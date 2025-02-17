Украина в Совбезе ООН: Договоренности с участием РФ должны предусматривать механизм принуждения к их выполнению

Опыт Минских соглашений показывает, что любые договоренности с участием России должны предусматривать механизм принуждения к их выполнению, иначе Москва сама будет их нарушать.

Об этом заявила и.о. постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Россия для обвинений Украины в невыполнении Минских договоренностей, что якобы привело к войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вся история Минских договоренностей - с момента подписания первых документов в сентябре 2014 года - была длинным перечнем нарушений и игнорирования Москвой собственных обязательств", - сказала Гайовишин и привела конкретные примеры действий РФ.

По словам дипломата, важно помнить, что подход России к новым договоренностям так же не изменится. "Она с легкостью нарушит любое соглашение, как только этого потребует ее новый агрессивный план. Именно поэтому любая договоренность с участием Кремля должна предусматривать механизм принуждения к выполнению и превентивные меры", - подчеркнула она.

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Слабые договоренности не принесут настоящего мира, а приведут лишь к еще большей войне, отметила Гайовишин. По ее словам, Украина работает с партнерами над поиском сильных и эффективных решений.

"Мир нельзя купить, особенно ценой права и принципов. Мир нельзя заменить умиротворением... Наша задача - не повторять ошибок прошлого, ведь цена этих ошибок - еще больше крови, страданий и разрушений", - подчеркнула представитель Украины.