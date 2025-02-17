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Новости Помощь Украине
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: боеприпасы к Leopard 1, ракеты для IRIS-T, БпЛА. СПИСОК

Украина получила от Германии новую военную помощь

В понедельник, 17 февраля, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В пакете, в частности, ракеты различных типов и системы ПВО.

Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ.

В новый пакет военной помощи вошло следующее вооружение:

  • 56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;
  • боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
  • боеприпасы для БМП Marder;
  • боеприпасы для самоходных зенитных установок GEPARD;
  • GEPARD;
  • ракеты к IRIS-T SLM;
  • ракеты к IRIS-T SLS;
  • 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;
  • 50 тысяч снарядов калибра 155 мм;
  • 2 тысячи снарядов калибра 122 мм;
  • 300 дронов типа HF-1;
  • 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;
  • 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 29 разведывательных дронов SONGBIRD;
  • 14 разведывательных дронов HORNET;
  • 2 танка для разминирования WISENT 1;
  • 16 минных плугов;
  • 8 автомобилей для охраны границы;
  • 645 лазерных дальномеров;
  • 74 тысячи 44-мм патронов;
  • 100 пулеметов MG5;
  • 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
  • 900 штурмовых винтовок MK 556;
  • 64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;
  • 20 винтовок CR 308;
  • 73 штурмовых винтовок AK-47;
  • более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.

Также Германия передала Украине технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников.

Читайте также: Германия выступает против отправки войск в Украину без полного привлечения США, - СМИ

Автор: 

Германия (7095) ПВО (2887) помощь (7903) БМП (407) Leopard (117)


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Топ комментарии
+19
Щиро дякуємо, друзі.
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17.02.2025 19:13 Ответить
+12
Тепер треба думати, де взяти балістику. Бо крилаті ракети нам французи та англійці можуть надати. А ось з балістикою все погано... Єдиний вихід - починати нарешті робити свою.
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17.02.2025 19:17 Ответить
+11
Кацапи вздовж кордону вибудували відносно щільні систему ППО, важко пробитись бпла, а балістика б дуже гарно перелітала над всіма системами ппо вглиб кацапстану, а там багато дір куди можна запускати ракети та робити добрі справи задля миру у всьому світі.
Але за 3 роки зеленський нічого не зробив в цьому напрямку.
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17.02.2025 19:28 Ответить
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Щиро дякуємо, друзі.
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17.02.2025 19:13 Ответить
А ну розкажи всім, що ви там на лубянці задумали?
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17.02.2025 19:46 Ответить
Тепер треба думати, де взяти балістику. Бо крилаті ракети нам французи та англійці можуть надати. А ось з балістикою все погано... Єдиний вихід - починати нарешті робити свою.
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17.02.2025 19:17 Ответить
Кацапи вздовж кордону вибудували відносно щільні систему ППО, важко пробитись бпла, а балістика б дуже гарно перелітала над всіма системами ппо вглиб кацапстану, а там багато дір куди можна запускати ракети та робити добрі справи задля миру у всьому світі.
Але за 3 роки зеленський нічого не зробив в цьому напрямку.
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17.02.2025 19:28 Ответить
Він все зробив, щоб нічого не зробити в цьому напрямку.
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17.02.2025 19:39 Ответить
Це ти так Z виправдовуєш?
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17.02.2025 19:40 Ответить
Ну с теми все понятно. Но эти зетки не скрывают что они враги. Хуже врага вот такие друзья.
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17.02.2025 19:42 Ответить
Сильно, потужно, зухвало. А зачем нам "баллистика"?
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17.02.2025 19:43 Ответить
А це шо, отчЬЙОт для кацапів?
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17.02.2025 19:28 Ответить
вау, 3 роки війни і нарешті вони поставляють десятки тисяч снаряді за раз, а раніше було щось по типу 6500 снарядів. Вже не капля в морі, а калюжка.
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17.02.2025 19:43 Ответить
Та да, все ждуть поки ти свій хлів розчехлиш
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17.02.2025 19:49 Ответить
Taurus потрібні
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17.02.2025 19:43 Ответить
Дякуємо союзнику Німеччині!!
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17.02.2025 19:48 Ответить
"73 штурмових гвинтівок AK-47"
Мабуть останні НДР-івські калаші
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17.02.2025 19:50 Ответить
Список это уже лишнее, это наши клоуны так делают?

Спасибо Германии, она один из самых надёжных и верных наших друзей и помощников!
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17.02.2025 19:55 Ответить
MG5 -- зачотна зброя. Цікаво, якої думки про неї після використання у реальних боях (бруд, пилюка).

https://www.youtube.com/watch?v=7I7DoRZQCSM
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17.02.2025 20:17 Ответить
 
 