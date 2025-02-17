Вымогал деньги у родственников мобилизованных: задержан работник Николаевского РТЦК и СП, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику Николаевского РТЦК и СП, который с сообщником требовал деньги у семей военнообязанных мужчин.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов.
"Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский сообщник работника ТЦК и предлагал за деньги "решить вопрос". За 4,5 тыс. долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой", - рассказали в ГБР.
13 февраля 2025 года правоохранители задержали работника ТЦК с сообщником во время получения оплаты за такую услугу от родственников мобилизованного, который уже вступил в ряды ВСУ. О том, что с его семьи требовали деньги он узнал только после задержания участников сделки.
Сотруднику ТЦК и его сообщнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
Следствие продолжается, ГБР устанавливает всех лиц, возможно причастных к сделке.
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Невже пан стверджує, що є посадові особи які для наживи, зиску займаються людоловством???
Вірю, що всі інші тцк вельми порядні та позитивні пацріоти!!!!! 💪💪💪💪
Нечуване нахабство, як це допустили!! Неймовірний скандал!! Така прикра пляма на честь мундиру.... Просто дар мовлення вібирає
Як там один постійно, ми повинні воювати, а сам не вилазить зі студій знімальних. Він буквально "ми" кажучи, то себе не вважає ми ... це походу розлад особистості. Він не каже "ви повинні", а "ми повинні", але сам по студіях язиком торочить і таких дуже багато.
Також багато хто знімав, гроші закінчилися і людям нікуди діватися і тиняються хто куди. Житлом депутати, судді, чиновники ділитися не хочуть і не будуть, вони за бронею, а як інші їх не цікавить, там інший світ. Купують собі нові Рорс Ройси у війну і нормально.
Ви лякаєте орками, ну це так, але офіційно в Україні наразі 70% молоді (до 40 років) бездомні, це офіційні цифри. Взяли свої 2 сумки і звалили.
Ви не тих лякаєте, не туди методичку пишете. Напишіть тим у кого броня, що якщо орки прийдуть, то броня не спрацює вже, що позакривалися бронями (легалізоване законне ухилення) і прикольно.
Європі вже нічого не загрожує, бо раша стільки техніки вклала, що і за 50 років не відновити, це вже офіційно. Просто Європі треба щит від орди, яким і буде Україна.
Ось ви написали, ну підуть люди без житла і без нічого і йдуть, а наприклад у депутата карплюка Ірпінь тільки що знайшли 87 квартир!!!! будинку і ділянки декілька. І таких багато. То напишіть чи поділиться депутат хоча б 10 квартир із захисниками які не мають житла??? Але відповідь думаю відома ...
Прикрилися бронею, крадуть, і не донатять на ЗСУ у більшості, так ще мають ЗП врази більше, ніж у бійця ЗСУ на нули.
Нормально?
Вибачте, але наразі багато проблема через броньованих "крис" у тилу, для яких війни нема, женуть інших і живуть без "пічалі" ...
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Конституційні обов'язки начебто на всіх мають поширюватися. А якщо цей «борг» висить тільки на 5-10% громадян, то це вже пошук лохов виходить
- А чому б і не почати цю жвачку? Це не весняне добровільне прибирання території навколо будинку, де ти прийшов і 7 пенсіонерів, а решта забили. Тут нібито трохи війна, ти втрачаєш роботу і незрозуміло ким і в якій кількості повернешся. То тут починати піонерські речівки про те, що не потрібно дивитися на інших, а йти на війну першим - це нерозумно виглядає. Як мінімум. А реально - пошук лохів
Чи буде армія без грошей? Без зброї?
Чи треба інженери, токарі, зварники і т.д. на оборонних заводах?
Ви вперлися і товчете в одне, що одні пішли, а інші ні. Чи мало людей загинули на підприємствах від ударів ракет і підприємства робили на оборонку? Дивно чому москалі туди б'ють. Бо навчений інженер, токар, зварник це також велика утрата.
Більшість повинна пахати, щоб армія мала зброю, одяг, їжу, дрони і т.д. Чи ви думаєте з неба падає все для війська. Ось військові кажуть про дефіцит снарядів для танків, да і взагалі зброя.
США вже відмовилися допомагати по факту. ПРИКОЛЬНО? Європа дай зброю??? а Європа не спішить. Як кажуть де своє?
Так от, коли в перші дні я був на блокпості, то було страшно, що нема НОРМАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, коктейлями проти танка чи бмп така собі історія. Ворог не такий страшний, якщо його є чим жарити нормально.
Але я прекрасно бачив як мажори на крузаках тікали один за одним, покидали все, а після бойових дій вони повернулися, поробили бронь і далі живуть.
А тут ціле ДБР знову обзиває цих поважних патріотів "працівниками" і "співробітниками", а не військовослужбовцями.
То ви там нагорі вже визначтеся якось, - тцкашники працівники, чи військовослужбовці?
затримано працівника Миколаївського РТЦК та СП Джерело: https://censor.net/ua/p3536265
якщи тцк обідили то військовослужбовець,інвалід та і котик
а як що спалився вагітний боєць то працівник
Невимовно збурений !!
Все повинно здійснюватися виключно під керівництвом та з дозволу офіційного керівництва!
😂
Я уже даже знаю сумму, которую озвучило региональное ДБР этому ТЦКуну
А эти на серьезных щщах делают вид, что работают, ловят, и аж нихера))