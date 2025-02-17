Военное положение не отменят после договоренностей о прекращении огня, - "слуга народа" Вениславский

Военное положение в Украине не отменят в случае достижения договоренности о прекращении огня.

Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Прекращение огня не означает отмену военного положения. Отмена военного положения возможна тогда, когда исчезнут угрозы, которые предусмотрены законом о правовом режиме военного положения. А сам факт временного прекращения точно не устраняет те угрозы, которые послужили основанием введения правового режима военного положения", - сказал Вениславский.

Он пояснил, что в таком случае российские войска будут оставаться на оккупированных территориях так же как и вражеские средства поражения.

"Учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать любого развития событий. Поэтому без гарантий того, что это будет иметь следствием долговременный мир, я не думаю, что военное положение может быть отменено", - добавил депутат.

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Он считает, что сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств, в частности отвода российских войск, гарантий безопасности и результатов международных переговоров.

"Однако сроки я сейчас прогнозировать не могу в принципе. Это зависит от целого ряда обстоятельств: от переговоров, от того, на каких условиях сойдутся стороны. Я имею в виду Украину и РФ при участии Европы и Соединенных Штатов Америки, ведь без этого, как сегодня заявил президент, никакие договоренности украинская власть не признает", - резюмировал Вениславский.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться соглашения о прекращении огня в Украине до Пасхи (20 апреля).

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