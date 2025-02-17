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Новости
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Украина в Совбезе ООН: Договоренности с участием РФ должны предусматривать механизм принуждения к их выполнению

оон,радбез

Опыт Минских соглашений показывает, что любые договоренности с участием России должны предусматривать механизм принуждения к их выполнению, иначе Москва сама будет их нарушать.

Об этом заявила и.о. постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Россия для обвинений Украины в невыполнении Минских договоренностей, что якобы привело к войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вся история Минских договоренностей - с момента подписания первых документов в сентябре 2014 года - была длинным перечнем нарушений и игнорирования Москвой собственных обязательств", - сказала Гайовишин и привела конкретные примеры действий РФ.

По словам дипломата, важно помнить, что подход России к новым договоренностям так же не изменится. "Она с легкостью нарушит любое соглашение, как только этого потребует ее новый агрессивный план. Именно поэтому любая договоренность с участием Кремля должна предусматривать механизм принуждения к выполнению и превентивные меры", - подчеркнула она.

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Слабые договоренности не принесут настоящего мира, а приведут лишь к еще большей войне, отметила Гайовишин. По ее словам, Украина работает с партнерами над поиском сильных и эффективных решений.

"Мир нельзя купить, особенно ценой права и принципов. Мир нельзя заменить умиротворением... Наша задача - не повторять ошибок прошлого, ведь цена этих ошибок - еще больше крови, страданий и разрушений", - подчеркнула представитель Украины.

Автор: 

Совбез ООН (1130) минские соглашения (3229) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+10
Примусити росію до виконання нею домовленостей можна тільки поперднім розгромом її, як терористичної фашистської держави, в якій владу захопила фсб-шна хунта путіна.
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17.02.2025 21:37 Ответить
+7
Радбез ООН, де у росії безумовне право вето - він примусить, так.
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17.02.2025 21:30 Ответить
+5
Це як з понеділка сідати на дієту. От зараз ні, а з понеділка точно. Так і примус, коли б бажали та могли вже давно примусили росію без переговорів.
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17.02.2025 21:28 Ответить
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Це як з понеділка сідати на дієту. От зараз ні, а з понеділка точно. Так і примус, коли б бажали та могли вже давно примусили росію без переговорів.
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17.02.2025 21:28 Ответить
Радбез ООН, де у росії безумовне право вето - він примусить, так.
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17.02.2025 21:30 Ответить
Та для мене такі контори як оон з їх всратим радбезом тільки легалізують діяльність міжнародних злочинців, нехай з Ліги Націй приклад беруть ...
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17.02.2025 21:53 Ответить
Взагалі то надо всюди де тільки можна крутити роліки про розбиті українські міста та інфраструктуру, страждання людей, розстріли полонених і таке інше ...особливо рудому покидьку на ніч глядя ...
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17.02.2025 21:57 Ответить
От Україну і примусять ... до виконання
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17.02.2025 21:33 Ответить
Примусити росію до виконання нею домовленостей можна тільки поперднім розгромом її, як терористичної фашистської держави, в якій владу захопила фсб-шна хунта путіна.
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17.02.2025 21:37 Ответить
Підстрикало болотне, вилупилося тут сьогодні та вже квакає. За AfD голосувати будеш? Як там Берлін- вже захопив?
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17.02.2025 21:55 Ответить
Баран
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17.02.2025 21:48 Ответить
"Домовленості" з *********** можливі тільки після повної деокупації України з метою вчасної виплати репарацій та контрибуцій. Все інше це шлях до Третьої Світової Війни. Треба бути дуже тупим, або старим маразматиком який переконаний що "після нього хоч потоп" - "Здихаю я то ж хай згорить весь світ..."
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17.02.2025 21:51 Ответить
Ага... Польща теж якось тєго... Тілиляся... Соррі - ділилася(((
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17.02.2025 21:52 Ответить
Механизма такого и гарантий нет в природе. Только в воспаленном мозгу Зеленского. Никто не требовал гарантий от Гитлера, его просто уничтожили.
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17.02.2025 22:00 Ответить
Нажаль, коаліції по знищенню росії ще не склалося. Тому питають про гарантії. Як на мене, то тупіковий шлях. Починаючи з Мінських домовленостей і до самих Лісабонських. Бо вони, Лісабонські, будуть обов'язково якщо не знищити саму росію як державу у її ********* вигляді.
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17.02.2025 22:57 Ответить
 
 