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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Польша не будет отправлять своих солдат в Украину, но поддержит страны, которые это сделают, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет направлять солдат в Украину, но поддержит решение других европейских стран, которые захотят это сделать. Варшава продолжит поддерживать Киев военной помощью.

Об этом он сказал перед вылетом на экстренный саммит европейских лидеров в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Польша полна решимости сотрудничать в вопросе безопасности, в вопросе Украины и российско-украинской войны с Европейским Союзом, с европейскими союзниками, такими как Великобритания и Норвегия, и, конечно, в первую очередь, с Соединенными Штатами", - заявил польский премьер.

"Как Европа, мы не сможем эффективно помочь Украине, если мы немедленно не примем практических мер в отношении наших собственных оборонных возможностей", - сказал Туск.

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Он отметил, что Польша, Украина, безопасность в регионе - нужна как Европе, так и США.

"В интересах Европы и США сотрудничать как можно теснее, несмотря на разногласия и эмоции, которые могут сопровождать это сотрудничество", - добавил премьер-министр Польши.

Мы не предусматриваем отправку польских солдат на территорию Украины, но будем поддерживать страны, которые, возможно, захотят предоставить такие гарантии", - заверил Туск.

Премьер-министр подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину "организационно, в соответствии с нашими возможностями: финансово, гуманитарно и с точки зрения военной помощи".

"Мы можем и должны играть положительную роль. Под позитивной ролью я имею в виду как можно более тесное сотрудничество между Польшей, Украиной - когда речь идет о вопросах войны и мира, с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и такими европейскими странами, как Великобритания и Норвегия", - резюмировал польский министр.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макронобговоритс премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

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Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Автор: 

миротворцы (1185) Польша (8540) Туск Дональд (766) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+21
Брати по нещастю вони: Волинська та Техаська різня бєнзопілой
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17.02.2025 15:18 Ответить
+16
ніхто не відправлятиме, але один одного будуть підтримувати, потужно і системно...
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17.02.2025 15:19 Ответить
+12
Поляки вмрішили воювати з кацапами на свой території.
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17.02.2025 15:34 Ответить
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Трамп не хоче своіх солдат в Украіну і поляки теж - в одніи упряжці?
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17.02.2025 15:14 Ответить
Брати по нещастю вони: Волинська та Техаська різня бєнзопілой
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17.02.2025 15:18 Ответить
Моцно поляк бзд…нув🤣😄🤣😄🤣😄🤣😄😄
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17.02.2025 15:40 Ответить
сильніше ніж місцеві ухилянти?
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17.02.2025 16:26 Ответить
хитрожопые хитрожопы)
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17.02.2025 15:16 Ответить
Потужні Незламники зі Стійкою Потужністю
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17.02.2025 15:21 Ответить
Сцикуни. Як би не Україна ,то кацапи вже всіх би ваших панянок перетрахали.
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17.02.2025 15:18 Ответить
Тримай міцніше!!! Щоб портки не загубили, та шоб не хиталися не тремтіли .
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17.02.2025 15:18 Ответить
ніхто не відправлятиме, але один одного будуть підтримувати, потужно і системно...
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17.02.2025 15:19 Ответить
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17.02.2025 15:19 Ответить
... мы не против если кто-то в это впишется... нас там не будет
молодцы пшеки!
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17.02.2025 15:19 Ответить
правильно, нехай Латвія та Естонія відправляють
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17.02.2025 15:20 Ответить
Будуть блокувати кордони як завжди?
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17.02.2025 15:21 Ответить
рідкісна принциповість ))
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17.02.2025 15:26 Ответить
Європейські країни по факту можуть лише домовитись домовлятись. Це їхня традиційна забава.
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17.02.2025 15:27 Ответить
Плив, плив до берега, а на березі всрався та потонув. Ото вони такі гонорові пани
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17.02.2025 15:27 Ответить
Відправлять фермерів які будуть блокувати кацапскі війска
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17.02.2025 15:28 Ответить
Поляки вмрішили воювати з кацапами на свой території.
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17.02.2025 15:34 Ответить
Навіщо взагалі Європа об'єдналася, щоби потім нічого не могли вирішити?
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17.02.2025 15:35 Ответить
Тому що НАТО таке ж фейкове утворення. Якщо ***** нападе на Прибалтику, то замість того, щоб зразу зайти в Калінінградську Кенінгсбергську область та вирізати там всіх від мала до велика, вони будуть 3 неділі жувать соплі, а потім виключать ці три країни зі свого складу, щоб не було ескалації
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17.02.2025 15:43 Ответить
Трусліве рішення Туска.
Якщо найкрупніший сусід (до якого вже декілька ракет РФ попадало, який має кордони з Україною) не хоче примати участь у міротворчій міссії, то хто?
Португалія або Люксембург мають надати війська?!
Таке рішення демотивує інші країни.
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17.02.2025 15:35 Ответить
Гієни Европи.
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17.02.2025 15:39 Ответить
Які хоробрі і гонорові ці польські драгуни , то просто перелякані коні несуть їх не в ту сторону. Скоро з цих сміливців виростуть нові ,мужні легіони польські. З коронним гетьманом Туском та його вірною Дудою та такими кіньми їх ніхто не здолає, аби тільки сіна вистачило.
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17.02.2025 15:42 Ответить
Пани *************...дальше можна і не говорити
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17.02.2025 15:43 Ответить
Конструктивный подход, вперёд орлы, а я за вами...прослежу.👶
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17.02.2025 15:50 Ответить
Пшеки сцикуни
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17.02.2025 15:54 Ответить
Польщі від ***** дістанеться по повній. Він же нащадок адіка , а всі його дії у цій війні перегукуються з хрестоматією нацистів.
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17.02.2025 15:55 Ответить
"Прем'єр-міністр наголосив, що Польща продовжить підтримувати Україну "організаційно, відповідно до наших можливостей: фінансово, гуманітарно і з погляду військової допомоги".

Блокування українських фур та висипання українського зерна до якого виду допомоги відноситься?
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17.02.2025 15:59 Ответить
Шакали смердячі
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17.02.2025 16:01 Ответить
що ви на них накинулись, ніби хтось щось повинен?

Поляки і так скільки літаків і танків нам дали (правда Німеччина частково це компенсувала)

- ну не дали patriot,
- ну не збивають ракети над львівщиною,
- ну блокують кордон,
- ну блокують українську продукцію попри дозвіл комісії ЄС і ВОТ,
- ну не передають пакети допомоги як у 2022,
- ну обіцяють заблокувати вступ до ЄС , якщо Україна не підпише всі вимоги по Волинській трагедії.
- ну змушують дякувати українців за прихисток (подумаєш, що ті Українці ВВП Польщі бустять)
- (ми зараз тут) ну не будуть вводити миротворців

брати вони такі
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17.02.2025 16:17 Ответить
-　Может, припугнуть его? Или даже отдуплить в подворотне?

-　Ну… было бы неплохо. Только… пусть это будут люди не из нашего района.
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17.02.2025 16:21 Ответить
Тобто одна з найбільших по демографічним показникам країна Европи не збирается надсилати своїх громадян. Тоді ця ініціатіва з самого початку пуста за змістом.
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17.02.2025 16:45 Ответить
дуже добре, тільки цих ще не вистачало.
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17.02.2025 17:00 Ответить
Хоче Тухачевського 2
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17.02.2025 17:20 Ответить
 
 