На Новопавловском направлении армия РФ давит на отдельные участки с применением бронеколонн, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска пытаются применять бронеколонны на Новопавловском направлении Донецкой области. ВСУ держат оборону.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там (Новопавловское направление. - Ред.) проблемно, есть определенные участки, на которых россияне оказывают большое давление, есть некоторые попытки россиян ходить бронеколонами, обычно неудачные, но очень пытаются где-то проскочить. Поэтому я бы сказал, что это направление для нас тоже довольно непростое по состоянию на сейчас", - отметил Трегубов.

Он добавил, что украинские войска держат оборону на этом направлении, оказывают сопротивление и наносят значительные потери врагу как в личном составе, так и в технике.

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Ранее сообщалось, что войска РФ захватили село Серебряное в Донецкой области и продвинулись на территории Донецкой и Харьковской областей.