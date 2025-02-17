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Военное положение не отменят после договоренностей о прекращении огня, - "слуга народа" Вениславский

Федор Вениславский

Военное положение в Украине не отменят в случае достижения договоренности о прекращении огня.

Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Прекращение огня не означает отмену военного положения. Отмена военного положения возможна тогда, когда исчезнут угрозы, которые предусмотрены законом о правовом режиме военного положения. А сам факт временного прекращения точно не устраняет те угрозы, которые послужили основанием введения правового режима военного положения", - сказал Вениславский.

Он пояснил, что в таком случае российские войска будут оставаться на оккупированных территориях так же как и вражеские средства поражения.

"Учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать любого развития событий. Поэтому без гарантий того, что это будет иметь следствием долговременный мир, я не думаю, что военное положение может быть отменено", - добавил депутат.

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Он считает, что сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств, в частности отвода российских войск, гарантий безопасности и результатов международных переговоров.

"Однако сроки я сейчас прогнозировать не могу в принципе. Это зависит от целого ряда обстоятельств: от переговоров, от того, на каких условиях сойдутся стороны. Я имею в виду Украину и РФ при участии Европы и Соединенных Штатов Америки, ведь без этого, как сегодня заявил президент, никакие договоренности украинская власть не признает", - резюмировал Вениславский.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться соглашения о прекращении огня в Украине до Пасхи (20 апреля).

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Автор: 

военное положение (512) Вениславский Федор (274) прекращения огня (301)


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Топ комментарии
+34
І кордони відкриють, і вибори проведуть, і конституцію з паузи знімуть - Веніславський і його шеф про це тільки й мріють.
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17.02.2025 20:34 Ответить
+28
Зенелох тримається за військовий сттан як за привід порушення Конституції та порушення рішення КС про 5 річний термін перебування на посаді
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17.02.2025 20:40 Ответить
+28
Так блазню вигідно це роками тягнути щоб бути президентом до старості. Ось така хунта, на яку українці і не чекали. Він вже говорить точно як путін.
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17.02.2025 20:42 Ответить
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трохи не по темі.
служба в армії повинна винагороджуватися так щоб людина, яка за кордоном сама хотіла повернутися в момент початку війни і воювати.
наразі служба в армії винагороджується недостатньо/гроші/ вкрай мізерно/статус, соціяльні ліфти/
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17.02.2025 22:03 Ответить
все ж навпаки - бо самим цього мало
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17.02.2025 22:45 Ответить
тут або-або.
або винагороджуємо коломойських, корбанів та инших євреїв або винагороджуємо вояків що рятують державу.
якщо не вистачає на всіх то я за те щоб віддавать гроші на армію.
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17.02.2025 22:59 Ответить
Поки у путіна не буде виграшного кандидата на пост губернатора Малоросії, не буде ані виборів, ані відміни військового стану і бусифікації, аеі відкритих кордонів
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17.02.2025 22:07 Ответить
Ясен пень.
Бо готуватися до виборів повинен тільки ЗЄ. А йому воєнний стан не заважає.

З іншої сторони, до виборів він може і не дожити. І, чим більше ЗЄ борзіє, тим більше вирогідність, що саме так і станеться.
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17.02.2025 22:37 Ответить
"Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану." тоді чому не вводили воєнний стан до нападу 24 02 2024 коли весь світ казав про погрози і вони реально були?
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17.02.2025 22:37 Ответить
Як інакше кацап зміг би так швидко просунутися у перші дні вторгнення якби був запроваджений воєнний стан і все було б підготовлено до відбиття агресії?
Зезрадники самі публічно визнали, що знали про запланований напад ще з вересня 2022р.
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18.02.2025 13:58 Ответить
Правильно))) а то ще вибори призначать, люди потікають
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17.02.2025 22:42 Ответить
Люди мають право брати участь у виборах за кордоном за місцем свого перебування і тимчасового проживання
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18.02.2025 13:59 Ответить
Шобло мародерить на крові і ще розповідає за свої шашликі кроваві
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17.02.2025 22:43 Ответить
Іншою мовою: доки війська Путіна будуть на окупованих територіях триватиме військовий стан.
То може бути 10-20-50-150років. Які вибори ви хочете? У нас військовий стан! Все по закону! Рада обрана, президент обраний ЩЕ ЩО?
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17.02.2025 23:00 Ответить
Близько нічого не по закону
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18.02.2025 14:00 Ответить
Ти звідки все знаєш,опудало? Ти змінами розібрався? Армія винна? Куди ти з своїм рилом в калашний ряд?
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18.02.2025 00:14 Ответить
З огляду на стан автора йому не завадить допомога. Психіатрична. Рашка в нас на кордоні назавжди. Так що,Боріску на царство? Назавжди? Як же веніславському хочеться бути біля корита.
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18.02.2025 00:18 Ответить
А цей веніславський разом із Зе, будуть мобілізовані, коли їх сцяними ганчірками з влади попруть?
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18.02.2025 12:29 Ответить
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