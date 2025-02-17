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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: боеприпасы к Leopard 1, ракеты для IRIS-T, БпЛА. СПИСОК
В понедельник, 17 февраля, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В пакете, в частности, ракеты различных типов и системы ПВО.
Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ.
В новый пакет военной помощи вошло следующее вооружение:
- 56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;
- боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
- боеприпасы для БМП Marder;
- боеприпасы для самоходных зенитных установок GEPARD;
- GEPARD;
- ракеты к IRIS-T SLM;
- ракеты к IRIS-T SLS;
- 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;
- 50 тысяч снарядов калибра 155 мм;
- 2 тысячи снарядов калибра 122 мм;
- 300 дронов типа HF-1;
- 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;
- 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 29 разведывательных дронов SONGBIRD;
- 14 разведывательных дронов HORNET;
- 2 танка для разминирования WISENT 1;
- 16 минных плугов;
- 8 автомобилей для охраны границы;
- 645 лазерных дальномеров;
- 74 тысячи 44-мм патронов;
- 100 пулеметов MG5;
- 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
- 900 штурмовых винтовок MK 556;
- 64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;
- 20 винтовок CR 308;
- 73 штурмовых винтовок AK-47;
- более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.
Также Германия передала Украине технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников.
Топ комментарии
+19 Чайка Київ
показать весь комментарий17.02.2025 19:13 Ответить Ссылка
+12 Randall Flag #387882
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+11 Алексей Дэвидсон
показать весь комментарий17.02.2025 19:28 Ответить Ссылка
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Але за 3 роки зеленський нічого не зробив в цьому напрямку.
Мабуть останні НДР-івські калаші
Спасибо Германии, она один из самых надёжных и верных наших друзей и помощников!
https://www.youtube.com/watch?v=7I7DoRZQCSM