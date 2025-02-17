Германия выступает против отправки войск в Украину без полного привлечения США, - СМИ

Германия выступает против потенциального развертывания "миротворческой миссии" в Украине с участием стран Европы, если в ней не будут задействованы Соединенные Штаты.

Об этом агентству AFP сказал источник в немецком правительстве, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Берлин выступает против отправки солдат в Украину для потенциальной будущей европейской миротворческой миссии, если она будет "без полного привлечения США".

"Мы не будем участвовать в сценариях, в которых европейская и американская политика безопасности расходятся, например, если европейские солдаты будут развернуты без полного привлечения США", - пояснил источник.

США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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