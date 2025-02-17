Решение, когда проводить выборы в Украине, не зависит от ЕС, - посол Матернова
Решение о проведении выборов в Украине будет приниматься внутри страны, но не раньше завершения войны.
Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я очень четко хотела бы отметить, что решение, когда проводить выборы здесь (в Украине. - Ред.) не зависит от нас. Это прописано в вашей Конституции, в ваших законах, и вы будете это решать", - сказала Матернова.
Она отметила, что Европейский Союз может способствовать диалогу между парламентскими партиями по этому вопросу, как делал это и раньше.
"Но в конце концов решение зависит от ваших лидеров, от консенсуса между вашими политическими силами, когда они определят правильное время для выборов. Безусловно, не раньше завершения войны", - подытожила посол ЕС.
Напоминаем, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения.
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Таку наругу над здоровим глуздом, яку інакше як беззаконням не назвеш, ЄС засудив і зробив правильно.
Якщо проаналізувати новітню історію України, коли в 1990р. Горбачов дозволив приймати участь у виборах дисидентам в якості альтернативних кандидатів, то до тодішньої Верховної Ради було обрано тільки 100 депутатів із 450, не зв'язаних з комуністичною системою.
Раби Сталіна-Хрущова-Брєжнєва не допускали навіть думки про те, щоб зробити бунт, та обрали групу комуністів 239.
Проте, коли була проголошена Незалежність і в Україні запанувала демократія, ці раби почали бунтувати, але не проти своїх комуно-московських рабовласників, а проти тих, хто дав їм свободу вибору-дисидентів, які повалили комуністичну систему.
Комуністичний генетичний чіп, який сидить в голові цього "насєлєнія", впроваджений сталінським голодомором, русифікацією та етнічними чистками українців, не визнає і ненавидить демократично обрані ним же київські державні інституції, а визнає тільки московський налигач або нагайку. Тому немає нічого дивного, що ці "бунтарі" проти власної держави всадили на трон в 1994р. сіреньку москвороту мишу Кучму з його Главами Адміністрації Табачніком, Кушнарьовим, Медведчуком-лакеями москви, а потім ще й вирішили добити молоду державу яничаром Януковичем.
Зараз ці "бунтарі" дуже розгнівались на свого гумористичного героя 2019р., бо він зрадив їхні сподівання та не забезпечив мирного капітулянтського Аншлюзу з москвою. Вони звичайно впакували цей гнів зовсім в іншу обгортку-інтерпретацію. Ці борці із корупцією, які несли хабарі воєнкомам, ВЛК, прокурорам, суддям є так само злочинцями, бо не писали з приводу цього заяв в поліцію та антикорупційну прокуратуру.
Тому насправді в цих рабів мета зовсім інша. Так само, як в 2019р. вони плюндрували армію, віру, мову, киваючи на халат Свинарчука та "брата", так само зараз вони під приводом героїчної диванної боротьби з корупцією та ТЦК, яке мобілізує солдат для захисту їх диванних тилових дуп, задумали протягнути в Україні грузинський варіант.
Бо не хочуть, як крутянці, петлюрівці та бандерівці воювати за власну державу і підбурюють до цього інших, а хочуть назад в московське стійло.
Бо худоба не має національності і державності, а також людської Честі та Гідності, а особливо худоба 95%, яка на "юго-востокє" в 2019р. сподівалась на Януковича 2, а зараз очікує Януковича 3, щоб зробити його Гауляйтером України на виборах, призначених Трампутіним.
ДОБАВЬ СЮДА ЕЩЁ И КОЛАБОРАНТА И ПРЕДАТЕЛЯ богдана хмельницкого.
І САМЕ З ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПОЧАЛАСЬ КОЛАБОРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ З МОСКАЛЯМИ.
Ти ж недумаєш шо до Петлюри гнид неіснувало ???
хмельницький народився в державі Річ Посполита котра створилась до його народження добровільним союзом ВеликоЛитовського та Польського князівств. До ВеликоЛитовського князівства добровільно за спадщиною входили землі колишньої Київської Русі.
І так, хмельницький у свій час давав присягу королю і сейму Речі Посполитої.
Неприємні факти своєї історії треба визнавати.
Його би можна було вважати очільником визвольного руху українців якби не зрада і саміх українців і не союз з московським царем.
По факту - ЗРАДНИК хмельницький ПІДБУРиВ УКРАЇНЦІВ ВИЙТИ З НАЙДЕМОКРАТИЧНОЇ КРАЇНИ ТОГО ЧАСУ РІЧ ПОСПОЛИТА, ТА ПРИВІВ УКРАЇНЦІВ ПІД ВЛАДУ НАЙ ЖОРСТОКІШОЇ ДЕСПОТІЇ ТОГО ЧАСУ КОТРИМ БУВ МОСКОВСЬКИЙ УЛУС І ДЕ НАВІТЬ БОЯРИ НЕЗНАЛИ ЩО З НИМИ ЦАР - ХАН МОСКОВСЬКИЙ ЗРОБИТЬ ЗАВТРА.
Саме це і є демократія в розумінні того часу. І багато питань в Речі Посполитій вирішувались саме через Сейм.
А те про що ти пишеш то є зовсім інша історія. Бандитизм, рекет, неповага до іноверців та інщіх націй вони і зараз присутні. І навіть і в Україні.
То шо ж тепер ми небудемо вважати Україну демократичною країною ???
Чи може тому що майже з кожним новим президентом відбувається і перерозподіл власності будемо робити ,,визвольні змагання" та створювати нові луган...они та дьури ???
Давай будь ласка не будемо змішувати одне до іншого.
Тим більше я ж сказав - ,,Його би можна було вважати очільником визвольного руху українців якби не зрада і саміх українців і не союз з московським царем."
ТИ Ж НЕХОЧЕШЬ СКАЗАТИ ЩО кацапи ЛЮБИЛИ ТА ПОВАЖАЛИ НАС УКРАЇНЦІВ БІЛЬШЕ НІЖ ПОЛЯКИ ???
А економічний гніт кріпосних? А релігійний гніт, з боку католицької влади, православних? Та тобі далеко ходить не треба - почитай, що творили поляки-поміщики, на Правобережжі, перед скасуванням кріпосництва" Нечуй-Левицький. "Старосвітські батюшки та матушки", Панас Мирний, "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"... .
Де ти "казок" начитався, про "демократичну" Річ Посполиту? ... У ВКЛ (на території Білорусі) останнє повстання було під приводом Наливайка. А потім всі горді голови шляхта позносила так, що білоруси й зараз себе тримають "покірною скотиною"...
ОТ І МАЄМО ТЕ ШО МАЄМО.
А те про шо ти написав про демократію того часу це те ж саме що ми маємо і зараз.
НУ ШО Ж ЧЕКАЙ - ...утін ПРИЙДЕ ПОРАДОК ТОБІ НАВЕДЕ.
Або сам наведи порадок у твоїй голові.
А в якій бригаді ти без ,,псевдо" наслідуєшь твоїх славетних предків ???
12 РОКІВ ТОБІ ВСЕ БУЛО НЕ НА ЧАСІ.
ТІЛКО ЯЗИКОМ І ВДАВСЯ НАЩАДОК.
ХОТЯ ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ НА ДИВАНЕ ВЫ БЬЁТЕСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О ФАКТАХ КОТОРЫЕ ВАМ ПРИВОДЯТ, ДАЖЕ НЕУТРУЖДАЯ СЕБЯ АНАЛОГИЯМИ И ПАРАЛЕЛЯМИ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ.
НО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ДУМАТЬ.
ПОВТОРЯЮ - хмельницкий ЭТО ТОТ ЖЕ плотницкий И захарченко СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ.
ИМЕННО кацапы СОЗДАЛИ ИМИДЖ хмельницкого КАК БОРЦА С ПОЛЬСКИМ ГНЁТОМ, И ТАКЖЕ кацапы И СОЗДАЛИ ОБРАЗЫ плотникова И захарченко КАК БОРЦОВ С ,,УКРАИНСКИМ ГНЁТОМ".
НО ПОХОЖЕ ДЛЯ ТЕБЯ ЭТО ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.
Кумедно!
Почитав я, що писюкав Ваш опонент, і ледь не надірвав своє [уже давно] опероване пузо. Мабуть, лаптєлапим батракам видали якісь нові - експериментальні методички. Про всяк випадок знову (і вкотре!) стравлюють українців з поляками. Але цього разу така спроба аж надто кострубата. Тому я і написав, що методички нові та експериментальні.
300лєт росийско-украинской дружбе ЭТО ИМЕННО богдан хмельницкий.
ВИЖУ ТЫ ТОЖЕ ГИГАНТ МЫСЛИ.
Гріх тобі в тому відмовити!
Слідуй тим курсом!
Попутного вітру!
Я написав би так: воно "думає"...
Мало того что перешёл на оскорбления вместо того что бы опровергнуть факты и доказать что твой любимый хмельницкий не сепаратист, не предатель, не коллаборант пошедший на коллаборацию и союз с кацапами, ты дошёл до утверждения что именно кацапы вас найщіріших вкраїнчіків заставляют воевать против кацапов же !!!!(НОНСЕНС) И Шо именно кацапы тебе доказывают шо твой любимый хмельницкий сепаратист колаборант и предатель сдавший украинцев ...(барабанная дробь) сдавший украинцев кацапам.
ТЫ ПРЯМ ГИГАНТ МЫСЛИ.
А то что я перешёл с тобой на русский язык это только потому, что я увидел что ты лжец и лицемер, к тому же именно ты начал с оскорблений вместо фактов.
Соответственно ты НЕЗАСЛУЖИВАЕШЬ УВАЖЕНИЯ.
И ПЛЮС ТВОЁ ЛИЦЕМЕРНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ВОИНА ЗСУ, Я ВЕДЬ ТЕБЕ ДАЖЕ БРИГАДУ НАЗВАЛ.
а нічого що вона на паузі????
заява зе.
виборів не може бути поки воєнний стан.
а нічого що вони вже почали підготовку????
наприклад, пороха прибирають....
Доки на Фейсбуці чи укрТЕЛЕГРАМі синьо-жовта бото-шара накручує сама себе ненавистю до величини, якої не стало-Слуги Народа,та піддає обструкції заклики до неї отямитись та реально оцінити обстановку, росЮТУБ та росТЕЛЕГРАМ сформував в Україні зовсім нову загрозу в образі Триколорного Троянського Коня. І це вже зовсім не якийсь там "оман,чонгар, шашлички, асфальт"-завчені мантри, які убогі розумом папуги повторюють три роки, як крішнаїти своє "Харє..."
Це в 2019р. Бойко мав 12% в першому турі, а Зеленський 30%, бо тоді було всім весело, а зараз все навпаки. Коли вмикнеться російська пропагандистська машина, яка поки що дрімає в очікуванні майбутніх призначених Трампутіним виборів, всі теперішні соціологічні рейтинги можна буде викинути на смітник.
Бо проаналізувавши, як зараз "насєлєніє" воює проти своєї власної держави і ТЦК своїм одноголоссям в Фейсбуці, то так само воно вчинить і на виборчих дільницях, а не так як цього хотілося б штабістам Порошенка чи Залужного.
І вже зовсім невдобно спитатися: і скільки ж за то-во він платить?