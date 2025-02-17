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На Новопавловском направлении армия РФ давит на отдельные участки с применением бронеколонн, - ОСГВ "Хортица"

ОСУВ Хортица рассказала о ситуации на Новопавловском направлении

Российские войска пытаются применять бронеколонны на Новопавловском направлении Донецкой области. ВСУ держат оборону.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там (Новопавловское направление. - Ред.) проблемно, есть определенные участки, на которых россияне оказывают большое давление, есть некоторые попытки россиян ходить бронеколонами, обычно неудачные, но очень пытаются где-то проскочить. Поэтому я бы сказал, что это направление для нас тоже довольно непростое по состоянию на сейчас", - отметил Трегубов.

Он добавил, что украинские войска держат оборону на этом направлении, оказывают сопротивление и наносят значительные потери врагу как в личном составе, так и в технике.

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Ранее сообщалось, что войска РФ захватили село Серебряное в Донецкой области и продвинулись на территории Донецкой и Харьковской областей.

Автор: 

ОСГВ Хортица (452) Донецкая область (10119) Волновахский район (295) война в Украине (4964)


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Главное не забыть повесить красный флаг!!
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17.02.2025 20:04 Ответить
Новопавлівський напрямок один з найскладніших, потрібно посилення артилерією, дронами, резервами піхоти, бронетехнікою та РЕБом. На жаль резерви отримує тільки курський напрямок, всі інші тільки віддають своїх військовослужбовців. Обіцяли що після припинення формування нових бригад в існуючі бригади піде підкріплення, але воно чомусь не прийшло! Тому прийшов час оголошувати повноцінну мобілізацію молоді!
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17.02.2025 20:59 Ответить
НАТО де джавеліни, ***?
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17.02.2025 20:11 Ответить
 
 