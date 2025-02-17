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В школе Киева дети разыграли сценку с избиением работника ТЦК: полиция и управление образования начали проверку (обновлено)

Сценка избиения ТЦК в №309 школе Киева: Дарницкая РГА отреагировала

В столичной школе №309 ученики поставили сценку, в которой разыграли избиение мужчины в военной форме. На куртке у него написано "ТЦК".

Как передает Цензор.НЕТ, об инциденте сначала написал начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Ученики школы устроили праздник ко дню Святого Валентина.

По словам Саранцева, сцена избиения украинского военнослужащего - "это уже симптом серьезной проблемы".

"Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник. Как мы дошли до того, что мобилизация - необходимый шаг для выживания страны - стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий? Не потому ли, что взрослые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК", пока настоящие преступники сидят в Кремле?" - подчеркнул он.

"Война не прощает ошибок, и одной из самых больших является подмена понятий. И если в головах украинских детей украинский военный - враг, а "утащить" ему - проявление героизма, то всем нам - огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит", - добавил он.

Смотрите также: Вымогал деньги у родственников мобилизованных: задержан работник Николаевского РТЦК и СП, - ГБР. ФОТОрепортаж

Реакция властей

В управлении образования Дарницкой райгосадминистрации создали комиссию, которая должна оценить инцидент.

"С целью расследования факта, зафиксированного во время проведения праздничного мероприятия в школе №309, во время которого ученики продемонстрировали избиение представителя ТЦК - управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая", - говорится в сообщении.

Сценка избиения ТЦК в №309 школе Киева: Дарницкая РГА отреагировала

Реакция полиции

Также ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного представления.

"Сейчас сотрудники полиции общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними "актерами", сообщили в полиции.

Смотрите также: Теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском: задержаны агенты РФ, которые взорвали курьера со взрывчаткой, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25792) школа (3023) РГА (253) ТЦК (630)


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Топ комментарии
+29
класна ідея , подумали кварталівці, споглядаючи відсталорозумову творчість молодого покоління
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17.02.2025 18:01 Ответить
+29
Якщо першими на фронт не пішли ті, хто мав би це зробити за визначенням - поліція, ДБР, СБУ та інші силові структури, - то не варто звинувачувати трактористів, комбайнерів, пекарів та електриків у тому, що вони не біжать до військкоматів. Якщо вважаєте, що силовики важливіші в тилу, то за цією ж логікою цивільні спеціалісти потрібні не менше.
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17.02.2025 18:10 Ответить
+27
Батьки дебіли, вчителя дебіли і діти ці такіж дебіли ак і їх батьки та вчителя. А ініціатора та постановника цієй сценки притягнути до відповідальності. Бажано пориться та найти карну відповідальність.
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17.02.2025 18:03 Ответить
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Страница 4 из 4
Жодна країна не знала такої масштабної кривавої війни. Ухилянство - ганебне явище в Україні. Кожен громадянин чоловічої статі має сам прийти до ТЦК і здійснити усі визначені законом процедури, а не переховуватися і тікати від патрулів, які законно перевіряють документи.
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17.02.2025 18:48 Ответить
А мусорня та людолови коли виконають присягу, яку давали українському народу?
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17.02.2025 18:51 Ответить
А мусорня і далі буде охороняти шоблу щоб вона і далі мародерила
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17.02.2025 19:02 Ответить
Саме так. Дуже терпляча нація.
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17.02.2025 20:55 Ответить
У 2022 році не було такої проблеми і навіть поняття такого не було "ухилянт"....І ось питання - чому все це змінилося потім і влада ввела "ганебне явише" ухилянт для свого народу, ну вони-то точно "неухилянти" (бо 4рази це вже "неухилянт", а майбутній потужнийЛідор, якого потім хотів вбити "ніНзя-дИсант", але завдяки потужнорембовським діям ЗеОпи був знищений та так, що і навіть пилу не залишилось від нього), ну вони точно ж "неухилянти", а "потужні воєни" і "страєги" і знають як правильно мобілізувати, а не те що отой народ-зрадник, який винен у...всьому ітому повинен ідти нх і змінити громадянство, якщо шось не подобяється (ну це ж єдність від ЗеЄднальникаВсіхНародів!)?
І по суті - як же філігранно навішали лопшину народу, що всі проблеми не в "похереніймобілізації" від зепотужних, а саме народ винен, що не хоче йти захищати країну (хоча це все не так насправді!) генерали винні, волонтери винні...всі винні, тільки не ЗелучезарнийГенералісімус!
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17.02.2025 19:09 Ответить
Було це і у 2022 році. Тілко шо це було ще непомітно на нашому фоні, на фоні тих хто добровільно з перших днів прийшов захищати Україну.
І ті хто бажав Україну захищати зараз вже всі в ЗСУ.
ЗАЛИЩИДИСЬ ОДНІ УХИЛЯНТИ.
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17.02.2025 21:18 Ответить
Тоді все треба по закону, а воно по закону синок?
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17.02.2025 19:16 Ответить
Сам чому не прийшов і не здійснив усі процедури?
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17.02.2025 19:21 Ответить
Забули вже? Передивіться сватів, галабародька, квартальні сцени з термосом, піаніно та кордонами, які просто подвинули.
Корчать тут обіжених незайманих акторів німецьких порнофільмів.
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17.02.2025 18:39 Ответить
МОВчальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев НЕ ХОЧЕ ОПРИЛЮДНИТИ ІНФОРМАЦІЮ СКіЛЬКИ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ДОВЕДЕНО ДО КІНЦЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКРАДЕННЯМ ,ПОБИТТЯМ ТА СМЕРТЯМИ ПОВ'ЯЗАНИМИ З ПРАЦІВНИКАМИ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ?
Скільки посаджено за нанесення тяжких тілесних ушкоджень ?
Скільки за викрадення ?
Випадково не нуль цілих нуль десятих ?
Це там на передку - купа "злочинців -сзчшників" - а в ТЦК - одні янголи-інваліди безгрішні ,які невинно страждають від насилля та образ збоку невдячного народішка.

Що там до речі з "невідомою особою у військовій формі" яка минулого року вбила 3 -х жіночок в селі в Тернопільській области ? І про якого розповідали байки що
самовільно залишив розташування військової частини та у центрі села Доброводи Збаразької територіальної громади Тернопільського району здійснив кілька десятків пострілів у людей навколо, після чого втік»
 а не приїхав у складі ТЦК?

Поки вибачте на слові різні заСранцеві будуть брехати людям в очі - коли вони на власні очі бачать цей безпрєдел ,доки не буде каяття за свою брехню - доти простий народ не буде підтримувати ці крокодилові сльози держчиновників
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17.02.2025 18:40 Ответить
У нормальних хлопців з тцк проблем не винекає. Проблеми з тцк тільки у пі...рів-ухилянтів. Ухилянти зрадники. Їх не бити, їх розстрілювати треба.
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17.02.2025 20:54 Ответить
Пробують. А потім скавчать "а нас за що?".
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17.02.2025 20:56 Ответить
Хмельницькі прокурори та слуги зброда -чисто по пацанські вас панімають
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17.02.2025 20:59 Ответить
Ще питання ,коли буде розстрілювати чиновників,мєнтів,митників? - вони присягу давали - а це "ухилянство " чистої води. Ви ж як нормальний пацан за слова відповідаєте?
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17.02.2025 21:01 Ответить
скабєєва аплодує стоячи вкраїнчикам
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17.02.2025 18:40 Ответить
А діти зовсім не дурні: На куртці у нього написано "ТЦК". Все врахували. Справжніх військових не образили.
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17.02.2025 18:48 Ответить
А військові на фронті звідки з"явилися ??? Усі захисники законослухняно пройшли через ТЦК, не ухиляючись і не принижуючи себе криками, сльозами, шмарклями та обісцяними штанами.
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17.02.2025 18:52 Ответить
А ти поцікався ставленням справжніх військових, не барбершопних воїнів з марафону, а справжніх до ТЦКунів.
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17.02.2025 18:54 Ответить
Не тобі, моськовська ганчірка за військових казати.
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17.02.2025 20:56 Ответить
Та звідки ж ви лізете... Я стверджую що то ти московська ганчірка. Будемо сперечатися?
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17.02.2025 21:24 Ответить
ти курва на Цензорі відома !

щезни !

.
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18.02.2025 02:31 Ответить
Ще одне юродиве.
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18.02.2025 09:56 Ответить
справжні військові з КСВ стали на захист своїх підлеглих від малороського стерва
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17.02.2025 18:57 Ответить
***** аплодує тцкунчикам за дискредитацію держави і Збройних Сил України недолугою бусифікацією.

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17.02.2025 18:49 Ответить
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17.02.2025 18:53 Ответить
А що ви хотіли?Інет завалений відео,де ТЦКаї здоровенні бугаї під пристальним доглядом поліція ******* цивільного і в бусик
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17.02.2025 18:44 Ответить
Чому цивільний бугай вирішив, що за нього хтось інший повинен захищати батьківщину?
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18.02.2025 16:14 Ответить
Ось у що перетворив військомати зермак.А зермак не організовував цей захід-ні.Він створив такі обставини,при яких стали появлятись подібні речі.
Ніби і ніпричому,а факт-налице.
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17.02.2025 18:44 Ответить
Уявляєте шо б було якби вони замість сценки про ТЦК %%єм на піаніно пограли?
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17.02.2025 18:47 Ответить
Батьки б відразу Вороги Народу. Школярі - Діти Ворогів Народу.
Впевнено йдемо до цього.
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17.02.2025 18:52 Ответить
Замах на крісло В/О,по суті спроба держперевороту
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17.02.2025 18:53 Ответить
був би шанс стати президентом
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17.02.2025 21:33 Ответить
Цікаво, яка була б реакція якби діти розіграли сценку з побиттям Порошенка?
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17.02.2025 18:53 Ответить
Навіть би з промовою на цю тему виліз би небритий з подякою
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17.02.2025 18:56 Ответить
Коли? В 18 році? Аплодисменти. Зараз? Освистали б. Як влучно сказала нещодавно Марина Данілюк - Порошенко досвідчена політична тварина і він обов'язково скористається ситуацією почавшихся проти нього репресій. В Україні ******* ображених і переслідуваних, завжди.

І тут вона абсолютна права. Олексійович няшка, донатив потужно як міг, грузовики, дрони, колись пам'ятаю за часів коронавірусу якісь апарати за свої кошти купив. І тут йому ні два, ні півтора обрізають кошти під вибори. Таке відчуття, що Зе його штучно розкручує.
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17.02.2025 19:03 Ответить
Марина Данілюк хто вона така?Тупа овечка,не більше,знайшли кого слухати
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17.02.2025 19:18 Ответить
Ну але думка то вірна
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17.02.2025 19:28 Ответить
Нас 30 років кудись вели...Одні політики вишиковували посполитих з плакатами і посилали в рузький рай,а інші в європейський рай.Одним пропонували русскі скрєпи,а іншим західні цінності.Але ні один політик не говорив про українські цінності.Усі політики виховували ,так званого споживача.Бо з ідейними патріотами важче,непоманіпулюєш ними.Споживачу пообіцяєш дешевий газ або зарплату в 4000 євро і він вже щасливий.Лапшу без солі і перцю схаває...навіть грошей на політтехнологів не треба тратити.Школи та університети роблять ставку на індивідуалізм...кажуть так цивілізовані країни роблять і нам треба позбавлятися від совка з його колективізмом.Ти дитинко найкраща,роби що хочеш,плюй на суспільство і не слухай інших...роби що вигідно тобі,будь егоїстом!!!Тепер ловлять тих споживачів по вулицях і бусифікують."Експерти" кричать ну як так можна,ховатися від мобілізації і не хотіти виконувати конституційний обов"язок?!!!Споживачу ж інше обіцяли...а ідейні закінчуються.
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17.02.2025 18:55 Ответить
Могли би більше життєве та буденне показати, як наприклад якогось ухилянта закидують у бус. Чомусь здається, що більшість обурених коментаторів ще й плескали в долоні тоді.
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17.02.2025 18:58 Ответить
це зелені діти 95 кривого кварталу. у них квк в крові, бо Україна це порноактриса. 73% зеідіоти, я ж правду кажу?
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17.02.2025 18:59 Ответить
Діти не сліпі і не дурні,добре розуміють,що навколо коїться.
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17.02.2025 19:02 Ответить
Ніт, просто у когось пращури НКВС, а у когось повстанці. "Людина не терпить насилля".
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17.02.2025 19:14 Ответить
Абсолютно. Справжні революціонери. Причому якщо ви дивились відео, то сценка завершується бурхливими аплодисментами.
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17.02.2025 20:54 Ответить
Ну вопрос тут у СБУ, не у полиции, а именно у СБУ может быть только к режиссеру и дирекции школы. Дети потому и не могут голосовать, потому что они дети. Хотя, конечно, - это трэш)))
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17.02.2025 19:04 Ответить
Нєт, єто вопрос к фсб, такіє дєла токо фсб рєшаєт)
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18.02.2025 03:56 Ответить
Даже интересно почему они это сделали, ведь ТЦК не давало для этого повода, работают профессионально и предельно вежливо.
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17.02.2025 19:07 Ответить
Бо суспільство чудово розуміє і знає що таке ТЦК.
Бо ТЦК це не законна бандицька структура під кришею влади.Не утворена законом !
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17.02.2025 19:11 Ответить
Діти молодці! І діти це відображення реальності. Спочатку пам'ятаєте, вони грали в Майдан і Беркут, потім ще в щось. Влада розгромно програла і буде тепер програвати кожен день. Будуть писати балоном на стінах - ТЦК підараси! Будуть писати на гривнях олівцем і розраховуватись в магазинах. Спротив знизу ніхто не переможе, якщо він модний, то забий просто.
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17.02.2025 19:12 Ответить
Все керівництво школи а також класний керівник малолітніх придурків мають бути звільнені і позбавлені права працювати в шкільних закладах. При сталіні директора і класного керівника за таке розстріляли б відразу. При ***** сьогодні посадять років на 15...
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17.02.2025 19:12 Ответить
Ну при сталіні, думаю, і Рєзнікова з Бакановим розстріляли разом б з Крупою і воєнкомом Борисовим за все добре, та і Єрмака з Сирським теж, просто про всяк випадок, щоб кацапами в хаті не смерділо. Добре, що у нас зараз не при сталіні.
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17.02.2025 22:20 Ответить
Якого милого ти тут забув. Збирай манатки і звиздуй на парашу, там схиблений пупкін у твого улюбленого сталіна грається. Може ще сам присядеш і потішиш свою скривджену душонку
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18.02.2025 04:00 Ответить
Це за них стільки козаків загинули ,щоб вони жили і посміхались ?Це для цього майбутнього я 24 числа добровольцем пішов ?Ви не маєте права на мир і життя ,прийдуть кацапи а вони прийдуть будете їм сценки ставити їм подобається таке а ваші батьки не захистять вас бо від ТЦК ховаються
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17.02.2025 19:13 Ответить
ТЦК,а на початку війни військомат і поліція втекли з міста перед нападом кацапур .Добровольців було багато,проте зброї не було.Треба детально розібратись хто ховаався,ховається і від кого.Це всі прекрасно знають в нашому місті.
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17.02.2025 19:36 Ответить
"Вставай страна огромная...." ,

дотринділись про бусифікацію !
іпсо путіна пройшло шикарно !
отримуйте !
"юні борці за права малороського наріду" будуть скоро стріляти в спину своїх братів та батьків в камуфляжі
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17.02.2025 19:13 Ответить
Мені здається, то діти скорше з сімей бусифікованих, чим з сімей бусифікаторів, тому ваші побоювання безпідставні.
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17.02.2025 19:51 Ответить
то нехай ті діточки чекають відео страти кацапами своїх "бусифікованих" батьків, які здались в полон.

все має бути за розкладом...

.
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18.02.2025 02:10 Ответить
Чи є де-небудь відео цієї вистави?
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17.02.2025 19:15 Ответить
Тебя что в гугле забанили?
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17.02.2025 19:37 Ответить
Ну, діти та народ розуміє, що ворог- то москаль. А також що ТЦК - то пряма асоціація з корупцією та бусифікацією. А це також вороги, внутрішні. З якими наша влада не надто бореться.
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17.02.2025 19:30 Ответить
реєстрація 17.02.2025

передавай буйлу прівєтік, бот кацапський !

.
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18.02.2025 02:13 Ответить
Бо в тій школі напевно навчаються діточки тцкашників . А діти все бачать . Це вас тут можна н@¥б@ти казками про патріотизм і крим відповідальність . А діти набагато жорстокіші . Хай речник своїми дітьми похвалиться
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17.02.2025 19:32 Ответить
Проект 95 квартала пустил метастазы
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17.02.2025 20:01 Ответить
Деградація як вона є, кінцева стадія перед припиненням існування держави. Закономірний наслідок вибору 19-го року.
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17.02.2025 21:21 Ответить
Дітки зеленої наволочі, яка краде і жирує під час війни.
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17.02.2025 22:23 Ответить
То все тому, шо ви дійсно не розумієте причино-наслідкові звʼязки. І робите ще гірше закручуванням гайок, замість проводити просвітницьку роботу. Вотвам наслідок
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17.02.2025 22:37 Ответить
під час великої війни НЕ просвічують, а
мобілізують

се ля ві
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18.02.2025 02:15 Ответить
Під час великої війни проводять ідеологічну роботу і показують власний приклад. Інакше війну не виграти. Навіть, в срср це розуміли.
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18.02.2025 09:01 Ответить
Зєля з шоблою зробили все, щоб дискредитувати службу в армії України. Це і звільнення найбільш успішних генералів, підмінивши їх найбільш зашквареному на шкідництві Єрмаком, це і копійчаний соцпакет для військових, це і шалена корупція у всіх сферах діяльності держави, зокрема в армії, це і тримання совкових традицій, жодного покараного за провали, окрім успішних генералів... То і не дивно, що примусова рекрутизація стикається з опором суспільства. Опором, який став у суспільстві більш важливим явищем, ніж війна. Проти якого підлітки і протестували на сцені.

Вибори, інакше програємо війну і країну. Залужний має очолити Державу
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18.02.2025 08:50 Ответить
Наочний приклад "продуктивної діяльності" української "опозиції" у Парламенті...
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18.02.2025 09:15 Ответить
Логічна продукція феміністичного суспільства.
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18.02.2025 10:45 Ответить
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