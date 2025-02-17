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Решение, когда проводить выборы в Украине, не зависит от ЕС, - посол Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Решение о проведении выборов в Украине будет приниматься внутри страны, но не раньше завершения войны.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень четко хотела бы отметить, что решение, когда проводить выборы здесь (в Украине. - Ред.) не зависит от нас. Это прописано в вашей Конституции, в ваших законах, и вы будете это решать", - сказала Матернова.

Она отметила, что Европейский Союз может способствовать диалогу между парламентскими партиями по этому вопросу, как делал это и раньше.

"Но в конце концов решение зависит от ваших лидеров, от консенсуса между вашими политическими силами, когда они определят правильное время для выборов. Безусловно, не раньше завершения войны", - подытожила посол ЕС.

Читайте также: Решение о выборах должно приниматься в Украине, - Келлог

Напоминаем, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения.

Автор: 

выборы (24763) Евросоюз (17337) Матернова Екатерина (71)


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Топ комментарии
+9
5 років за Конституцією і рішенням КС, далі перебування робить нелоха узурпатором і визнавати це право кожного
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17.02.2025 19:40 Ответить
+7
Ситуацію в якій опиналась Україна створили "слуги" на чолі з Зєлєнскім. Якщо їх не прибрати від влади то Україна може втратити Незалежність і отримати "бяшкін (білоруський) режим". Майже вся "зелена команда" тотально корумпована і некомпетентна. Які вибори у бяшек? Отакі самі хочуть Зєлєнскій з єрмаком...
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17.02.2025 19:49 Ответить
+6
Розумна жінка... Якби ще в оточенні Трампа такі розумні люди були... Але він відноситься саме до категорії "дурних правителів"... Вони себе оточують дурнями - щоб на їх фоні виглядіть генієм... Також такі люди страждають він "нарцисизму" та "непогрішизму"...
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17.02.2025 19:43 Ответить
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Прожени, ділов то.
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17.02.2025 19:41 Ответить
Це ти хрипатому.? Втіли в життя.
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17.02.2025 20:07 Ответить
Трамп визнав легітимність терориста путіна та пристав спочатку на вимогу терориста про проведення в Україні виборів під дулом російських фашистів. Крім того Трамп вже виконав вимогу терориста про позаблоковість України та її незаконний розділ і ненадання гарантій безпеки.
Таку наругу над здоровим глуздом, яку інакше як беззаконням не назвеш, ЄС засудив і зробив правильно.
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17.02.2025 20:08 Ответить
Хотів би заперечити відразу тут препізданутим зрадофілам, що я не прихильник Зеленського і на минулих виборах голосував за Порошенка.
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17.02.2025 20:15 Ответить
А твоя цінність-більшовизм Лєніна. Політична доцільність змушує твій кацапський мозок повернути зброю з ворога зовнішнього-російських фашистів путлєра на ворога внутрішнього-ЗЄЛЮ.
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17.02.2025 20:23 Ответить
5 років за Конституцією і рішенням КС, далі перебування робить нелоха узурпатором і визнавати це право кожного
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17.02.2025 19:40 Ответить
"Насєлєніє" України потрібно позбавити виборчих прав. Бо воно використовує демократичні процедури із злим умислом, направленим на поширення в Україні анархії.

Якщо проаналізувати новітню історію України, коли в 1990р. Горбачов дозволив приймати участь у виборах дисидентам в якості альтернативних кандидатів, то до тодішньої Верховної Ради було обрано тільки 100 депутатів із 450, не зв'язаних з комуністичною системою.

Раби Сталіна-Хрущова-Брєжнєва не допускали навіть думки про те, щоб зробити бунт, та обрали групу комуністів 239.

Проте, коли була проголошена Незалежність і в Україні запанувала демократія, ці раби почали бунтувати, але не проти своїх комуно-московських рабовласників, а проти тих, хто дав їм свободу вибору-дисидентів, які повалили комуністичну систему.

Комуністичний генетичний чіп, який сидить в голові цього "насєлєнія", впроваджений сталінським голодомором, русифікацією та етнічними чистками українців, не визнає і ненавидить демократично обрані ним же київські державні інституції, а визнає тільки московський налигач або нагайку. Тому немає нічого дивного, що ці "бунтарі" проти власної держави всадили на трон в 1994р. сіреньку москвороту мишу Кучму з його Главами Адміністрації Табачніком, Кушнарьовим, Медведчуком-лакеями москви, а потім ще й вирішили добити молоду державу яничаром Януковичем.

Зараз ці "бунтарі" дуже розгнівались на свого гумористичного героя 2019р., бо він зрадив їхні сподівання та не забезпечив мирного капітулянтського Аншлюзу з москвою. Вони звичайно впакували цей гнів зовсім в іншу обгортку-інтерпретацію. Ці борці із корупцією, які несли хабарі воєнкомам, ВЛК, прокурорам, суддям є так само злочинцями, бо не писали з приводу цього заяв в поліцію та антикорупційну прокуратуру.

Тому насправді в цих рабів мета зовсім інша. Так само, як в 2019р. вони плюндрували армію, віру, мову, киваючи на халат Свинарчука та "брата", так само зараз вони під приводом героїчної диванної боротьби з корупцією та ТЦК, яке мобілізує солдат для захисту їх диванних тилових дуп, задумали протягнути в Україні грузинський варіант.

Бо не хочуть, як крутянці, петлюрівці та бандерівці воювати за власну державу і підбурюють до цього інших, а хочуть назад в московське стійло.

Бо худоба не має національності і державності, а також людської Честі та Гідності, а особливо худоба 95%, яка на "юго-востокє" в 2019р. сподівалась на Януковича 2, а зараз очікує Януковича 3, щоб зробити його Гауляйтером України на виборах, призначених Трампутіним.
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17.02.2025 19:58 Ответить
Так Матернова і натякає, що зе - ніхто. Вона то знає нашу Конституцію, вона ж грамотна
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17.02.2025 21:01 Ответить
Хто з ідіотом буде сперечатись, ти вже вирішив за всіх, що трамп визначає легетимність
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17.02.2025 19:45 Ответить
За хобною логікою начебто незелебота, громадяни України мають виконувати всі закони, але чомусь позбавляються права на вибір.
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17.02.2025 19:53 Ответить
Однак ці політичні тилові пройдисвіти, які розхитують палаючий корабель, щоб краще горів, не врахували, що "демократичний" вибір осіб з травмованою психікою, а саме українських сєпєрів-колорадів та ухилянтів в якості Гауляйтера Бойка чи ще якогось кремлівського кандидата будуть вже захищати не російські снайпери, як в 2014р., а "горішки", які посиплються на гарячі біснуваті голови з однією півкулею мозку, які своїми божевільними пошуками ворогів серед оточуючих їх ближніх руйнують власну державу та кидають її на розтерзання терориста путіна та його фашистської хунти.
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17.02.2025 19:56 Ответить
Узурпація влади розхитує, злочинні рішення влади та безкарність
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17.02.2025 19:59 Ответить
тобто ще в грудні нас в нато брали? і хто тут "препізданутий"???
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17.02.2025 19:59 Ответить
Розумна жінка... Якби ще в оточенні Трампа такі розумні люди були... Але він відноситься саме до категорії "дурних правителів"... Вони себе оточують дурнями - щоб на їх фоні виглядіть генієм... Також такі люди страждають він "нарцисизму" та "непогрішизму"...
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17.02.2025 19:43 Ответить
На цьому розум жінки і ваш закінчився, бо он там зверху коментарів більшовики путіна в Україні вже повернули зброю з ворога зовнішнього-російських фашистів на ворога внутрішнього-ЗЄЛЮ.
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17.02.2025 20:12 Ответить
Сашок...Це ти про що? Для мене, що "зовнішні", що "внутрішні" вороги -один чорт... Ще не відомо - які страшніші... Бо перші стріляють в лице, а другі - в спину...Поки ми протистоїмо лицем до ворогів на фронті... Вислів, який приписують Петлюрі, не чув? "Не такі страшні московські воші, ніж наші, українські, гниди...".
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17.02.2025 20:26 Ответить
Гниди-це не Винниченко і Грушевський, а більшовики Ульянова-Лєніна, якими є теперішні колоради-сєпєри з "юго-востока".
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17.02.2025 20:53 Ответить
Ти - "тормоз"? Саме про Леніна і більшовиків Петлюра і говорив, як про "московських вошей"... Ти хо "дурня не включай"... Бо ******* "гниди" - це "ЗЕ-бидло", що б"є у спину Україні та українцям...
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17.02.2025 21:32 Ответить
КАЕ РАЗ вінніченко и грушевський И ЕСТЬ ТИПИЧНЫЕ УКРАИНСКИЕ ГНИДЫ.
ДОБАВЬ СЮДА ЕЩЁ И КОЛАБОРАНТА И ПРЕДАТЕЛЯ богдана хмельницкого.
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17.02.2025 21:35 Ответить
А до чого тут Хмельницький? Петлюра говорив про своїх **********...
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17.02.2025 22:04 Ответить
хмельницкий тут до того шо він є типовий український сєпаратіст, колаборант та зрадник своєї країни, країни в якій він народився та якій присягав.
І САМЕ З ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПОЧАЛАСЬ КОЛАБОРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ З МОСКАЛЯМИ.
Ти ж недумаєш шо до Петлюри гнид неіснувало ???
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17.02.2025 22:43 Ответить
Ти "з головою дружиш"?! У ЯКІЙ САМЕ "країні" народився Хмельницький і ЯКУ САМЕ "зрадив"?... І ЯК САМЕ "зрадив"? Чекаю точної відповіді на ці ТРИ питання...
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17.02.2025 23:03 Ответить
Вчи історію. Бо ти претендуєшь на розумного.
хмельницький народився в державі Річ Посполита котра створилась до його народження добровільним союзом ВеликоЛитовського та Польського князівств. До ВеликоЛитовського князівства добровільно за спадщиною входили землі колишньої Київської Русі.
І так, хмельницький у свій час давав присягу королю і сейму Речі Посполитої.
Неприємні факти своєї історії треба визнавати.
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17.02.2025 23:12 Ответить
Тобі це неприємно але по факту хмельницький такий же зрадник і сєпаратіст свого часу як і зараз керівники луган...ну, дьури та криму.
Його би можна було вважати очільником визвольного руху українців якби не зрада і саміх українців і не союз з московським царем.
По факту - ЗРАДНИК хмельницький ПІДБУРиВ УКРАЇНЦІВ ВИЙТИ З НАЙДЕМОКРАТИЧНОЇ КРАЇНИ ТОГО ЧАСУ РІЧ ПОСПОЛИТА, ТА ПРИВІВ УКРАЇНЦІВ ПІД ВЛАДУ НАЙ ЖОРСТОКІШОЇ ДЕСПОТІЇ ТОГО ЧАСУ КОТРИМ БУВ МОСКОВСЬКИЙ УЛУС І ДЕ НАВІТЬ БОЯРИ НЕЗНАЛИ ЩО З НИМИ ЦАР - ХАН МОСКОВСЬКИЙ ЗРОБИТЬ ЗАВТРА.
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17.02.2025 23:20 Ответить
Спочатку стань розумним САМ... Я народився на Правобережжі... Саме на землях козацького Порубіжжя - тому про "найдемократичнішу державу" мені відомо більше, ніж тобі... Перший, мені відомий предок - сотник полку Максима Кривоноса. Інший - гайдамака, що воював поряд з Гонтою. Третій - мій прадід, "холодноярець". Я виріс у ненависті до "найдемократичнішої" польської шляхти - бо знав ту "неприємну історію" з дитячих років... Так що обережніше - з своїм "псевдопатріотизмом"...
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18.02.2025 00:10 Ответить
Король Речі Посполитої обирався Сеймом. Без згоди Сейму король не міг прийняти жодного рішення. ТО ЩО ЦЕ ЯК НЕ ОЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КРАЇНИ ???
Саме це і є демократія в розумінні того часу. І багато питань в Речі Посполитій вирішувались саме через Сейм.
А те про що ти пишеш то є зовсім інша історія. Бандитизм, рекет, неповага до іноверців та інщіх націй вони і зараз присутні. І навіть і в Україні.
То шо ж тепер ми небудемо вважати Україну демократичною країною ???
Чи може тому що майже з кожним новим президентом відбувається і перерозподіл власності будемо робити ,,визвольні змагання" та створювати нові луган...они та дьури ???
Давай будь ласка не будемо змішувати одне до іншого.
Тим більше я ж сказав - ,,Його би можна було вважати очільником визвольного руху українців якби не зрада і саміх українців і не союз з московським царем."
ТИ Ж НЕХОЧЕШЬ СКАЗАТИ ЩО кацапи ЛЮБИЛИ ТА ПОВАЖАЛИ НАС УКРАЇНЦІВ БІЛЬШЕ НІЖ ПОЛЯКИ ???
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18.02.2025 00:32 Ответить
Що ти мелеш?!!! Сейм буув "зборищем "безпрєдельщиків". Владу короля "і в хєр не ставили". Виконання рішень суду покладалося на самих потерпілих - тому процвітав відкрито "бандитизм сильних". Один з шляхтичів-"безпрєдєльщиків", часів Хмельницького, носив плащ, підбитий судовитми вироками, бо з його бандою боялися зв"язуваться... Сам Хмельницький погстраждав від подібного "безпрєдєльщика", підстарости Чаплинського...
А економічний гніт кріпосних? А релігійний гніт, з боку католицької влади, православних? Та тобі далеко ходить не треба - почитай, що творили поляки-поміщики, на Правобережжі, перед скасуванням кріпосництва" Нечуй-Левицький. "Старосвітські батюшки та матушки", Панас Мирний, "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"... .
Де ти "казок" начитався, про "демократичну" Річ Посполиту? ... У ВКЛ (на території Білорусі) останнє повстання було під приводом Наливайка. А потім всі горді голови шляхта позносила так, що білоруси й зараз себе тримають "покірною скотиною"...
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18.02.2025 00:51 Ответить
Я зрозумів, тобі більше до вподоби порядок московського цара - хана шо й вибрав твій улюблений хмельницький.
ОТ І МАЄМО ТЕ ШО МАЄМО.
А те про шо ти написав про демократію того часу це те ж саме що ми маємо і зараз.
НУ ШО Ж ЧЕКАЙ - ...утін ПРИЙДЕ ПОРАДОК ТОБІ НАВЕДЕ.
Або сам наведи порадок у твоїй голові.
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18.02.2025 01:09 Ответить
Нахєр іди, балабол...
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18.02.2025 01:31 Ответить
Мій ,,псевдопатріотизм" це з лютого 2022 - 45 ОАБр, зараз 61 ОМБр.
А в якій бригаді ти без ,,псевдо" наслідуєшь твоїх славетних предків ???
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18.02.2025 00:38 Ответить
Ти - звичайний "псевдопатріот, та ще й НЕУК!!! А я, з 2016-го, сиджу дома, з протезованою ногою... А от де був ТИ, до 11 лютого 2025 року? Чому я тебе ТУТ не бачив? Батько комп "запаролив"?
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18.02.2025 00:54 Ответить
Я ЗРОЗУМІВ ШО ТВОЇ ДОСТОЙНІ ПРАЩУРИ ТАК І НЕДОЧЕКАЛИСЯ ТЕБЕ НА ЗАХИСТІ УКРАЇНИ.
12 РОКІВ ТОБІ ВСЕ БУЛО НЕ НА ЧАСІ.
ТІЛКО ЯЗИКОМ І ВДАВСЯ НАЩАДОК.
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18.02.2025 01:12 Ответить
Ох ти й ідіот... Не тільки неук - а ще й брехун... Як ти думаєш, звідки у мене з"явилася у 2016-му, протезована нога? І до того ж, мені вже давно не 40... І навіть не 60-т... А ти - звичайний сопливий салабон, що вдає з себе "окопного вовка"...
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18.02.2025 01:29 Ответить
У вас у ухилянтов так и непошедших защищать Украину ВСЕГДА НАХОДЯТСЯ ОТМАЗКИ ТИПА ГЕРОЯ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ.
ХОТЯ ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ НА ДИВАНЕ ВЫ БЬЁТЕСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О ФАКТАХ КОТОРЫЕ ВАМ ПРИВОДЯТ, ДАЖЕ НЕУТРУЖДАЯ СЕБЯ АНАЛОГИЯМИ И ПАРАЛЕЛЯМИ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ.
НО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ДУМАТЬ.
ПОВТОРЯЮ - хмельницкий ЭТО ТОТ ЖЕ плотницкий И захарченко СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ.
ИМЕННО кацапы СОЗДАЛИ ИМИДЖ хмельницкого КАК БОРЦА С ПОЛЬСКИМ ГНЁТОМ, И ТАКЖЕ кацапы И СОЗДАЛИ ОБРАЗЫ плотникова И захарченко КАК БОРЦОВ С ,,УКРАИНСКИМ ГНЁТОМ".
НО ПОХОЖЕ ДЛЯ ТЕБЯ ЭТО ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.
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18.02.2025 01:57 Ответить
О-о-о, кацапе... От тебе і "прорвало"... Що, в Яндексі український запас слів закінчився? Я тебе в "подляні" запідозрив ще тоді, коли ти почав зловживать "капслоком"... Бо ним зловживають, переважно, недалекі брехуни - щоб надать більшої значущості своїм текстам і притягти до них увагу... Однак - ти не того попав... Ти- хоч у мій "профіль" заглянув... Чи поцікавився моїм положенням тут... Але ти "буром попер"... Як казали колись в армії "барзанул не по чину", і почав "работать ваткрытую"... Навіть полінувався перекласти коментар українською... Але ти попав на людину, що спеціалізується тут на виявленні "лахтинських батраків"... Я таких, як ти, десятки тут зустрічав... Завтра сходиш до куратора, і скажеш, що спалився"... Тобі тут ніхто вже не повірить...
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18.02.2025 02:42 Ответить

Кумедно!
Почитав я, що писюкав Ваш опонент, і ледь не надірвав своє [уже давно] опероване пузо. Мабуть, лаптєлапим батракам видали якісь нові - експериментальні методички. Про всяк випадок знову (і вкотре!) стравлюють українців з поляками. Але цього разу така спроба аж надто кострубата. Тому я і написав, що методички нові та експериментальні.
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18.02.2025 02:57 Ответить
Яке відношення мають поляки до національного героя рфії богдана хмельницького ???
300лєт росийско-украинской дружбе ЭТО ИМЕННО богдан хмельницкий.
ВИЖУ ТЫ ТОЖЕ ГИГАНТ МЫСЛИ.
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18.02.2025 03:10 Ответить
Схоже, ваня-із-зажопінска, тобі дуже-очєнь-сильно хочеться в надзвичайно цікаву та пізнавальну подорож курсом вашега вайеннага карапля.
Гріх тобі в тому відмовити!
Слідуй тим курсом!
Попутного вітру!
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18.02.2025 03:33 Ответить
"ВОНО" думає, що "єдине" і "неповториме"... А його ж, "як на долоні видно"... Я ж йому написав, що тут таких, "крутих, як електровіники", десятки пройшло, і їх вже забули... І "чим дурніші - тим настирливіші"... Думають, що своїми "резкими аргументами" собі тут "зроблять ім"я"... А воно виходить навпаки... Бачиш - навіть ліниться вже перекладачем користуваться... А воно ж навіть по його коментарях українською, було видно переклад з російської - побудова речень інша, просто "технічний переклад"... Це все одно, якби цап на амвоні, в церкві, попа зображав - борода схожа, і мекає деренчливим фальцетом, але ж "цапом смердить"!!! Пам"ятаєш, як у Гоголя, в "Вечорах на хуторі...". Вакула з запорожцями пробував "балакать па гарадскому"? тут - те саме.... Але кацапу того не зрозуміть...
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18.02.2025 07:22 Ответить

Я написав би так: воно "думає"...
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18.02.2025 21:58 Ответить
Обрати внимание как ты опустился.
Мало того что перешёл на оскорбления вместо того что бы опровергнуть факты и доказать что твой любимый хмельницкий не сепаратист, не предатель, не коллаборант пошедший на коллаборацию и союз с кацапами, ты дошёл до утверждения что именно кацапы вас найщіріших вкраїнчіків заставляют воевать против кацапов же !!!!(НОНСЕНС) И Шо именно кацапы тебе доказывают шо твой любимый хмельницкий сепаратист колаборант и предатель сдавший украинцев ...(барабанная дробь) сдавший украинцев кацапам.
ТЫ ПРЯМ ГИГАНТ МЫСЛИ.
А то что я перешёл с тобой на русский язык это только потому, что я увидел что ты лжец и лицемер, к тому же именно ты начал с оскорблений вместо фактов.
Соответственно ты НЕЗАСЛУЖИВАЕШЬ УВАЖЕНИЯ.
И ПЛЮС ТВОЁ ЛИЦЕМЕРНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ВОИНА ЗСУ, Я ВЕДЬ ТЕБЕ ДАЖЕ БРИГАДУ НАЗВАЛ.
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18.02.2025 03:06 Ответить
Пішов нахєр, кацапе!...
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18.02.2025 07:00 Ответить
вирішується в Україні по конституції.
а нічого що вона на паузі????
заява зе.
виборів не може бути поки воєнний стан.
а нічого що вони вже почали підготовку????
наприклад, пороха прибирають....
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17.02.2025 19:48 Ответить
Ситуацію в якій опиналась Україна створили "слуги" на чолі з Зєлєнскім. Якщо їх не прибрати від влади то Україна може втратити Незалежність і отримати "бяшкін (білоруський) режим". Майже вся "зелена команда" тотально корумпована і некомпетентна. Які вибори у бяшек? Отакі самі хочуть Зєлєнскій з єрмаком...
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17.02.2025 19:49 Ответить
Зелені тепер не є зеленими-вони триколорні. Бо зеленою залишилась тільки "Слуга народа", а її електорат став колорадського відтінку. Цього ще не знають охоронці святого образу Порошенка, а тому шукають відьом там, де їх нема. Бо оці відьми вже давно покинули українські соціальні мережі та занурились з головою в паралельний світ задзеркалля до своїх колорадо-кумирів путіна, соловйова, стрєлкова, скабєєвої на ЮТУБі та росТЕЛЕГРАМі.

Доки на Фейсбуці чи укрТЕЛЕГРАМі синьо-жовта бото-шара накручує сама себе ненавистю до величини, якої не стало-Слуги Народа,та піддає обструкції заклики до неї отямитись та реально оцінити обстановку, росЮТУБ та росТЕЛЕГРАМ сформував в Україні зовсім нову загрозу в образі Триколорного Троянського Коня. І це вже зовсім не якийсь там "оман,чонгар, шашлички, асфальт"-завчені мантри, які убогі розумом папуги повторюють три роки, як крішнаїти своє "Харє..."

Це в 2019р. Бойко мав 12% в першому турі, а Зеленський 30%, бо тоді було всім весело, а зараз все навпаки. Коли вмикнеться російська пропагандистська машина, яка поки що дрімає в очікуванні майбутніх призначених Трампутіним виборів, всі теперішні соціологічні рейтинги можна буде викинути на смітник.

Бо проаналізувавши, як зараз "насєлєніє" воює проти своєї власної держави і ТЦК своїм одноголоссям в Фейсбуці, то так само воно вчинить і на виборчих дільницях, а не так як цього хотілося б штабістам Порошенка чи Залужного.
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17.02.2025 19:53 Ответить
Де українці отримують інформацію? Переважна більшість в феесбешній "тєлєгі", в китайському "Тік Ток" і на ютюбі який банить за будь який антиокупаційний і критичянчий до ********** коментар. "Єдині новини" зєрмаків по тв дивляться лише безнадійно інформаційно ізольовані селюки. Фейсбук це той самий ютюб де засіли ********** модератори. Твітер тепер взвгалі смердюча помийка засмоктаного кацапською мінєтчицею Ілона Маска... Українці, як "пасивні споживачі контенту" стали обєктом маніпуляцій ворожих сил. Це нормальний стан для війни! Маємо протидіяти ворожим зусиллям бо реальне життя не в інтернеті або на екрані телевізора! А от факти свідчать про те що ми знищуємо кацапів значно краще ніж вони нас і це вселяє в кацапів жах.
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17.02.2025 20:29 Ответить
Я здичавіло вибачаюсь... то Подоляк платить гроші за от таке... многабукафф?
І вже зовсім невдобно спитатися: і скільки ж за то-во він платить?
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18.02.2025 00:45 Ответить
Від Євросоюзу не залежить термін проведення виборів в Україні, це вірно. ННОО якщо накаже господар, то нікуди не дінешся, проведеш інакше твоє життя зелений не вартий ламанного гроша
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17.02.2025 19:58 Ответить
У зепудала всего два путя в отношенниях с Украиной:

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17.02.2025 19:59 Ответить
Якщо Україна не проведе вибори, в ЄС їй не бути.
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17.02.2025 19:59 Ответить
Выборы Украина может проводить раз в неделю, но от этого её не примут в ЕС, прежде всего она должна стать цивилизованным государством, без коррупции, с главенством закона и с развитой экономикой!
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17.02.2025 20:08 Ответить
Казав йду на 5 років, а тепер хрін позбудешся
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17.02.2025 20:47 Ответить
Вот именно! Помню то же самое Янукович говорил. Точь в точь.
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17.02.2025 20:48 Ответить
 
 