Решение, когда проводить выборы в Украине, не зависит от ЕС, - посол Матернова

Решение о проведении выборов в Украине будет приниматься внутри страны, но не раньше завершения войны.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень четко хотела бы отметить, что решение, когда проводить выборы здесь (в Украине. - Ред.) не зависит от нас. Это прописано в вашей Конституции, в ваших законах, и вы будете это решать", - сказала Матернова.

Она отметила, что Европейский Союз может способствовать диалогу между парламентскими партиями по этому вопросу, как делал это и раньше.

"Но в конце концов решение зависит от ваших лидеров, от консенсуса между вашими политическими силами, когда они определят правильное время для выборов. Безусловно, не раньше завершения войны", - подытожила посол ЕС.

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Напоминаем, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения.