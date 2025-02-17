Польша не будет отправлять своих солдат в Украину, но поддержит страны, которые это сделают, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет направлять солдат в Украину, но поддержит решение других европейских стран, которые захотят это сделать. Варшава продолжит поддерживать Киев военной помощью.
Об этом он сказал перед вылетом на экстренный саммит европейских лидеров в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
"Польша полна решимости сотрудничать в вопросе безопасности, в вопросе Украины и российско-украинской войны с Европейским Союзом, с европейскими союзниками, такими как Великобритания и Норвегия, и, конечно, в первую очередь, с Соединенными Штатами", - заявил польский премьер.
"Как Европа, мы не сможем эффективно помочь Украине, если мы немедленно не примем практических мер в отношении наших собственных оборонных возможностей", - сказал Туск.
Он отметил, что Польша, Украина, безопасность в регионе - нужна как Европе, так и США.
"В интересах Европы и США сотрудничать как можно теснее, несмотря на разногласия и эмоции, которые могут сопровождать это сотрудничество", - добавил премьер-министр Польши.
Мы не предусматриваем отправку польских солдат на территорию Украины, но будем поддерживать страны, которые, возможно, захотят предоставить такие гарантии", - заверил Туск.
Премьер-министр подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину "организационно, в соответствии с нашими возможностями: финансово, гуманитарно и с точки зрения военной помощи".
"Мы можем и должны играть положительную роль. Под позитивной ролью я имею в виду как можно более тесное сотрудничество между Польшей, Украиной - когда речь идет о вопросах войны и мира, с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и такими европейскими странами, как Великобритания и Норвегия", - резюмировал польский министр.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макронобговоритс премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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молодцы пшеки!
Якщо найкрупніший сусід (до якого вже декілька ракет РФ попадало, який має кордони з Україною) не хоче примати участь у міротворчій міссії, то хто?
Португалія або Люксембург мають надати війська?!
Таке рішення демотивує інші країни.
Блокування українських фур та висипання українського зерна до якого виду допомоги відноситься?
Поляки і так скільки літаків і танків нам дали (правда Німеччина частково це компенсувала)
- ну не дали patriot,
- ну не збивають ракети над львівщиною,
- ну блокують кордон,
- ну блокують українську продукцію попри дозвіл комісії ЄС і ВОТ,
- ну не передають пакети допомоги як у 2022,
- ну обіцяють заблокувати вступ до ЄС , якщо Україна не підпише всі вимоги по Волинській трагедії.
- ну змушують дякувати українців за прихисток (подумаєш, що ті Українці ВВП Польщі бустять)
- (ми зараз тут) ну не будуть вводити миротворців
брати вони такі
- Ну… было бы неплохо. Только… пусть это будут люди не из нашего района.