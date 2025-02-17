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Германия выступает против отправки войск в Украину без полного привлечения США, - СМИ

Миротворческая миссия в Украине: Германия выступает против

Германия выступает против потенциального развертывания "миротворческой миссии" в Украине с участием стран Европы, если в ней не будут задействованы Соединенные Штаты.

Об этом агентству AFP сказал источник в немецком правительстве, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Берлин выступает против отправки солдат в Украину для потенциальной будущей европейской миротворческой миссии, если она будет "без полного привлечения США".

"Мы не будем участвовать в сценариях, в которых европейская и американская политика безопасности расходятся, например, если европейские солдаты будут развернуты без полного привлечения США", - пояснил источник.

США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

Также читайте: Шольц призвал Европу объединиться: из-за Украины и для собственной безопасности

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не будет отправлять своих солдат в Украину, но поддержит страны, которые это сделают, - Туск

Автор: 

Германия (7095) миротворцы (1185) США (27325)


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Топ комментарии
+22
Вся європейська потужність здувається не доїхавши ще навіть до Угорщини
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17.02.2025 17:02 Ответить
+14
Відправтеся ви вже всі до бісової матері,балаболи.
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17.02.2025 17:02 Ответить
+8
Це якийсь сюр: Європа (населення 500+ мільйонів, ВВП $17 трлн.) благає США (населення 350+ мільйонів, ВВП $27 трлн) захистити її від засрашки (населення 80-180 мільйонів, ВВП $2 трлн), яка вже 10 років не може військово перемогти Україну (населення ~40 мільйонів, ВВП $0.18 трлн).

Пісець. А ми ще думаємо, що це В НАС цирк-шапіто!
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17.02.2025 17:28 Ответить
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Вся європейська потужність здувається не доїхавши ще навіть до Угорщини
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17.02.2025 17:02 Ответить
стормхедл чи як вони, атакамс, від сша та британії
таурусів нема
тепер про війська,
знов без них не можуть
а от на робочу силу витрачають огого
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17.02.2025 17:09 Ответить
Відправтеся ви вже всі до бісової матері,балаболи.
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17.02.2025 17:02 Ответить
Уряд Шольца хоче "І рибку з"їсти, і "хєр" стороною обійти... Тобто, теліпає язиком стосовно "прагнення до перемоги України" - і в той же час гальмує всі дії країн НАТО, стосовно цього... Бо кожна країна ******** на самостійні дії... Але для сьогоднішньої влади Німеччини кацапський газ дорожчий, ніж мир у Європі... Саме на цьому і гратимуть ці "політичні повії", тикаючи пальцем у своїх противників. Саме цим скористалися Фіцо та Орбан - заявили, що їх противники хочуть послать солдат Словаччини та Угорщини, воювать в України. У них "спрацювало"... Чому-б не скористаться "позитивним досвідом"?
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17.02.2025 17:27 Ответить
Да, не ті вже хвашисти...
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17.02.2025 17:03 Ответить
Шольц добре бачить, як Трамп з пу заганяють Україну у куток та готують провокативні операції. Тому без США цей контингент безглуздий та небезпечний. Штати хотять втягнути у війну Європу з подачі кремля .Старі закони Америка не міняє- вона завжди витягувала московію
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17.02.2025 17:06 Ответить
Зрадунів не питали.
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17.02.2025 17:09 Ответить
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17.02.2025 17:16 Ответить
Війська США при трампуші можуть з'явитися по ту сторону фронту - на підмогу воїнам Кіма.
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17.02.2025 17:07 Ответить
Куколди це ті хто Тисою аж до Швейцарії доплив.
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17.02.2025 18:06 Ответить
7.02.25 09:45 13 200 40

Ми не дозволимо демілітаризувати Україну, - Шольц

Нє ну майже день були " потужні"
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17.02.2025 17:11 Ответить
То одне, а це - інше.
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17.02.2025 17:25 Ответить
Дивно, а прутіна-мізуліна, щодня відправляє рашистів, в Мирну Україну, з 2014року!
А Трамп-бите вухо, від цього, у захваті .... Він, заради прутіна-мізуліна, поставив раком всю Велич США!! На трампа дивитися, але свій, ЗДОРОВИЙ глузд, не втрачати!
Смерть рашистам!
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17.02.2025 17:12 Ответить
Де сіли там і встали. Цілком прогнозовано. Ніхто не хоче втрачати а не заробляти. Але доведеться - це та частина оплати за дешевий газ яка була з відсрочкою на двадцять років.
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17.02.2025 17:12 Ответить
Рашка постачає газ до Західної Європи з 1970-го року.
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17.02.2025 17:19 Ответить
Але реально стала використовувати ці гроші для підготовки до війни тільки з приходом *****.
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17.02.2025 17:24 Ответить
Дешевий газ не пахне.
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17.02.2025 17:25 Ответить
Він вибухає у найнесприятливіший момент. Що німці мали вже змогу оцінити.
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17.02.2025 17:42 Ответить
А цілий день одні новини то Бельгія то Італія то Швеція і тд. Всі налаштовані всі войовничі і....як завжди пшик. Хто ще вірить що Європа " прокинулася". Зараз мєдвєда випустять ядрьоной палкою помахати і залишки " потікають". Ще переляк потім ЄС виливати.
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17.02.2025 17:18 Ответить
Почитайте що вище пише"європеєць". Що "Штати хочуть втягнути у війну Європу з подачі кремля".
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17.02.2025 17:22 Ответить
Тобто вини вирішили " не втягуватися" , а чекати коли сам нападе
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17.02.2025 17:24 Ответить
Ааааа це така типу для Європи своя "методичка" чому вони не зможуть вводити війська. А то путін нападе 😸
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17.02.2025 17:26 Ответить
Потужні європейські озмови про "позицію сили" і "справедливий мир" починаються там, де треба воювати українським солдатам, але відразу закінчуються коли мова заходить про армії країн ЄС.
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17.02.2025 17:20 Ответить
Побігли слідом за західними сусідами прати споднє.Хоча хіба це новина.
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17.02.2025 17:21 Ответить
Ги ги. Вся надія тепер Угорщину, Словачинну і Андору.
Ну ще може Ліхтенштейн підсобить
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17.02.2025 17:21 Ответить
А тепер представте як вони всі будуть розбігатися коли через рік рашисти знову ордою посунуть. Тому або НАТО або до зубів нас зброєю забезпечують
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17.02.2025 17:22 Ответить
Це якийсь сюр: Європа (населення 500+ мільйонів, ВВП $17 трлн.) благає США (населення 350+ мільйонів, ВВП $27 трлн) захистити її від засрашки (населення 80-180 мільйонів, ВВП $2 трлн), яка вже 10 років не може військово перемогти Україну (населення ~40 мільйонів, ВВП $0.18 трлн).

Пісець. А ми ще думаємо, що це В НАС цирк-шапіто!
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17.02.2025 17:28 Ответить
Неужели больше нечем заняться?

Говорить сегодня об отправке войск в Украину не просто глупо, а даже вредно, это может вызвать только ненужные споры среди европейцев, а им сейчас, как никогда нужно единство мыслей и действий!
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17.02.2025 17:37 Ответить
В німців шо немає власноі думки? - все на США дивляться
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17.02.2025 17:37 Ответить
Усе ясно: "Іван ківаєт на Петра, Пьотр - на Івана"
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17.02.2025 17:40 Ответить
Щось мені підказує, що у Німеччині хтось з дуууже високопосадовців або ж обісрався, або ж просто відпрацьовує гроші пуйла. Ну, або забули, що вони себе провідною країною, лідером Євросоюзу називали. То про яке лідерство мова?
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17.02.2025 17:54 Ответить
США злилось, Європа сам-на-сам з пуйлом, коли вони вже це усвідомлять
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17.02.2025 20:21 Ответить
Позиція трампа відома - він проти того аби американці приймали участь у війні. Німці таким чином ставлять умови, щоб наче і не бути проти, але бути проти
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17.02.2025 21:11 Ответить
тобто сша лягло під кацапів, і німеччина слідом??
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17.02.2025 23:34 Ответить
Половина бундесвер це виходці з росії, є така думка що їх сюди і відправлять
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18.02.2025 11:35 Ответить
 
 