих ?
Це там на передку - купа "злочинців -сзчшників" - а в ТЦК - одні янголи-інваліди безгрішні ,які невинно страждають від насилля та образ збоку невдячного народішка.
Що там до речі з "невідомою особою у військовій формі" яка минулого року вбила 3 -х жіночок в селі в Тернопільській области ? І про якого розповідали байки що
самовільно залишив розташування військової частини та у центрі села Доброводи Збаразької територіальної громади Тернопільського району здійснив кілька десятків пострілів у людей навколо, після чого втік»
а не приїхав у складі ТЦК?
Поки вибачте на слові різні
заСранцеві будуть брехати людям в очі - коли вони на власні очі бачать цей безпрєдел ,доки не буде каяття за свою брехню - доти простий народ не буде підтримувати ці крокодилові сльози держчиновників
щезни !
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Ніби і ніпричому,а факт-налице.
Впевнено йдемо до цього.
І тут вона абсолютна права. Олексійович няшка, донатив потужно як міг, грузовики, дрони, колись пам'ятаю за часів коронавірусу якісь апарати за свої кошти купив. І тут йому ні два, ні півтора обрізають кошти під вибори. Таке відчуття, що Зе його штучно розкручує.
Бо ТЦК це не законна бандицька структура під кришею влади.Не утворена законом !
дотринділись про бусифікацію !
іпсо путіна пройшло шикарно !
отримуйте !
"юні борці за права малороського наріду" будуть скоро стріляти в спину своїх братів та батьків в камуфляжі
все має бути за розкладом...
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передавай буйлу прівєтік, бот кацапський !
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мобілізують
се ля ві
Вибори, інакше програємо війну і країну. Залужний має очолити Державу