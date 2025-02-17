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Вымогал деньги у родственников мобилизованных: задержан работник Николаевского РТЦК и СП, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику Николаевского РТЦК и СП, который с сообщником требовал деньги у семей военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов.

"Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский сообщник работника ТЦК и предлагал за деньги "решить вопрос". За 4,5 тыс. долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой", - рассказали в ГБР.

Также читайте: $3,5 тыс. за трудоустройство с бронированием: разоблачен работник стратегического предприятия во Львове, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГБР разоблачило схему заработка в Николаевском РТЦК и СП

13 февраля 2025 года правоохранители задержали работника ТЦК с сообщником во время получения оплаты за такую услугу от родственников мобилизованного, который уже вступил в ряды ВСУ. О том, что с его семьи требовали деньги он узнал только после задержания участников сделки.

Сотруднику ТЦК и его сообщнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, ГБР устанавливает всех лиц, возможно причастных к сделке.

Смотрите также: За $6,5 тыс. взятки "списывали" военных со службы: руководителя коммунального учреждения и двух врачей разоблачили в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж

ГБР разоблачило схему заработка в Николаевском РТЦК и СП
ГБР разоблачило схему заработка в Николаевском РТЦК и СП
ГБР разоблачило схему заработка в Николаевском РТЦК и СП

Автор: 

взятка (6195) Николаев (2162) Николаевская область (2152) ГБР (3076) ТЦК (630) Николаевский район (74)


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Топ комментарии
+8
Іпсо!!!! Іпсо!!!
Невже пан стверджує, що є посадові особи які для наживи, зиску займаються людоловством???
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17.02.2025 15:27 Ответить
+5
Невірю я що ветеран після поранення міг отаким от займатися
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17.02.2025 15:29 Ответить
+5
А нам скільки втирали, що в ТЦК поголовно всі військовослужбовці, поранені ветерани бойових дій.
А тут ціле ДБР знову обзиває цих поважних патріотів "працівниками" і "співробітниками", а не військовослужбовцями.
То ви там нагорі вже визначтеся якось, - тцкашники працівники, чи військовослужбовці?

затримано працівника Миколаївського РТЦК та СП Джерело: https://censor.net/ua/p3536265
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17.02.2025 16:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Іпсо!!!! Іпсо!!!
Невже пан стверджує, що є посадові особи які для наживи, зиску займаються людоловством???
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17.02.2025 15:27 Ответить
а хто єнтот беремений воїн???це його в окопах обрюхатили??хоча ні він же з дитинства не придатний інвалід
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17.02.2025 18:20 Ответить
Рішучє і гнівно засуджую таку поведінку!
Вірю, що всі інші тцк вельми порядні та позитивні пацріоти!!!!! 💪💪💪💪
Нечуване нахабство, як це допустили!! Неймовірний скандал!! Така прикра пляма на честь мундиру.... Просто дар мовлення вібирає
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17.02.2025 15:26 Ответить
тцкшник прочитає Ваш комент і ... почервоніє від стиду!
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17.02.2025 15:59 Ответить
Тобто ухилянти, які несли гроші цим службовцям тцк, білі і пушисті жертви свавілля, а не гниди, які намагалися уникнути виконання обовязку по Коституції і закону про мобілізацію?
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17.02.2025 16:05 Ответить
Власне нічим не відрізняються. І ті і інші ухиляються від виконання обовязку по захисту Батьківщини.
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17.02.2025 16:43 Ответить
Будапешський меморандум не відмінив Конституцію і закони України. Не треба шукати причину, щоб виправдати себе перед собою ж і ще кимось.
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17.02.2025 16:56 Ответить
Усе що він гарантував, це проведення консультацій між країнами гарантами.
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17.02.2025 17:54 Ответить
ога, тобто всі рівні перед законом, але чиновники, судді, прокурори інваліди, які закрилися бронею - не ухилянти? Тобто люди з найбільшими статками закрилися бронею і не хочуть захищати свої багатства, так і ділитися не хочуть чи донатити, щоб інші за них йшли, але цілком нормально інших обізвали ухилянтами? Біполяркою ******* якось ...

Як там один постійно, ми повинні воювати, а сам не вилазить зі студій знімальних. Він буквально "ми" кажучи, то себе не вважає ми ... це походу розлад особистості. Він не каже "ви повинні", а "ми повинні", але сам по студіях язиком торочить і таких дуже багато.
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17.02.2025 16:26 Ответить
Всі ці розмови, про те, що я не піду захищати країну, бо ще є багато таких же сцикунів, які теж не йдуть захищати країну, це все щоб виправдатися перед собою, і ви це добре знаєте. Якщо, не дай Бог, прийдуть сюди орки, то не будуть панькатися, прикладом дадуть в зуби і погонять боротися з "фашизмом" в Європі. Он на окупованих територіях мобілізують українців і не чути про те, що там є якісь протести.
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17.02.2025 16:53 Ответить
Вам краще знати. Вата вертається в Марік, а щирі патріоти сидять в Швейцарії.
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17.02.2025 18:07 Ответить
Ви не знаєте схему, багато повернулися в марік, щоб потім виїхати в рашу, потім в Туреччину і потім в Європу. Це відома схема виїзду вже.

Також багато хто знімав, гроші закінчилися і людям нікуди діватися і тиняються хто куди. Житлом депутати, судді, чиновники ділитися не хочуть і не будуть, вони за бронею, а як інші їх не цікавить, там інший світ. Купують собі нові Рорс Ройси у війну і нормально.
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18.02.2025 10:38 Ответить
Ви тут виписуєте, але так само побіжать і прокурори і судді з їх 40 квартирами, які в них заберуть. Вибачте допоки оці мажори не зрозуміють, що всі в одній лодці, то виїхати тільки на наловлених не вийде.

Ви лякаєте орками, ну це так, але офіційно в Україні наразі 70% молоді (до 40 років) бездомні, це офіційні цифри. Взяли свої 2 сумки і звалили.

Ви не тих лякаєте, не туди методичку пишете. Напишіть тим у кого броня, що якщо орки прийдуть, то броня не спрацює вже, що позакривалися бронями (легалізоване законне ухилення) і прикольно.

Європі вже нічого не загрожує, бо раша стільки техніки вклала, що і за 50 років не відновити, це вже офіційно. Просто Європі треба щит від орди, яким і буде Україна.

Ось ви написали, ну підуть люди без житла і без нічого і йдуть, а наприклад у депутата карплюка Ірпінь тільки що знайшли 87 квартир!!!! будинку і ділянки декілька. І таких багато. То напишіть чи поділиться депутат хоча б 10 квартир із захисниками які не мають житла??? Але відповідь думаю відома ...
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18.02.2025 10:35 Ответить
Педставляю картину ТЕОРЕТИЧНО, коли судді, чиновника, прокурори у випадку приходу москалів як ви пишете будуть кричати "в мене броня, мені не положено" ))) ну цирк.

Прикрилися бронею, крадуть, і не донатять на ЗСУ у більшості, так ще мають ЗП врази більше, ніж у бійця ЗСУ на нули.

Нормально?

Вибачте, але наразі багато проблема через броньованих "крис" у тилу, для яких війни нема, женуть інших і живуть без "пічалі" ...
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18.02.2025 10:50 Ответить
Тобто ухилянти, які несли гроші цим службовцям тцк, білі і пушисті жертви свавілля, а не гниди, які намагалися уникнути виконання обовязку по Коституції і закону про мобілізацію?
---------------

Конституційні обов'язки начебто на всіх мають поширюватися. А якщо цей «борг» висить тільки на 5-10% громадян, то це вже пошук лохов виходить
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17.02.2025 17:10 Ответить
5-10% від усього населення України. Відніми чоловіків до 25р., дітей, жінок і чоловіків після 60р. Ну і всі ці розмови, це починати ту ж жвачку про те, що доки не підуть всі, то я теж не піду.
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17.02.2025 18:02 Ответить
- А навіщо мінус чоловіків кому від 18 до 25 і жінок? Плюс хрінова купа заброньованих, «інвалідів», пенсіонерів у 40-45 років та інших

- А чому б і не почати цю жвачку? Це не весняне добровільне прибирання території навколо будинку, де ти прийшов і 7 пенсіонерів, а решта забили. Тут нібито трохи війна, ти втрачаєш роботу і незрозуміло ким і в якій кількості повернешся. То тут починати піонерські речівки про те, що не потрібно дивитися на інших, а йти на війну першим - це нерозумно виглядає. Як мінімум. А реально - пошук лохів
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17.02.2025 21:54 Ответить
Тобто, я і сотні тисяч інших, які пішли в перші дні боронити країну - це, по вашому- лохи, а ви весь такий продвинутий "бонелох", який виглядає дуже розумно? А я, мабуть, двічі лох, бо ще й вернувся з за кордону, де жив вже довгий час. Навіть якби пішли всі, то ви б все рівно залишилися б "нелохом" , так що признайтесь вже хоча б собі, що ви звичайний боягуз. Вже один "нелох" у нас є, "Болівар не винесе двох".
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17.02.2025 22:42 Ответить
Ви як головою в стіну. Що пішли люди, то це честь і хвала і таких завжди меншість, в середньому 1 людина на 100, ще таких називають ВОЇН. Але є ще багато інших обставин, наприклад воїн нічого не виробляє, його завдання - ЗАХИСТ, але він потребує їжу, зброю, оплату, житло і т.д. Армія це не дорого, це дуже дорого.

Чи буде армія без грошей? Без зброї?

Чи треба інженери, токарі, зварники і т.д. на оборонних заводах?

Ви вперлися і товчете в одне, що одні пішли, а інші ні. Чи мало людей загинули на підприємствах від ударів ракет і підприємства робили на оборонку? Дивно чому москалі туди б'ють. Бо навчений інженер, токар, зварник це також велика утрата.

Більшість повинна пахати, щоб армія мала зброю, одяг, їжу, дрони і т.д. Чи ви думаєте з неба падає все для війська. Ось військові кажуть про дефіцит снарядів для танків, да і взагалі зброя.

США вже відмовилися допомагати по факту. ПРИКОЛЬНО? Європа дай зброю??? а Європа не спішить. Як кажуть де своє?

Так от, коли в перші дні я був на блокпості, то було страшно, що нема НОРМАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, коктейлями проти танка чи бмп така собі історія. Ворог не такий страшний, якщо його є чим жарити нормально.

Але я прекрасно бачив як мажори на крузаках тікали один за одним, покидали все, а після бойових дій вони повернулися, поробили бронь і далі живуть.
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18.02.2025 11:08 Ответить
Невірю я що ветеран після поранення міг отаким от займатися
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17.02.2025 15:29 Ответить
А нам скільки втирали, що в ТЦК поголовно всі військовослужбовці, поранені ветерани бойових дій.
А тут ціле ДБР знову обзиває цих поважних патріотів "працівниками" і "співробітниками", а не військовослужбовцями.
То ви там нагорі вже визначтеся якось, - тцкашники працівники, чи військовослужбовці?

затримано працівника Миколаївського РТЦК та СП Джерело: https://censor.net/ua/p3536265
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17.02.2025 16:19 Ответить
це залежить від сітуації ,,хто кого,,
якщи тцк обідили то військовослужбовець,інвалід та і котик
а як що спалився вагітний боєць то працівник
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17.02.2025 18:25 Ответить
Ветерани як і поранення бувають різні... Історій як за два тижні водії отримували УБД не будучи на фронті просто валом було, зараз якось підзабули...
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17.02.2025 16:38 Ответить
мусорили у 2014-2024 відстоявши місяць на блокпостах у 10-20км зонах отримали убд і медальки,вибиваючі гроші з біжінців за доступ ,а інші ****** типу прокурори,слідаки,судді отримали не виходячі з кабінетів,як і дітки де яких депутанів
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17.02.2025 18:29 Ответить
Таких треба вбивати. Лайно народу не потрібне.
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17.02.2025 15:32 Ответить
Це все рашистське ІПСО! Працівники ДБР перейшли червону лінію у дискредитації дій тцк!
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17.02.2025 15:32 Ответить
Всім відомо що є така опція в ТЦК - коли тебе вже піймали і випускають за гроші. Влітку в Одесі це коштувало 6000 доларів. Родичі підвоять і свободєн
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17.02.2025 15:35 Ответить
Але якщо тебе спіймають наступного разу, то платити прийдеться знову
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17.02.2025 15:37 Ответить
От кляте іпсо.
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17.02.2025 15:33 Ответить
Невимовна бентега((!!
Невимовно збурений !!
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17.02.2025 15:48 Ответить
Аматорство та особиста ініціатива в такій поважній структурі як ТЦК і СП не пройде!
Все повинно здійснюватися виключно під керівництвом та з дозволу офіційного керівництва!
😂
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17.02.2025 15:45 Ответить
Так що, все ще нема ознак викрадення людей і вимагання? Нема за що судити бідних ветеранів-інвалідів?
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17.02.2025 15:47 Ответить
бандюги..
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17.02.2025 15:49 Ответить
Тепер тцкуну доведеться відкуповуватись!
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17.02.2025 16:01 Ответить
Наше ж ти сонечко! На дрони хлопцям збирав!
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17.02.2025 16:05 Ответить
Все всё знают, но делают вид ...

Я уже даже знаю сумму, которую озвучило региональное ДБР этому ТЦКуну
А эти на серьезных щщах делают вид, что работают, ловят, и аж нихера))
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17.02.2025 16:12 Ответить
ДБР постоянно задерживает фронтовиков (раненых и контуженых). Какой-то кошмар!
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17.02.2025 16:13 Ответить
 
 