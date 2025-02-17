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Сообщил о "минировании" помещения ТЦК: полиция задержала мужчину на Ривненщине

В Ровенской области задержали псевдоминировщика здания ТЦК

53-летний житель Ривненской области позвонил в полицию и сообщил, что якобы заминировал один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел еще 15 февраля.

Мужчина уверял правоохранителей, что он заложил пластид в помещении Березновского районного ТЦК и планирует привести его в действие с помощью телефона.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники отделения полиции города Березно, кинологи, взрывотехники и спасатели. Из помещения правоохранители эвакуировали всех людей и проверили его: взрывоопасных предметов, как и заявителя, не обнаружили.

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Полицейские быстро установили псевдоминировщика: им оказался 53-летний житель села Губков. Сам мужчина объяснил, что решил заявить о заминировании здания, поскольку недоволен действиями его работников.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности. Максимальная санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщение 53-летнему жителю Ривненского района о подозрении.

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Автор: 

минирование (1446) Нацполиция (16603) ТЦК (630) Ровенская область (1257) Ровенский район (18) Березно (1)


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Школи тиждень мінували так і не знайшли, а тут швидко якось.
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17.02.2025 18:55 Ответить
Ну инахуя старый? хочеться сказать.
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17.02.2025 19:09 Ответить
Мобілізувати сапером!
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17.02.2025 19:12 Ответить
Просто народ не знає що робити щоб привернути увагу до свавілля. Як по закону ніяк то хоча би так не завдаючи шкоди, а так то вже різати і стріляти почали.
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17.02.2025 23:12 Ответить
 
 