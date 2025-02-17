В школе Киева дети разыграли сценку с избиением работника ТЦК: полиция и управление образования начали проверку (обновлено)

В столичной школе №309 ученики поставили сценку, в которой разыграли избиение мужчины в военной форме. На куртке у него написано "ТЦК".

Как передает Цензор.НЕТ, об инциденте сначала написал начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Ученики школы устроили праздник ко дню Святого Валентина.

По словам Саранцева, сцена избиения украинского военнослужащего - "это уже симптом серьезной проблемы".

"Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник. Как мы дошли до того, что мобилизация - необходимый шаг для выживания страны - стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий? Не потому ли, что взрослые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК", пока настоящие преступники сидят в Кремле?" - подчеркнул он.

"Война не прощает ошибок, и одной из самых больших является подмена понятий. И если в головах украинских детей украинский военный - враг, а "утащить" ему - проявление героизма, то всем нам - огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит", - добавил он.

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Реакция властей

В управлении образования Дарницкой райгосадминистрации создали комиссию, которая должна оценить инцидент.

"С целью расследования факта, зафиксированного во время проведения праздничного мероприятия в школе №309, во время которого ученики продемонстрировали избиение представителя ТЦК - управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая", - говорится в сообщении.

Реакция полиции

Также ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного представления.

"Сейчас сотрудники полиции общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними "актерами", сообщили в полиции.

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