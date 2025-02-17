Германия выступает против отправки войск в Украину без полного привлечения США, - СМИ
Германия выступает против потенциального развертывания "миротворческой миссии" в Украине с участием стран Европы, если в ней не будут задействованы Соединенные Штаты.
Об этом агентству AFP сказал источник в немецком правительстве, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Берлин выступает против отправки солдат в Украину для потенциальной будущей европейской миротворческой миссии, если она будет "без полного привлечения США".
"Мы не будем участвовать в сценариях, в которых европейская и американская политика безопасности расходятся, например, если европейские солдаты будут развернуты без полного привлечения США", - пояснил источник.
США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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таурусів нема
тепер про війська,
знов без них не можуть
а от на робочу силу витрачають огого
Ми не дозволимо демілітаризувати Україну, - Шольц
Нє ну майже день були " потужні"
А Трамп-бите вухо, від цього, у захваті .... Він, заради прутіна-мізуліна, поставив раком всю Велич США!! На трампа дивитися, але свій, ЗДОРОВИЙ глузд, не втрачати!
Смерть рашистам!
Ну ще може Ліхтенштейн підсобить
Пісець. А ми ще думаємо, що це В НАС цирк-шапіто!
Говорить сегодня об отправке войск в Украину не просто глупо, а даже вредно, это может вызвать только ненужные споры среди европейцев, а им сейчас, как никогда нужно единство мыслей и действий!