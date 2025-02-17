Вымогал деньги у родственников мобилизованных: задержан работник Николаевского РТЦК и СП, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику Николаевского РТЦК и СП, который с сообщником требовал деньги у семей военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов.

"Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский сообщник работника ТЦК и предлагал за деньги "решить вопрос". За 4,5 тыс. долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой", - рассказали в ГБР.

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13 февраля 2025 года правоохранители задержали работника ТЦК с сообщником во время получения оплаты за такую услугу от родственников мобилизованного, который уже вступил в ряды ВСУ. О том, что с его семьи требовали деньги он узнал только после задержания участников сделки.

Сотруднику ТЦК и его сообщнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, ГБР устанавливает всех лиц, возможно причастных к сделке.

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