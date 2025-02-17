Германия передала Украине новый пакет военной помощи: боеприпасы к Leopard 1, ракеты для IRIS-T, БпЛА. СПИСОК

В понедельник, 17 февраля, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В пакете, в частности, ракеты различных типов и системы ПВО.

Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ.

В новый пакет военной помощи вошло следующее вооружение:

56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;

боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

боеприпасы для БМП Marder;

боеприпасы для самоходных зенитных установок GEPARD;

GEPARD;

ракеты к IRIS-T SLM;

ракеты к IRIS-T SLS;

4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;

50 тысяч снарядов калибра 155 мм;

2 тысячи снарядов калибра 122 мм;

300 дронов типа HF-1;

51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;

245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

29 разведывательных дронов SONGBIRD;

14 разведывательных дронов HORNET;

2 танка для разминирования WISENT 1;

16 минных плугов;

8 автомобилей для охраны границы;

645 лазерных дальномеров;

74 тысячи 44-мм патронов;

100 пулеметов MG5;

2 915 штурмовых винтовок HK 416;

900 штурмовых винтовок MK 556;

64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;

20 винтовок CR 308;

73 штурмовых винтовок AK-47;

более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.

Также Германия передала Украине технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников.

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